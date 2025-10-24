"중요한 건 자기 생각" 60세에게 건네는 긍정의 힘

큰사진보기 ▲딱 10년 젊게 사는 요즘 60세의 심리학, 나이토 요시히토, 인라우드, 2025.리뷰 도서의 표지 이미지 ⓒ 인라우드 관련사진보기

"결국 중요한 것은 자기 생각이다. 젊었을 때보다 몸이 조금 덜 건강하더라도, 생활이 불편하더라도 스스로 '나는 괜찮은 인생을 살고 있으며, 잘 나이 들어가고 있다'라고 생각한다면 진짜 행복한 삶을 살 수 있는 것이다." (프롤로그에서)

건강에 대한 관심이 증대되고 의료 기술의 발달로 각종 질병에 대한 대처가 용이해졌기에, 과거에 비해 인간의 평균 수명이 점차 늘어나고 있음을 확인할 수 있다. 그리하여 "인생은 60살부터"라는 표현이 자연스럽게 사용되고 있다. 최근에는 60살 전후에 맞는 정년의 시기를 좀더 늦춰야 한다는 주장이 대두되고 있기도 하다. 과거에는 '노년'의 상징처럼 여겨졌던 '예순(60)'이라는 나이가 이제는 오히려 '제2의 인생'을 시작하는 시기로 받아들여지고 있다. 그런 만큼 일찍부터 60세 이후의 삶을 건강하고 행복하게 즐기기 위한 대비가 필요하다. 책 <딱 10년 젊게 사는 요즘 60세의 심리학>(2025년 9월 출간)은 그러한 주제에 걸맞게 60세 이후의 삶을 보다 젊게 살기 위한 저자의 조언을 주된 내용으로 삼고 있다.'즐겁게 나이 들고 싶은 당신을 위한 69가지 심리 기술'이라는 부제를 통해서도 알 수 있듯이, 책은 대체로 "나이가 들어도 생기 넘치는 삶을 유지하는 비법을 소개"하는 내용으로 채워져 있다. 저자는 프롤로그에서 먼저 "성공적인 나이 듦이란 어떤 상태일까?"라는 질문을 던지고, 병 없이 몸을 자유롭게 움직일 수 있으며 기억력을 유지하면서 치매에 걸리지 않는 삶을 많은 이들이 원하는 적절한 대답일 것이라고 적시하고 있다. 아마도 대부분의 독자들은 앞선 질문에 대한 저자의 이러한 진단에 크게 공감할 수 있을 것이다. 임상 결과를 통한 연구 결과를 제시하면서, 나이 들어서도 행복한 삶의 조건에 대해 다음과 같이 서술하고 있다.저자는 많은 이들이 나이가 들면서 '눈치 채지 못한 사이에 뿌리내린 나이 듦에 대한 잘못된 편견'을 지닐 수 있다고 전제한다. 그러한 편견에서 벗어나 '행복하게 나이 드는 법'을 배운다면, 누구라도 60세 이후에도 즐겁고 건강한 삶을 유지할 수 있다고 강조하고 있다. 특히 행복한 삶의 가장 중요한 조건은 당사자의 마음가짐이 전제되어야 하며, 이를 위해 저자는 심리적인 측면에서의 다양한 조언을 제시하고 있다. 책을 읽는 동안 저자가 제시한 방안에 대해 공감할 수 있었으며, 그러한 자세를 일상에서도 유지할 수 있다면 건강하고 행복한 삶으로 이끌 수 있을 것이라는 기대를 품게 되었다.크게 6개의 항목으로 구성된 목차에서, 1장에서는 '나이가 들어도 괜찮다, 요즘 60세의 마인드셋'이란 제목으로 다양한 조언을 제시하고 있다. 저자에 의하면 '나이 든 사람의 유연한 생각'이 필요하며, '자기 암시의 놀라운 힘'을 바탕으로 '건강에 좋다면 생기는 놀라운 변화'들에 대한 다양한 임상 실험의 결과들 소개하고 있다. 결국 어떠한 마음가짐으로 일상을 보내는가에 따라 60세 이후의 삶이 달라질 수 있음을 강조하는 내용이라고 이해된다. '성공적인 나이 듦을 위한 요즘 60세의 심리 기술'이라는 제목의 2장에서도, '딱 10년 젊어 보이는 스타일링의 효능'을 소개한다거나 '새로운 일을 좋아하는 인간의 뇌'이기에 자신에게 닥치는 일들에 적극적으로 도전하라는 격려를 보내주기도 한다.3장에서는 '느리게 나이 들고 싶은 요즘 60세의 마음 습관'을 소개하는 내용으로 채워져 있으며, '현명하고 지혜로운 요즘 60세의 인간관계'라는 제목의 4장에서는 나이가 들어서도 적극적으로 인간관계를 유지하여 활력 있는 삶을 추구하도록 권유하고 있다. 나이가 들면 자연스럽게 질병 등에 관한 고민이 찾아올 수밖에 없는데, 5장에서 '부정적인 생각, 이제는 안녕! 요즘 60세의 멘탈 관리'라는 제목으로 정신 건강을 지키기 위한 다양한 방법을 소개하고 있다. 마지막 6장은 '100세 시대, 날마다 더 즐거워지는 인생을 위하여'라는 제목으로, 지속적으로 행복한 삶을 살기 위한 방법과 마음가짐에 대한 내용을 제시하고 있다.이 책에서는 '요즘 60세'들에게 건네는 조언이라고 전제하고 있지만, 실상 이러한 마음가짐은 나이를 불문하고 모든 이들에게 긍정적으로 활용될 수 있다고 여겨진다. 에필로그에서 저자는 "유쾌하고 즐거운 노후를 보내는 일은 생각만큼 어렵지 않다"라고 서술하면서, 중요한 것은 긍정적인 마음가짐으로 그러한 방법을 적극적으로 실천하는 삶을 강조하고 있다. 나아가 "젊은 시절부터 낙관적으로 생각하는 습관을 들이면, 나이가 들어서도 긍정적인 삶의 태도를 유지할 수 있다"라는 조언을 잊지 않는다. 이 책을 읽는 동안, 독자들에게 나이를 떠나 각자 즐거운 마음으로 하루하루를 살아가기를 독려하는 저자의 조언에 공감할 수 있었다.