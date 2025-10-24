상처가 안 낫고, 장이 예민하다면? 면역의 경고를 읽는 법

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 약사 입니다.

요즘 들어 상처가 낫는 데 유난히 오래 걸리거나, 같은 부위가 자꾸 붓고 아프고, 이유 없이 피부가 일어나거나 장이 예민해질 때, 단순 피로나 스트레스 탓이라 넘기기 쉽습니다.하지만 이런 반복되는 염증과 예민한 반응이 어쩌면, 내 몸의 면역이 방향을 잃고 스스로를 공격하기 시작했다는 신호일 수도 있습니다. 병이란 대개 밖에서 찾아온다고 생각하기 쉽습니다. 세균이나 바이러스처럼 외부의 적이 내 몸을 공격한다고 말이죠.그런데 때로는 그 적이 내 안에서 생깁니다. 내 몸의 병사가 방향을 잃고 아군을 적으로 착각해 공격을 시작할 때, 그때 문이 열리는 병, 바로 자가면역질환입니다.우리 몸의 면역은 두 단계로 작동합니다. 먼저 태어날 때부터 주어진 본능적인 방어선, '선천면역'이 있습니다. 세균이나 바이러스가 들어오면 가장 먼저 달려가 싸우는 최전방 부대죠. 대식세포나 호중구 같은 병사들이 여기에 속합니다. 그 뒤를 잇는 것은 '후천면역'입니다.선천면역이 싸우는 동안 침입자의 정보를 분석해 기억해 두었다가, 같은 적이 다시 나타나면 훨씬 빠르고 정밀하게 대응합니다. 이 두 면역이 조화롭게 움직이면 몸은 건강을 유지합니다. 하지만 신호가 엇갈리고 협력이 깨질 때 문제가 시작됩니다. 선천면역이 잘못된 신호를 보내면 후천면역은 "적이 나타났다!"며 정상 세포를 공격합니다.관절을 적으로 오해하면 류마티스관절염이, 피부를 공격하면 건선이나 백반증이, 장을 공격하면 크론병이나 궤양성 대장염이 생깁니다. 루푸스처럼 온몸의 장기를 동시에 공격하는 경우도 있죠. 이름은 달라도 본질은 같습니다.내 면역이 나를 향해 화살을 돌리는 것, 그것이 자가면역질환입니다. 이 병은 면역이 강해서 생기는 게 아닙니다. 오히려 너무 혼란스러워져 방향을 잃은 결과입니다. 마치 피로한 군대가 명령 체계를 잃고 엉뚱한 곳으로 포탄을 쏘는 것처럼요.그 배경에는 스트레스, 수면 부족, 호르몬 변화, 그리고 장의 불균형이 자리 잡고 있습니다. 스트레스가 오래 지속되면 교감신경이 계속 긴장 상태를 유지하고 면역세포들은 늘 '전시 모드'로 살게 됩니다.그러면 몸속의 청소부인 대식세포도 차분히 정리하기보다 염증물질을 과도하게 쏟아내며 오히려 조직을 손상시킵니다. 스트레스 호르몬인 코르티솔이 불안정해지면 몸의 리듬이 깨지고, 장이 망가지면 면역의 혼란은 더 커집니다. 왜냐하면 장은 단순한 소화기관이 아니라 면역세포들이 훈련받는 학교이기 때문입니다.몸속 면역세포의 70%가 장에서 만들어지고 교육받습니다. 이 학교의 질서가 무너지면 면역은 작은 자극에도 반응해 온몸을 염증 상태로 몰아갑니다.물론 약은 필요합니다. 스테로이드나 면역억제제는 염증을 빠르게 진정시키고 고통을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 하지만 약은 불을 끄는 소방수일 뿐, 불이 왜 났는지를 해결하지는 못합니다. 