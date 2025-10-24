월 15만원 지역화폐 지급 사업, 완도군 신청 안 해 논란

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

농림축산식품부(아래 농식품부)가 인구감소지역 주민에게 월 15만 원 상당의 지역 화폐를 지급하는 '농어촌기본소득 시범사업' 대상지 7곳을 확정했지만, 전남 완도군은 아예 공모 신청조차 하지 않아 지역 사회가 충격과 분노에 휩싸였다.농식품부는 지난 20일 "경기 연천, 강원 정선, 충남 청양, 전북 순창, 전남 신안, 경북 영양, 경남 남해 등 7개 군을 2026~2027년도 시범사업 지역으로 선정했다"고 밝혔다. 이번 사업은 인구감소지역 69개 군을 대상으로 공모를 진행했으며, 이 중 49개 군이 신청서를 제출했다.시범사업은 2026년부터 2027년까지 농어촌 지역 주민에게 매월 15만 원을 지역 화폐로 지급하는 제도로, 국비 40%, 지방비 60%를 매칭해 운영된다. 지역 내 소비를 촉진하고 주민 정착을 유도하는 효과가 기대돼, 각 지자체는 앞다퉈 유치 경쟁에 나섰다.전남의 경우 곡성·구례·보성군 등이 군민 결의대회와 서명운동을 벌이며 적극적으로 공모에 대응했다. 구례군은 500여 명이 참석한 대규모 결의대회를 열었고, 곡성군은 범군민 서명운동을 전개했다. 보성군도 농어업인 단체와 간담회를 갖고 지역경제 활성화 기회로 판단했다.하지만 도서 지역 특성상 타 지자체보다 적극적으로 나서야 할 완도군은 공모 기간 내내 아무런 움직임을 보이지 않았고,신청 자체를 포기했다. 완도군은 내부 검토 과정에서 "시범사업에 선정될 경우 2년간 군비 부담이 과중하다"는 이유를 들었다.완도군민 박아무개(56)씨는 "신안군은 내년부터 2년간 주민들에게 매월 15만 원씩 지역 화폐가 지급된다. 1천억 원 이상을 군민에게 나눌 기회를 재정적 노력도 없이 포기한 것은 미래를 포기한 행태"라고 비판했다.인근 해남군 관계자도 "선정 가능성이 낮더라도 참여 자체가 주민 권리를 대변하는 행정의 자세"라며 "해남군은 긴축재정과 재정안정화기금을 활용해 재원을 마련할 계획이었다"고 밝혔다. 완도군의 대응을 두고는 '행정 안일주의'라는 비판이 나오고 있다.주민들은 주무부서 간 업무 떠넘기기 '핑퐁게임' 의혹까지 제기하며 반발했다. 금일읍 주민 A씨는 "정부가 힘들게 마련한 희망 사업을 완도군은 주민보다 행정 편의를 먼저 고려해 외면했다. 이렇게 가면 완도군은 더 빠르게 쇠퇴할 것"이라고 비판했다.지역 정가에서도 비슷한 목소리가 흘러나왔다. 군수 후보자 B씨는 "이번 사업은 일상적인 복지정책이 아니라 인구감소 대응을 위한 국가 프로젝트다. 완도군이 신청조차 하지 않은 건 정책 감각 부재를 보여준다"며 "정작 주민 생활과 직결된 사업에는 손을 놓고, 정치적 목적 사업에는 예산을 아끼지 않는 형국"이라고 꼬집었다.완도읍 한 원로는 "지방소멸 위기 대응을 위한 핵심 정책임에도 완도군은 내부 검토조차 제대로 하지 않았다. 인근 해남군은 재정이 어려워도 기회를 잡으려 하는 반면, 완도군처럼 미리 포기하는 지역도 있다. 이런 태도 차이가 향후 지역 격차로 이어질 것"이라고 우려했다.이번 시범사업은 복지 지원이 아닌 주민 정착 의욕을 높이고 지역 소비 순환 구조를 만드는 특수한 실험사업이다. 정부는 선정된 7개 군을 대상으로 효과 분석과 성과 검증을 거쳐 본 사업으로 확대할 계획이다. 참여하지 않은 완도군은 향후 본사업 확대 시 우선 지원 대상에서 제외될 가능성이 크다.주민 C 씨는 "완도군은 평소 주민 중심 행정을 내세워 왔다. 그러나 정작 주민 삶의 질 향상과 직결된 국정 사업을 외면하면서 군정의 일관성에 의문이 제기된다"며 "군수의 정책 사업에는 수백억 원을 투입하면서 주민 생활에 필요한 예산에는 인색하다. 완도군이 이번에 놓친 것은 단순한 공모가 아니라 지역 발전을 위한 미래 생존의 기회였다"고 반발했다.지방소멸의 최전선에 있는 완도군에서조차 핵심 정책을 예산 탓으로만 외면한 이번 행태는, 지역 사회에 냉소와 실망감을 안기고 말았는 평가다.