'MAGA 모자' 향해 미소, '런종섭' 연루 전면 부인한 박성재

큰사진보기 ▲이른바 '런종섭 사태'에 관여한 혐의(범인도피죄 등)를 받는 박성재 전 법무부 장관이 24일 오전 10시 채해병 특검팀(이명현 특검)에 피의자 신분으로 출석했다. ⓒ 전선정 관련사진보기

큰사진보기 ▲이른바 '런종섭 사태'에 관여한 혐의(범인도피죄 등)를 받는 박성재 전 법무부 장관이 24일 채해병 특검팀(이명현 특검)에 출석한 가운데, 극우단체로 보이는 곳에 소속된 이들이 박 전 장관을 응원하고 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이른바 '런종섭 사태'에 관여한 혐의(범인도피죄 등)를 받는 박성재 전 법무부 장관이 24일 오전 10시 채해병 특검팀(이명현 특검)에 피의자 신분으로 출석했다. ⓒ 전선정 관련사진보기

이른바 '런종섭 사태'에 관여한 혐의(범인도피죄 등)를 받는 박성재 전 법무부 장관이 당시 "정상적으로 업무를 처리했다"고 주장하며 채해병 특검팀(이명현 특검)에 첫 출석했다. 특검팀에 출석하기 위해 굳은 표정으로 차에서 내린 박 전 장관은 극우단체로 보이는 곳에 소속된 이들이 "힘내세요"라고 외치자, 잠시 미소를 보이기도 했다.피의자 신분으로 24일 오전 10시 변호인과 함께 출석한 박 전 장관은 '대통령(윤석열)이 이종섭의 출국금지 해제를 지시한 게 맞냐'는 취재진의 질문에 "그런 사실 없다"라고 답했다. '당시 이종섭의 출국금지 해제가 문제될 거라고 생각한 적 없냐'는 질문에는 "정상적으로 업무를 처리했다"며 "조사시에 충분히 설명하겠다"라고 말했다.이어지는 질문에 박 전 장관은 취재진과 눈을 마주치지 않은 채 "그만하라"고 말했고, 변호인도 "그만하라"며 "조사받을 때 (답)해야 할 내용이다. 여기에서 이러시면 안 된다"라고 말했다.출석 전부터 "한미자유의 물결"이라고 적힌 피켓을 들고 현장에 있던 이들은 박 전 장관을 응원하는 모습을 보였다. 그들은 특검팀 건물 앞에 "박성재 장관 힘내세요", "박성재 장관님 불의와 타협하지 마세요"라는 문구를 담은 피켓을 늘어놓기도 했다. 이들은 도널드 트럼프 미국 대통령 지지 세력을 상징하는 "MAGA(Make America Great Again)" 모자를 쓰고 있었다.이들은 박 전 장관이 건물에 들어가고 나서도 "끝까지 진실을 이야기하라", "망나니 특검하고 타협하면 안 된다"고 외쳤다. 박 전 장관의 출석 전후로 소란이 이어지자 건물 경비원이 나와 제지했으나, 이들이 거세게 반발해 작은 소동이 발생하기도 했다.특검팀은 박 전 장관을 비롯한 법무부가 윤석열·외교부 등과 공모해 이종섭 전 국방부 장관의 채해병 사망사건 수사외압 관련 수사 회피를 위해 그를 호주대사로 임명해 해외로 도피시킨 것으로 보고 있다. 이 전 장관은 지난해 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)에 의해 출국금지 조치됐으나, 윤석열이 지난해 3월 4일 그를 호주대사로 임명한 후 법무부가 출국금지를 해제했다. 특검팀은 지난 8월 4일 박 전 장관의 휴대전화와 차량을 압수수색한 바 있다.박 전 장관은 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의로 내란 특검팀(조은석 특검)에서도 수사를 받고 있다. 박 전 장관은 전날 내란 특검팀에서 약 10시간가량 2차 조사를 받았다.