진짜 회복은 면역을 억누르는 것이 아니라 그 리듬과 균형을 되찾는 것입니다. 선천면역이 차분해지고 후천면역이 상황을 정확히 인식할 때 몸은 스스로를 지킬 힘을 되찾습니다.그렇다면 면역의 균형을 되찾는 방법은 무엇일까요? 최근 연구에 따르면 몇 가지 영양소와 생활습관이 자가면역질환의 예방과 조절에 도움을 준다고 합니다. 그중 첫 번째가 비타민 D입니다. 비타민 D는 단순히 뼈를 튼튼하게 하는 영양소가 아니라 면역세포의 '지휘자'처럼 작용합니다. 과도한 염증 반응을 진정시키고 면역세포들이 협력하도록 돕습니다.실제로 영국 의학저널(BMJ)에 발표된 대규모 연구에서는 비타민 D 2000 IU를 매일 섭취한 사람의 자가면역질환 발병률이 22% 낮았고 류마티스관절염 같은 질환의 위험은 절반 이하로 줄었습니다. 비타민 D는 햇빛을 쬐면 합성되지만, 식품으로는 완도산 건멸치가 특히 풍부합니다. 100g당 약 800~1000 IU의 비타민 D를 함유하고 있어 하루 한 줌이면 충분합니다.두 번째는 오메가3 지방산입니다. 오메가3는 세포 속 염증 신호의 과잉 작동을 막아 면역이 흥분하지 않도록 조절합니다. 염증 반응을 조절하는 주요 단백질 신호 체계(NF-κB 등)의 과잉 활성화를 억제해 면역의 균형을 되찾게 합니다.같은 연구에서도 오메가3를 꾸준히 섭취한 사람은 자가면역질환의 발병률이 약 15% 낮았습니다.완도산 광어는 오메가3(EPA, DHA) 함량이 높은 대표적인 하얀살 생선으로, 단백질과 셀레늄, 비타민B12까지 풍부해 면역세포의 회복에 도움을 줍니다.세 번째는 장내 미생물, 즉 프로바이오틱스입니다. 장은 면역의 본거지이며 유익균이 많을수록 면역은 관용을 배우고 해로운 균이 많을수록 염증이 확산됩니다. 최근 연구에서는 여러 종류의 유익균들이 면역세포의 과도한 반응을 가라앉히고 염증을 완화하며 '면역의 브레이크 역할'을 하는 세포를 늘려주는 것으로 보고되고 있습니다.대표적인 예로 Lactobacillus rhamnosus GG와 같은 균주들이 이런 작용을 보인 바 있습니다. 꾸준히 유익균을 섭취한 그룹은 염증 지표가 감소하고 관절과 장의 증상이 개선된 연구 결과도 있습니다. 다만 특정 균주의 선택과 약효는 개인의 장 환경과 면역 상태에 따라 달라질 수 있으므로 약사나 전문가와 상담하여 자신에게 맞는 제품을 고르는 것이 좋습니다.유익균의 힘을 유지하려면 식습관도 중요합니다. 완도의 해조 발효식품, 다시마, 미역에는 유익균의 먹이가 되는 천연 프리바이오틱스가 풍부합니다. 또한 김치, 된장, 요구르트, 청국장처럼 자연 발효식품을 꾸준히 섭취하면 장내 미생물 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다.그리고 무엇보다 중요한 것은 생활의 리듬입니다. 규칙적인 유산소 운동은 면역을 안정시키는 가장 확실한 방법입니다. 충분한 수면과 스트레스 관리도 필수입니다. 명상과 복식호흡, 일정한 생활 리듬은 몸과 마음을 안정시켜 면역을 회복시킵니다.이런 영양과 생활습관의 조합은 약물치료를 대신하는 것이 아니라 몸의 기반을 바로 세우는 일입니다. 싸움이 아닌 조화, 억제가 아닌 회복, 그것이 자가면역질환이 우리에게 알려주는 몸의 지혜이며 현대의학이 향해야 할 방향입니다.