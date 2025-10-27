집 마당 차지했는데 "아무도 손 안 대요"... 그냥 바위가 아니었다

큰사진보기 ▲소안면 가학리 박종심댁 마당에는 오랜세월 고인돌이 집터를 지키고 있다. 위승환 소안주민자치위원장이 골목 돌담에 앉아서 마을 이야기를 들려 주고 있다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

"혹시 수상한 바윗돌 보셨나요?"

"이런 거 말씀이세요? 우리 동네에도 비슷한 게 있어요."

"그 바위가 집 앞마당에 있는데 괜히 신령스럽다니까요. 아무도 손대지 않아요. 그저 바라만 볼 뿐이죠."

"집을 지을 때도 그 바위를 그대로 두고 벽을 덧댄 흔적이에요."

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

"저기 비자리 마을 둔덕 쪽 약수터에도 비슷한 게 있어요. 그것도 꼭 고인돌 같았어요."

"지금이라도 내려가 제 눈으로 직접 확인하고 싶습니다."

"하루 이틀로는 어렵습니다. 예전 조사 지역도 함께 돌아보셔야죠."

"도서 지역의 문화재 조사는 대부분 단발성입니다. 예산이 없으면 다음 해로 이어지지 못하고, 그사이 소중한 유산이 사라져버립니다."

"문화재는 조사보다 기록이 먼저입니다. 누군가 관심을 가지고 사진 한 장이라도 남겨야 나중에 보존 논의가 가능하거든요."

"학자들이 오기 전에 이미 주민들이 알고 있었던 것들을 잃지 말자는 거죠. 그게 진짜 우리의 유산을 아끼고 보존하는 일 아닐까요?"

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

"완도의 시원과 미래는 바로 여기에 있습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

기자는 그에게 휴대전화기를 꺼내 들었다. 바위 사진들이 빼곡한 갤러리를 한참 들여다보던 그는 대뜸 말했다.전남 완도군 소안면 주민자치위원장 위승환씨는 대수롭지 않다는 듯 말했지만, 그의 표정에는 점점 묘한 호기심이 번져갔다.그는 기자를 직접 그곳으로 안내했다. 소안항일운동본부를 지나자마자 가학마을이 나왔다.돌담이 촘촘히 이어진 골목길은 청산도의 옛 마을을 닮아 있었다. 마을 골목 끝에 다다르자 한 시골집 마당이 눈에 들어왔다.그곳 한가운데, 집채 만 한 바위가 덩그러니 자리하고 있었다. 주인은 떠나고 빈집만 남았지만, 바위는 묵묵히 그 자리를 지키고 있었다.누구라도 단번에 알아볼 수 있었다. 그것은 분명 고인돌의 모습이었다. 마당 위 콘크리트 포장 아래 살짝 떠 있는 바위의 모습에는 주인의 세심한 배려가 스며 있었다.소안주민자치위원장 위씨의 설명이었다.흔히 이런 바위를 사람들은 '복바위'라 부른다. 옛사람들은 집안을 지켜주는 수호신이자 복을 불러오는 존재로 믿어왔다. 반면 함부로 옮기거나 훼손하면 재앙이 따른다는 금기까지 전해진다.이 바위가 언제부터 제자리에 있었는지는 아무도 모른다. 그러나 인간의 손이 닿지 않은 채 세월을 버텨온 존재감만큼은 또렷했다. 그것은 누군가에겐 신앙이었고, 또 누군가에겐 두려움이었을 것이다.기자는 위원장에게 엄지를 들어 '최고'라며 제스처를 취했다. 그러자 그는 덧붙였다.사실 소안면 일대는 오래전부터 선사문화의 흔적이 곳곳에 남아 있었다. 지금은 폐교가 된 소안고등학교 운동장 공사 중에도 마한 유적으로 추정되는 유물이 발견된 적이 있다.하지만 그 시절, 국내의 마한사 연구는 이제 막 걸음마 단계였다. 체계적인 조사가 이뤄지지 못한 채 그대로 묻혀버렸다. 그때의 아쉬움은 지금도 일부 연구기관에서 회자된다.기자는 이번에 확보한 사진들을 골라 문화재 관련 연구기관에 보냈다. 반응은 즉각적이었다.담당 연구원의 목소리에는 반가움과 설렘이 섞여 있었다.다음 날, 연구기관에서 지금 완도로 내려오겠다고 다시 전화가 왔다.그렇게 소안면의 마을들과 인근 도서 지역 곳곳을 함께 걸으며 선사 유적의 흔적을 직접 확인하기로 했다.완도군은 다도해상국립공원으로 지정된 많은 섬과 바다를 품고 있다. 그러나 그 어느 곳보다 선사시대의 흔적이 풍부한 지역이다.아직 본격적인 연구는 진행되지 않았지만 인근 신안군과 더불어 한반도 서남해 도서 지역의 인류 이동사와 농경문화, 해양사 연구의 핵심지로 꼽힐 만하다. 문제는 조사의 연속성과 예산 부족이다. 연구기관 관계자도 이렇게 토로했다.행정의 한계도 있다. 중앙부처 주도 사업이 아니면 지방정부가 독자적으로 예산을 확보하기 어렵다. 그래서 형식적인 조사로 끝나는 경우도 많다. 게다가 지자체 간의 보이지 않는 경쟁심리는 문화유산 보존정책의 벽으로 작용한다.연구원은 강조했다. 그래서 그는 지역 주민들과 함께 고인돌 지도를 만들자고 제안했다. 주민이 직접 사진을 찍고, 위치를 기록하며, 옛이야기까지 적어 넣는 방식이다. 이런 움직임은 단순한 발굴이 아니라 살아 있는 기록문화의 복원이기도 하다.시골 마을을 돌아다니다 보면, 들녘 한가운데 나뒹구는 고인돌을 그대로 남겨둔 채 농사를 짓는 농민들을 가끔 볼 수 있다. 불편을 감수하면서도 바위를 치우지 않는 그들의 마음속에는 조용하지만 깊은 배려와 자연에 대한 존중이 자리하고 있다.인근 지역에서도 이런 고인돌을 모아 공원으로 조성해 보존하는 사례가 있다. 그런 모습을 볼 때면 한편으로 부럽기도 하다.현재 우리는 'K-컬처'라 불리는 세계적 문화 현상의 주인공으로 살고 있다. 전 세계가 우리의 문화에 관심을 보이는 중이다. 하지만 그 근원에는 상고시대 이래로 이어진 자연과 공존하는 삶의 철학인 한국인만의 독창적인 의식이 깔려 있다.돌부리 하나에도 세심한 배려로 보존하려는 마음, 그것이 곧 가장 한국적인 미학의 출발점이었을지도 모른다.완도의 정체성을 찾는 일은 바로 이런 생활 속 문화를 되살리는 일이다. 그것은 단순히 옛것을 복원하는 일이 아니라 '우리가 누구였으며 어디에서 왔는가'를 다시 묻는 일이다.소안면 가학리 박종심 댁 마당에서 오랜 세월을 지켜온 고인돌이 조용히 말하는 듯했다. 완도의 문화영역 확장은 행정의 치적이 아니라 사람들의 기억 속에서 다시 살아나야 하는 것이다.