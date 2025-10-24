'전남도지사 출마 선언' 주철현 "신재생에너지 중심의 새로운 발전축 만들어야"

큰사진보기 ▲주철현 국회의원(더불어민주당, 여수갑) ⓒ 박미경 관련사진보기

주철현 더불어민주당 국회의원(여수갑)이 지난 23일 화순지역 언론인들과 간담회를 갖고 전남 발전을 위한 포부를 밝혔다.주 의원은 지난 9월 전남도지사 출마를 공식선언하고 민주당 전남도당 위원장 직을 내려 놓은 후 도내 22개 시군 곳곳을 누비며 표밭을 다지고 있다.간담회에서 주철현 의원은 전남의 미래먹거리로 신재생에너지를 꼽았다. 해상풍력과 영농형 태양광을 집중 육성해 전남을 재생에너지 허브로 만들겠다는 구상이다.넓은 농지와 바다, 임야를 활용해 태양광과 풍력 등의 에너지를 생산하고, 에너지 소모가 많은 기업을 유치해 이를 양질의 일자리창출로 연결, 지속가능한 성장동력으로 삼겠다는 계획이다.다른 후보와의 차별점으로는 '원조 친명'을 내세우며 "지금 전남은 새로운 리더십이 필요하며, 신재생에너지를 중심으로 동부권을 새로운 발전축으로 만들어야 한다"며 전남도지사 교체와 새로운 발전 전략의 필요성을 강조했다.이날 주 의원은 "전남은 신재생 에너지산업의 최적지"라며 "전남이 가진 다양한 자원을 활용해 적극적으로 신재생에너지산업을 육성하고, 이를 일자리와 연결시켜야 한다"고 주장했다.주민들이 햇빛과 바람 등을 활용한 신재생에너지사업에 참여하고, 개발이익을 주민들에게 안정적인 소득으로 지급토록하여 정주의욕을 높이고 인구유출방지와 인구유입을 도모해 지역소멸위기에 대응해야 한다는 설명이다.주 의원은 "고령화된 농촌으로 젊은이들을 끌어들이기 위해서는 안정적인 소득이 보장돼야 하는데 현재 농업소득은 농가당 평균 1천만 원도 안된다"며 "공익형 태양광 발전 사업 등을 통해 발생한 이익금을 농어촌기본소득이나 햇빛연금 등으로 지급해야 한다"고 말했다.지역별 전기요금 차등제 도입도 주장했다. 에너지를 생산하는 지역과 에너지만을 사용하는 지역의 전기요금을 차별화해 에너지를 많이 사용하는 기업들이 전남으로 이전하도록 유도해 일자리창출로 연결해야 한다는 것이다.신재생에너지 신성장동력화를 위한 시급한 과제로는 전력망 구축을 꼽았다. 주 의원은 "현재 전남은 풍부한 자원을 활용해 신재생에너지를 생산할 수 있는 여건이 풍부하지만 전력망이 부족해 관련 기업을 유치하기에는 어려움이 있다"고 지적했다.전기요금 차등제를 통해 AI데이터센터, ESS(에너지 저장 장치) 등 에너지소비량이 많은 시설을 운영하는 기업유치를 위해 100% 재생에너지로 전력을 공급하는 'RE100 산업단지'를 조성해야 하는데 이를 위해서는 안정적인 전력망 확충이 필요하다는 설명이다.그러면서 "현재 전남은 신재생에너지를 생산할 수 있는 여건이 충분하지만 신재생에너지산업을 육성해 주민들에게 개발이익을 나눠주고 싶어도 전력망이 부족해 신재생에너지산업을 육성할 수 없는 상황이다"며 안타까움을 토로했다.광주·전남 행정통합의 필요성과 함께 전라남도와 광주광역시가 추진 중인 '광주·전남 특별광역연합' 사무소는 화순군이 최적지라는 입장도 밝혔다. 광주·전남특별광역연합은 정부의 국가 균형발전 정책인 '5극 3특'(5개 초광역권과 3개 특별자치도)에 따라 5개 초광역권의 하나인 광주와 전남을 하나로 묶어 상생 협력하기 위한 조직이다.주철현 의원은 "화순은 광주와 인접해 있고, 전라남도의 가운데에 자리해 도내 어느 곳에서나 고르게 접근할 수 있다"며 "절대로 선거를 의식한 발언이 아닌 접근성을 고려한 의견으로 광역연합 소재지는 화순군에 두어야 한다"고 말했다.광주와 전남의 상생 발전과 함께 수도권에 맞설 거대 광역 경제권을 형성을 위한 기구인 만큼 지역 갈등을 최소화하면서도 접근성을 최우선으로 고려해야 한다는 것이다.또 "화순은 백신특구를 중심으로 바이오산업의 중심지로 부상하고 있다"며 "화순전남대병원 이용자들을 위한 타운하우스 조성, 화순광업소를 중심으로 한 관광시설개발 등을 통해 치유와 휴식, 관광이 이뤄지는 의료·휴양·관광도시로 육성하겠다"고 밝혔다.댐 건설로 인해 각종 규제를 받으며 어려움을 겪고 있는 화순군 등 동부권 지역에 대한 미안함을 전하며 발전 기회 부여를 약속하면서 '광주~화순 광역철도망 구축'을 적극적으로 추진하겠다는 의지도 전했다.