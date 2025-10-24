메뉴 건너뛰기

"자신의 장애를 뛰어넘어 시를 썼던 이선관 시인 추모"

문화

부산경남

25.10.24 10:10최종 업데이트 25.10.24 10:10

"자신의 장애를 뛰어넘어 시를 썼던 이선관 시인 추모"

이선관시인기념사업회, 25일 오후 가톨릭문화원 강당 "20회 시문학제" 마련

창원마산에 살며 자신의 장애를 뛰어넘어 사회적 장애와 민주, 통일, 환경생태의 문제를 따뜻한 애정어린 시선으로 보고 시를 썼던 고 이선관(李善寬, 1942~2005) 시인을 추모하는 문학행사가 열린다.

이선관시인기념사업회(회장 배대화)는 25일 오후 가톨릭문화원 강당에서 "제20회 이선관 시문학제"를 연다.

기념사업회는 "문학과 예술 활동에 일생을 바친 이관 시인을 기리고, 지역민들에게 문화예술의 함양과 공유를 바탕으로 튼튼한 지역토대를 구축하는데 이바지하고 있다"라고 밝혔다.

기념사업회는 지난 19년간 '고 이선관시인 추모사업'과 열 다섯 차례 '창동허새비축제'를 열어오다 2024년부터 명칭을 '이선관시문학제'로 바꿔 열어오고 있으며, 올해는 20주기를 맞는다.

올해 행사는 '창작시 공모' 수상작 시상과 전시회, 문화공연 등으로 열린다. 창원지역 중고등학생을 대상으로 창작시 공모를 거쳐 심사를 거쳐 경남도교육감상과 이선관시인기념사업회장상을 시상한다.

문화 공연에 이어 김문주 영남대 교수(국어국문학)가 "헌법과 민주주의"라는 주제로 문화강연한다.

이선관시문학제.
이선관시문학제. ⓒ 이선관시인기념사업회

댓글
윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

