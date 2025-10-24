윤건영 교육감 "그날 식사비 35만 원 내가 냈다"

큰사진보기 ▲국회방송 유튜브 화면. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤건영 충북교육감이 국감에서 답변을 하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

논란이 되고 있는 5월 11일 윤현우 충북체육회장의 윤건영 충북교육감 골프·식사 접대 논란과 관련, 윤 교육감이 식사비 60만 9000원 중 35만 원가량을 자신이 냈다고 말했다.이는 공직선거법 제113조(후보자 등의 기부행위 제한)를 위반한 것으로, 향후 윤 교육감 거취에 최대 변수로 작용할 전망이다.23일 충북대학교 개신문화관에서 열린 '2025년 국회 교육위 국정감사'에서 더불어민주당 문정복 의원은 윤 교육감을 향해 "그날 소고기 드셨어요. 60만 9000원을 누가 냈어요?"라고 질의했고, 이에 윤 교육감은 "제가 냈습니다"라고 말했다.문 의원은 "60만 9000원을 내셨어요"라고 재차 물었고, 이에 윤 교육감은 "아니오. 여러 가지 상황도 있고 해서 35만 원 정도를 냈습니다"라고 말했다.골프비용에 대해서는 20만 원가량을 나중에 현금으로 돌려줬다고도 했다.이어 문 의원은 "선거구민에게 식사를 제공해도 됩니까 안됩니까"라고 물었고, 윤 교육감은 "그때 상황에서는 사적으로 만나서…전혀 그런 의도는 아니었습니다. 그날은 운동하고 나서 그런 의도가 전혀 없었습니다"라고 강조했다.문 의원은 "윤현우라는 사람은 윤건영-김영환 카르텔 중심에 서 있다. 윤건영 교육감은 현재 청주지검 내사 중이다. 결과에 따라서 본인의 거취를 어떻게 하겠느냐"라고 질의했고, 윤 교육감은 "수사에 성실히 임하겠다"라고 답했다.공직선거법 제113조(후보자 등의 기부행위 제한)에 따르면, 후보자(후보자가 되고자 하는 자를 포함)나 그 배우자는 당해 선거구 안에 있는 자나 기관·단체·시설 또는 당해 선거구의 밖에 있더라도 그 선거구민과 연고가 있는 자나 기관·단체·시설에 기부행위(결혼식에서의 주례행위를 포함한다)를 할 수 없다. 다만 긴급한 현안을 해결하기 위하여 자체 사업계획을 갖추고 예산으로 기관 명의로 금품을 제공하는 경우는 예외로 한다.지난 5월 11일 식사 자리는 윤 교육감이 '사적 모임'이라고 밝힌 만큼 예외 조항에 해당되지 않는다.식사 자리에는 윤 교육감을 비롯해 6명이 참석한 것으로 알려져 있다. 이들 중 4명의 주소는 청주인 것으로 전해졌다.앞서 충북교육연대는 "식사비를 윤건영 교육감이 계산했다는 윤현우 회장의 해명이 사실이라면 이는 공직선거법 위반으로 이어질 수 있는 중대한 사안으로 판단한다"며 충북선거관리위원회에 신고서를 접수했다.이외에도 이날 국정감사에서 교육위 의원들은 충북교육청의 국원고 감사와 오창 지역 학폭 문제, 교육감의 수능 감독 수당, 윤 교육감의 국가교육위원회 출석률, 교원의 정치기본권, 대전지역의 리박스쿨·넥스트클럽 문제 등과 관련해 질의했다.특히 오창 지역 학폭에서 가해자로 지목된 학생 3명 중 한 명만 학폭 가해자로 인정되고, 두 명에 대해서는 혐의없다는 심의위원회 결과와 관련, 의원들은 가해 학생과 윤 교육감이 친인척 관계냐고 질의했다.이에 대해 윤 교육감은 "전혀 사실이 아니다"라며 강하게 부인했다.한편 국정감사에 앞서 전교조 대전·세종·충남·충북 4개 지부는 개신문화관 입구에서 선전전을 진행했다. 특히 오창 지역 학부모들도 학폭 근절을 촉구하는 선전전에 동참했다.