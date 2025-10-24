민주당충북도당 "농어촌기본소득 시범사업 충북도 포함해야"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

'농어촌기본소득 시범사업' 1차 대상 지역에 충북만 유일하게 제외된 것과 관련해 더불어민주당 충북도당이 강한 유감을 표하며 사업 대상을 전국으로 확대할 것을 촉구했다.더불어민주당 충북도당은 23일 성명을 통해 "농어촌기본소득 시범사업은 농어촌 위기와 지방소멸을 막기 위한 중요한 국가 정책으로 그 취지에 깊이 공감한다"며 "그러나 전국 8도 중 충북만 제외된 이번 선정 결과는 균형발전의 관점에서 매우 아쉬운 일"이라고 밝혔다.충북도당은 특히 "옥천군은 인구 감소와 고령화 문제 해결을 위해 꾸준히 대응해 왔으며 시범사업 참여 의지가 매우 높다"며 "이처럼 준비된 지역이 배제될 경우 정책 효과에 대한 다각적 검증이 어렵고 전국 확산의 객관적 근거 마련에도 한계가 생긴다"고 지적했다.이어 "농어촌기본소득 시범사업은 특정 지역에만 혜택이 돌아가는 시혜성 사업이 아니라 전국 농어촌의 삶을 함께 끌어올리는 포용 정책이 돼야 한다"며 "지역 편중은 정책 실효성을 왜곡하고 지역 간 격차를 더 심화시킬 우려가 있다"고 강조했다.충북도당은 정부에 대해 시범사업 대상을 옥천군을 포함한 전국 12개 군으로 확대할 것을 공식 요청하며 "의지가 있고 준비된 모든 지방자치단체가 참여할 수 있도록 문을 열어야 한다"고 촉구했다.충북도당은 또 "정부가 사업 대상을 확대해 준다면 농어촌 주민이 직접 체감할 수 있는 변화가 전국 곳곳에서 시작될 것"이라며 "충북도당은 농어촌의 현실을 함께 고민하고 정부·국회·지방이 함께하는 균형발전의 길에 앞장설 것"이라고 밝혔다.