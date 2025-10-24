국토부차관 '유튜브 사과'에 "국민 우습냐"... 계속 압박하는 국힘

"본인의 거취에 대해서 스스로 판단하시기 바란다."
국민의힘이 이상경 국토교통부 제1차관의 사퇴 압박에 나섰다. 이상경 1차관이 유튜브 방송에서 한 "집값 떨어지면 그때 가서 사면 된다"라고 한 발언, 그리고 배우자 명의로 고가 아파트 '갭 투자' 의혹이 불거지면서 보수 야당의 대여 공세 수위도 높아지고 있다.
민주당 계열 정권의 전통적 아킬레스 건인 '부동산 이슈'를 연일 집중 공략하는 모양새다. 이상경 차관이 직접 대국민 사과에 나섰지만(관련 기사: '갭투자 의혹' 국토부 1차관의 2분 사과 "국민께 상처"
https://omn.kr/2fr7b), 국민의힘은 이에 그치지 않고 자리에서 물러날 것을 요구했다. 이찬진 금융감독원장의 '2주택' 논란도 함께 부각하며 여권 전체에 '내로남불' 프레임을 강화하고 있다. 아울러 이재명 대통령과 용산 대통령실의 명확한 입장 표명도 촉구하고 있다.
"2분짜리 사과로 국민 우롱 말라... 진정성 있는지 의문"
송언석 국민의힘 원내대표는 24일 오전 당 국정감사 대책회의를 주재하면서 "이상경 국토부 1차관 대출 규제로 무주택 서민을 전월세 난민으로 만들어 놓고도 '집값이 안정되면 그때 가서 사면 된다'라고 하는 발언으로 국민의 가슴에 대못을 단단히 박았다"라고 목소리를 높였다.
그는 "본인은 갭 투자로 수십억을 벌고 50억 원이 넘는 자산가가 돼 있으면서 무주택 국민에게는 '그냥 기다리라'라고 하는 조롱성 발언을 서슴지 않았다"라며 "국민의 고통에 대해 완전히 몰이해 또는 오만의 극치"라고 직격했다. 이어 "국민의 주거 절망을 만든 책임자라면 2분짜리 유튜브 사과로 국민을 우롱하지 마시고 즉각 본인의 거취에 대해서 스스로 판단하시기 바란다"라고 날을 세웠다.
또한 "이찬진 금융위원장은 서초구에 고가 아파트 2채가 있는데 국회에서 지적이 이어지자 한두 달 내에 정리하겠다고 했다"라며 "그러면서 '자녀에게 증여하겠다'라고 해서 국민적인 분노를 다시 불러일으켰다"라고 짚었다.
송 원내대표는 "이것이 정의라고 생각하시느냐? 국민이 그렇게 우스워 보이느냐?"라며 "꼼수, 정예로 가득 기득권을 지키겠다는 말장난에 불과하다"라고 혹평했다. "부동산 규제와 금융 감독을 책임지는 수장이 스스로 원칙을 무너뜨리는 내로남불의 전형"이라는 비판이었다.
정희용 사무총장 또한 "집 없는 서민들의 고통은 외면한 채 '집값이 떨어지면 사면 된다'던 부동산 정책 총괄 이상경 국토부 1차관은 사과할 게 아니라 사퇴를 했어야 한다"라고 꼬집었다. "이 차관은 국토부 유튜브를 통해 밝힌 고작 2분 분량의 사과에 담긴 '국민의 입장을 충분히 헤아리지 못했다'는 말에 과연 진정성이 있는 것인지 의문이 든다"라는 지적이었다.
그는 "강남 지역 2주택 보유로 논란이 된 이찬진 금융감독원장은 '한두 달 내에 정리하겠다'더니 '자녀에게 양도하겠다'고 답했다"라면서 "'15억 정도면 서민 아파트'라고 한 민주당 국회의원의 발언은 이 정부에서 부동산 정책을 주도한 주요 인사들의 인식을 단적으로 보여주며 국민들께 큰 상실감을 안겨주었다"라고 함께 비판했다. 국회 국토교통위원회 여당 간사를 맡고 있는 복기왕 의원이 23일 YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연해 "15억 정도 아파트면 서민들이 사는 아파트라는 인식들이 있다"라고 말한 점을 짚은 것이다.
그는 "정책의 신뢰가 시장의 불안을 부추기는 문제를 넘어 공직자의 도덕성과 윤리의식으로까지 번지고 있다"라며 "국민 앞에 그 책임은 반드시 자신들에게 되돌아올 것"이라고도 경고했다.
"부인 탓 김의겸 시즌2?" "용산, 쇼츠 사과 말고 즉시 사퇴시켜라"
김은혜 원내정책수석부대표는 "이상경 국토부 차관은 대국민 사과에서 갭 투자에 대해 '아내가 한 일이다'라고 책임을 돌렸다"라며 "궁색해지니까 '부인 탓' 김의겸 시즌 2인가?"라고 비꼬았다. 김의겸 새만금개발청장이 문재인 정부 대변인이었던 시절 불거진 부동산 투기 의혹을 재소환한 것이다. 당시 김의겸 청장은 논란이 불거지자 대변인직을 스스로 사퇴했는데, 이때 "아내가 자신에게 상의하지 않고 내린 결정"이라고 밝히며 빈축을 산 바 있다. 다만, 검찰은 지난 2021년 관련 혐의들에 모두 '무혐의' 처분을 내렸다.
김 부대표는 "차관직에 대한 강렬한 의지는 잘 읽었다"라며 "뛰어난 재테크 감각을 뭐라 할 생각은 없다. 그런데 국민이 하면 투기고, 내가 하면 예외라고 하니까 서민들은 천불이 나는 것"이라고 꼬집었다. "이 같은 갈등과 혼란에도 정책의 최종 책임자인 이재명 대통령은 아무 말이 없다"라며 "대장동을 성공적 모델이라 치켜세운 이상경 차관이 김현지와 같은 성남 성골이라도 되는 건가?"라고도 따져 물었다.
최은석 원내수석대변인 또한 이날 논평에서 "국민을 또다시 '가붕개(가재·붕어·개구리)'로 여긴 오만한 행태"라며 "즉각 사퇴해도 모자랄 판에 형식적 사과로 넘어가려는 태도는 국민을 조롱하는 것이나 다름없다"라고 날을 세웠다.
그는 "'집이 팔리지 않아 전세를 끼고 샀다'는 해명과 달리 29억 원의 예금 보유 사실이 드러나면서 거짓말 논란까지 불거졌다"라며 "국민을 향한 몰상식한 발언에 더해, 비상식적 갭 투자 행태까지 드러난 이상경 차관의 행보는 여야를 막론한 비판을 자초했다"라고 강조했다.
이어 " 부적격 인사를 인사검증을 거쳐 국토부 차관에 앉히고, 실패한 부동산 대책의 운전대까지 맡긴 대통령실은 '국민 목소리에 엄중히 귀 기울이고 있다'는 빈 깡통 같은 입장만 밝히고, 이 차관 뒤에 숨었다"라며 "사태 수습의 진정한 의지가 있다면, 2분짜리 쇼츠 사과로 마무리할 것이 아니라 즉시 사퇴시켜 국민 앞에 책임 있는 자세를 보여야 한다"라고 목소리를 높였다.