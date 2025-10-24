원수는 국감장에서 만난다? 엇갈린 증언, 누가 거짓말하나

'원수는 외나무다리에서 만난다'라는 말이 있습니다. 싫거나 미워하는 사람을 피할 수 없는 상황에서 마주치는 경우를 뜻합니다. 이번 국정감사에서는 서로 다른 말을 하고 있는 두 사람이 국감장에서 만났습니다.
오세훈 "누가 거짓말을 하는지 입증하자"... 명태균 "위증하셨네요"
23일 서울시 국정감사에 명태균씨가 증인으로 출석했습니다. 명씨는 김건희씨 공천개입 의혹으로 재판을 받고 있는 인물입니다. 그는 여러 정치인들과 연루된 의혹을 받고 있는데, 오세훈 서울시장도 그중의 한 명입니다.
명씨는 오 시장과 여러 차례 만났고, 여론조사 등을 통해 도움을 줬다고 주장했습니다. 그러나 오 시장은 명씨와의 두 차례 만났지만, 이후에는 절연했다고 반박했습니다. 이랬던 두 사람이 서울시 국감장에서 만난 것입니다.
이날 명씨는 "오 시장이 여태까지 저를 두 번 만났다고 하는데, 다 거짓말"이라며 "일곱 번 만났다"고 주장했습니다. 또한, 오 시장이 "저 사람(명씨)에게 도움받은 게 없다"고 하자 "위증하셨네요"라며 맞받았습니다.
윤건영 민주당 의원이 "오 시장이 (증인 앞에서) 운 적 있느냐"고 묻자 "명씨는 "운 적 있다. 송셰프에서도 그랬다. 질질 짰다. 바로 울더라고"고 답변했습니다(관련 기사: 국감장에서 오세훈 만난 명태균 "(내 앞에서) 바로 울더라"
).
오 시장은 자신이 명씨 앞에서 울었다고 말하자 피식 웃으면서도 적극적으로 반박을 하지는 않았습니다. 이에 대해 오 시장은 "김건희 특검에서 대질신문 신청을 받아들여줬다"면서 "사실 대질신문에서 제가 밝히고 싶은 게 많다. 여기서 미리 밑천을 이용할 이유가 없기 때문에 사실관계에 대해서 물어보더라도 답변을 자제할 수밖에 없다는 점을 양해 바란다"고 말했습니다.
서울시 국감장에서 명태균씨와 오세훈 시장이 각기 다른 주장을 했던 탓에 누구 말이 옳고 그른지는 판단하기 이릅니다. 다만, 특검이 내달 8일 오 시장을 피의자로 명씨를 참고인 신분으로 소환해 대질신문을 한다고 하니 누가 거짓말을 하는지 조금은 밝혀지지 않을까요?
문지석 "엄 청장이 증거 빼라고"... 엄희준 "쿠팡 건, 증거와 법리 따라 판단"
국정감사에서 가장 화제가 되고 있는 곳이 국회 법제사법위원회입니다. 특히 법사위에는 논란이 있지만 쉽게 보기 힘든 검사들이 대거 증인으로 출석해 국민들이 많은 관심을 보이고 있습니다.
검찰의 쿠팡 봐주기 의혹과 관련해 문지석 검사는 엄희준 당시 인천지검 부청지청장이 압력을 행사했다고 폭로했습니다. 엄 청장은 이를 부인했는데, 이번 국정감사에서 만났습니다.
23일 법사위에 출석한 문 검사는 "엄희준 청장이 (압수수색으로 확보한 핵심 증거를) 빼라고 했다는 말을 2번 들었다"라고 증언했습니다. 그러나 엄희준 검사는 "(신가현 검사가) 쿠팡을 기소하기 어렵다고 해서 주임검사가 그렇다면 신속하게 처리하자고 했다"라며 "쿠팡 사건은 증거와 법리에 따라 판단한 것"이라고 반박했습니다(관련 기사: 문지석 검사 "'엄희준 청장이 증거 빼라고 했다' 2번 들었다"
).
이날 문 검사는 앞서 증언한 엄 검사를 가리켜 "이 사건을 누구보다 잘 알고 있는 제가 판단하기로는 엄희준 청장이 위증 혐의에 걸렸다고 생각하고 이를 모면하기 위해서 속된 말로 말장난하고 있는 것으로 보인다"면서 "저한테도 가이드라인이 되는 것이고 상당히 부적절하다고 판단하고 있다"라고 말했습니다.
또한, 쿠팡 압수수색 영장 문제로 지난 5월 받은 대검 감찰 조사가 억울한지 당시 상황을 설명하며 울컥하는 모습을 보였습니다. 문 검사는 "'총장님 너무 억울합니다, 너무 억울해서 피를 토하고 죽고 싶은 심정입니다, 누가 이 사건에서 잘못했는지 낱낱이 밝혀 주십시오'라고 자필 진술서를 적었는데도 아무런 움직임이 없었다"면서 "대검 감찰도 바빴겠지만, 개인이 조직을 상대로 이의 제기를 하는 것에 대해서 서러움과 외로움을 많이 느꼈다"라고 말했습니다.
올해도 여전히 국감장에서는 고성과 폭언이 난무하고 상대방을 향해 거짓말이라고 외칩니다. 누구의 말이 맞는지 당장은 알 수 없습니다. 그래서 <오마이뉴스>는 검찰의 쿠팡 봐주기 의혹을 연속으로 보도
하고 있습니다. 외압을 폭로한 검사와 이를 부인하는 검사, 누구의 주장이 맞는지 국민들이 판단할 수 있었으면 합니다.
