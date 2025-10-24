고리2호기 '수명연장' 심의 또 미뤘지만, '사전절차'는 통과

큰사진보기 ▲'세계 최대의 원전 밀집 지역'부산 기장군 장안읍에 있는 고리원자력발전소. 설계수명이 다해 영구정지된 고리1호기와 계속운전 절차를 밟고 있는 2호기, 그 옆으로 3·4호기의 모습이 보인다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 서울 중구 원자력안전위원회에서 열린 제23차 회의에 최원호 위원장이 발언하고 있다. 이날 회의에서는 한국수력원자력이 최대 10년 수명 연장을 추진하는 고리 2호기 계속운전 허가에 대한 심의가 진행됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

40년 설계수명이 끝난 고리원자력발전소 2호기(가압경수로, 685메가와트급)의 재가동 여부 결론이 다시 다음 회의로 미뤄졌다. 절차적 문제 제기 등 이견 속에 벌어진 일인데, 지난 222번째 회의에 이어 두 번째 보류다.보수언론 등은 이날 원자력안전위원회 심의를 두고 '가동 지연 전술을 펴는 게 아니냐'는 의심의 눈길을 보내는 분위기다. 그러나 수명연장의 사전 단계로 꼽혀온 사고관리계획서가 원안위 문턱을 넘으면서 환경단체의 강한 반발 등 파장이 계속될 전망이다.원안위는 하루 전 223회 회의의 두 번째 안건이었던 '고리2호기 계속운전(수명연장) 허가(안)' 심의를 결론 내지 못하고 추후 재상정을 결정했다고 24일 밝혔다. 위원들 간 견해차가 컸는데 원안위는 방사선환경영향평가 관련 참고자료 제시 등이 필요하단 점을 보류 이유로 달았다.회의에선 고리2호기의 상업운전 당시와 이후 달라진 환경 변화가 필수서류인 방사선환경영향평가서에 기술돼 있지 않은 점이 도마 위에 올랐다. 원자력안전법 시행규칙에는 계속운전을 하려는 경우 운영허가 이후 주변 환경변화, 영향 등을 평가에 담아야 한다고 명시돼 있다.절차적 문제 논란도 피해 가지 못했다. 원전 운영사인 한국수력원자력이 계속운전의 사전 절차인 주기적안전성평가(PSR) 보고서 제출 기한을 어기는 등 법정기한을 지키지 않았단 지적이 나왔다. 결국 검토 끝에 원안위는 계속운전안에 대한 재심의 과정을 밟기로 했다.결정이 재차 다음 회의로 넘겨지긴 했으나 노후원전의 운명이 달라진 건 아니다. 필수적 사전 절차인 사고관리계획서 승인안이 규제기관 문턱을 넘으면서 결국에는 수명연장으로 갈 것이란 전망이 우세하다. 이날 원안위도 "신규원전과 동등한 수준의 사고관리능력을 확보할 기반이 마련됐다"라며 큰 의미를 부여했다.원전에서 발생할 수 있는 중대 사고 등 여러 상황을 가정한 대응 매뉴얼인 사고관리계획서는 계속운전의 필수적 전제 조건이지만, 동시 상정으로 '졸속' 꼬리표가 뒤따랐다. 게다가 이번 회의에선 '방사선영향평가 상의 대기확산인자를 낮게 설정한 탓에 사고 위험성을 축소했다' 등의 지적도 쏟아졌다.그러나 해당 안건을 표결로 이를 처리하면서 사실상 길을 텄다는 게 환경단체들의 걱정이다. 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장은 "무책임한 표결이 이루어졌다"라며 강하게 반발했다. 탈핵부산시민연대는 "사고관리계획서 승인으로 2주 뒤 계속운전안을 허가하게 될 것"이라며 부산시청 광장서 규탄 기자회견을 예고했다.기후위기비상행동·종교환경회의·책임과학자연대 등은 서울 광화문 이순신장군 동상 앞을 찾아 비판에 가세한다. 현장에는 권영국 정의당 대표, 이상현 녹색당 공동대표 등 진보정당도 힘을 보탠다. 이들은 "원안위가 스스로 안전규제를 포기했다"라며 이제는 이재명 대통령이 결단에 내릴 때라는 점을 목소리 높일 예정이다.조간신문은 사설을 통해 223회 원안위 회의의 결론을 서로 다른 시각으로 해석하며 앞으로 펼쳐질 사태에 대한 경계심을 드러냈다. <조선일보>는 '멀쩡한 원전 세울 건가'라는 제목에서 "(승인 결정을) 차일피일 미루면서 영구 중단으로 이어지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다"라고 이른바 탈핵을 위한 '지연 전술'로 바라봤다.반면 <경향신문>은 '노후 원전 안전은 또 뒷전인가'라며 "안전성 평가가 부실했다는 논란 속에서도 수명연장에 한 발 더 다가갔다"라고 꼬집었다. 이 사설은 "재생에너지로의 전환이 시급하고 정방향인데, 언제까지 노후 원전을 고쳐 쓰겠다는 것이냐"라며 정부의 태도 변화를 촉구했다.