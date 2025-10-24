메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
윤건영 교육감 "그날 식사비 35만 원 내가 냈다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.10.24 10:34최종 업데이트 25.10.24 10:52

윤건영 교육감 "그날 식사비 35만 원 내가 냈다"

[국회 교육위 국정감사] 60만 9000원 중 35만 원 결제 인정... 공직선거법 위반 논란 더욱 커질듯

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
국회방송 유튜브 화면.
국회방송 유튜브 화면. ⓒ 충북인뉴스

논란이 되고 있는 5월 11일 윤현우 충북체육회장의 윤건영 충북교육감 골프·식사 접대 논란과 관련, 윤 교육감이 식사비 60만 9000원 중 35만 원가량을 자신이 냈다고 말했다.

이는 공직선거법 제113조(후보자 등의 기부행위 제한)를 위반한 것으로, 향후 윤 교육감 거취에 최대 변수로 작용할 전망이다.

23일 충북대학교 개신문화관에서 열린 '2025년 국회 교육위 국정감사'에서 더불어민주당 문정복 의원은 윤 교육감을 향해 "그날 소고기 드셨어요. 60만 9000원을 누가 냈어요?"라고 질의했고, 이에 윤 교육감은 "제가 냈습니다"라고 말했다.

AD
문 의원은 "60만 9000원을 내셨어요"라고 재차 물었고, 이에 윤 교육감은 "아니오. 여러 가지 상황도 있고 해서 35만 원 정도를 냈습니다"라고 말했다.

골프비용에 대해서는 20만 원가량을 나중에 현금으로 돌려줬다고도 했다.

이어 문 의원은 "선거구민에게 식사를 제공해도 됩니까 안됩니까"라고 물었고, 윤 교육감은 "그때 상황에서는 사적으로 만나서…전혀 그런 의도는 아니었습니다. 그날은 운동하고 나서 그런 의도가 전혀 없었습니다"라고 강조했다.

문 의원은 "윤현우라는 사람은 윤건영-김영환 카르텔 중심에 서 있다. 윤건영 교육감은 현재 청주지검 내사 중이다. 결과에 따라서 본인의 거취를 어떻게 하겠느냐"라고 질의했고, 윤 교육감은 "수사에 성실히 임하겠다"라고 답했다.

윤건영 충북교육감이 국감에서 답변을 하고 있다.
윤건영 충북교육감이 국감에서 답변을 하고 있다. ⓒ 충북인뉴스
공직선거법 제113조(후보자 등의 기부행위 제한)에 따르면, 후보자(후보자가 되고자 하는 자를 포함)나 그 배우자는 당해 선거구 안에 있는 자나 기관·단체·시설 또는 당해 선거구의 밖에 있더라도 그 선거구민과 연고가 있는 자나 기관·단체·시설에 기부행위(결혼식에서의 주례행위를 포함한다)를 할 수 없다. 다만 긴급한 현안을 해결하기 위하여 자체 사업계획을 갖추고 예산으로 기관 명의로 금품을 제공하는 경우는 예외로 한다.

지난 5월 11일 식사 자리는 윤 교육감이 '사적 모임'이라고 밝힌 만큼 예외 조항에 해당되지 않는다.

식사 자리에는 윤 교육감을 비롯해 6명이 참석한 것으로 알려져 있다. 이들 중 4명의 주소는 청주인 것으로 전해졌다.

앞서 충북교육연대는 "식사비를 윤건영 교육감이 계산했다는 윤현우 회장의 해명이 사실이라면 이는 공직선거법 위반으로 이어질 수 있는 중대한 사안으로 판단한다"며 충북선거관리위원회에 신고서를 접수했다.

이외에도 이날 국정감사에서 교육위 의원들은 충북교육청의 국원고 감사와 오창 지역 학폭 문제, 교육감의 수능 감독 수당, 윤 교육감의 국가교육위원회 출석률, 교원의 정치기본권, 대전지역의 리박스쿨·넥스트클럽 문제 등과 관련해 질의했다.

특히 오창 지역 학폭에서 가해자로 지목된 학생 3명 중 한 명만 학폭 가해자로 인정되고, 두 명에 대해서는 혐의없다는 심의위원회 결과와 관련, 의원들은 가해 학생과 윤 교육감이 친인척 관계냐고 질의했다.

이에 대해 윤 교육감은 "전혀 사실이 아니다"라며 강하게 부인했다.

ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스

한편 국정감사에 앞서 전교조 대전·세종·충남·충북 4개 지부는 개신문화관 입구에서 선전전을 진행했다. 특히 오창 지역 학부모들도 학폭 근절을 촉구하는 선전전에 동참했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

충북인뉴스 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사민주당충북도당 "농어촌기본소득 시범사업 충북도 포함해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초