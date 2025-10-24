2011년 강남 재건축 팔았지만 후회없다는 현직 국회의원의 제언

정부가 10월 15일 발표한 부동산 정책을 둘러싼 논쟁이 어어지고 있습니다. 김남희 더불어민주당 의원이 자신의 페이스북에 올린 부동산 정책에 대한 제언을 담은 글을 필자의 동의를 얻어 게재합니다.

로펌 변호사를 그만두고 시민단체에서 일하기 시작했던 2011년, 저는 서울 서초구에 재건축아파트를 보유하고 있었습니다. 그런데 시민단체가 있던 서울 종로구로 이사를 하면서, 당장 거주할 생각도 없는데 시세차익을 목적으로 재건축 아파트를 보유하며 사회정의와 불평등 해소를 위한 시민운동을 한다는 것이 모순적이라는 생각이 들었습니다. 이사를 하면서 집을 구해야 하기도 했기에, 거의 수익이 나지 않은 상태에서 재건축아파트를 팔았죠.그 이후 그 재건축아파트는 재건축이 결정돼 어마아마하게 올랐고, 지금은 재건축이 다 돼서 국평(국민평수)이 60억 원 가까이 됩니다. 계속 보유하고 있었으면 큰 수익이 났을 수도 있는, 경제적으로는 어마어마하게 손해를 본 결정을 내린 셈인데, 지금까지 살면서 크게 후회를 하지는 않았던 것 같아요. 아마 그 아파트를 계속 가지고 있었다면 좀 더 정의로운 사회를 위한 시민운동을 그렇게 오래 하거나 정치를 하게 되지는 않았을 것 같습니다.저의 개인적인 이야기를 공유했지만, 제 주변의 고위 공직자나 법조인들은 대부분 강남에 고가의 아파트를 보유하고 있습니다. 그러나 저는 공직자의 부동산 보유나 이익 여부와 정책의 옳고 그름을 연결하는 것에 대해서는 반대입니다.부동산 정책은 쉬운 일이 아닙니다. 한국의 부동산 문제를 한번에 해결할 수 있는 묘수도 없습니다. 부동산이 오르면 무주택자가 화가 나고 집값을 잡으면 유주택자, 특히 상승을 기대했던 사람이 화가 날 수 밖에 없습니다.부동산 정책은 어떤 사람들을 대변하고 어떤 사람들을 위한 정책인지, 그리고 그 정책이 목표로 하는 것을 실현하기에 적절한 수단인지, 그 밖의 부작용은 없는지 등을 중심으로 정책을 평가하고 개선해야 한다고 생각합니다.부동산 정책의 중심은, 강남아파트와 강남아파트를 보유하고 싶어하는 사람들이 아니라 과도한 주거비 부담으로 적정한 주거를 확보하기 어려운 사람, 부동산 상승에 대한 기대감에 무리한 부담을 지면서 부동산을 구매하려는 사람, 그로 인해 생기는 과도한 가계부채, 일부 지역의 부동산이 폭등하면서 발생하는 자산시장의 과열, 이로 인한 경제적 효과와 후폭풍 등을 고려하면서 설계돼야 합니다. 따라서 정부의 이번 10.15 부동산 정책이 이러한 정책 목표에 맞는지를 평가해야 하지 않을까 생각합니다.저는 부동산 정책 전문가는 아니지만, 최근의 부동산 급등, 부동산 상승을 기대한 갭투자 증가, 부동산 중심의 과도한 가계부채 문제 등에 대응하기 위해 정부가 강력한 규제책을 마련한 것은 불가피한 측면이 있다고 생각합니다. 불편하고 어려우신 시민들의 상황도 주시하고 있고 피해자가 없도록 보완책도 잘 마련하도록 노력하겠습니다.하지만 부동산에 대한 패러다임은 지금과는 조금 달라져야 한다고 생각합니다. 당장은 아니더라도 부동산은 보유세를 정상화하고 양도세를 낮춰서 실거주자 중심으로 자산의 효율적인 이용이 가능하도록 해야 합니다. 지금 강남 지역 부동산 보유자 중에는 은퇴연령이 지난 사람들의 비율이 매우 높습니다.서울 강남지역은 세계에서 찾아보기 어려울 정도로 고효율 고밀도의 고급 주거지역입니다. 지하철역이 가장 촘촘히 들어와 있고 교통, 주거, 교육, 문화, 병원, 쇼핑 모든 편의시설이 있는데다가 대기업들도 입주해 있습니다. 직주근접이 가능한 지역인데 여기 부동산의 소유자·거주자들의 상당수는 이미 은퇴한 사람들입니다.미국의 경우 고급 주거지역, 좋은 교육환경은 대부분 교외에 있어 고급주택가가 형성되고 도심지는 그렇지 않습니다. 그리고 보유세 때문에 은퇴연령대가 돼 현금 흐름이 좋지 않은 사람들은 비싼 주거지역을 벗어나서 살아갑니다. 그러나 한국은 보유세가 낮고 양도세가 높아서 현금 흐름이 좋지 않은 은퇴자들도 부동산이 계속 오를 것이라고 기대하고 비싼 중심지 아파트를 계속 보유하고 보유세에 대해 강력한 반대 입장을 보입니다.물론 내 평생 노력해서 아파트 산 것이 올랐다고 세금을 내야 하는가의 문제는 언제나 어려운 문제이기는 합니다. 그러나 부동산 정책은 자산과 투자의 개념으로 접근하는 사람보다는 실거주자를 위한 정책이어야 한다고 생각합니다.그리고 세계 유래가 없는 좋은 주거지구에 살면서 교통·교육·문화 등 (막대한 세금으로 운영되는) 다양한 공적 인프라를 누리는 경우에는 이에 합당한 비용을 지불해야 하는 것이 아닌가 생각합니다. 현금 흐름이 어려워지고 굳이 통근을 할 필요가 없는 경우에도 고급주거지에 사는 경우에는 세금을 부담하는 것이 자원의 합리적인 배분을 위해 필요한 정책이라고 생각합니다.