논산 금강둔치에 울려 퍼진 가을의 맛… 2025 강경젓갈축제 개막

가을 저녁, 젓갈향과 고구마 향이 어우러진 개막식
10월 23일 저녁 6시, 논산시 강경읍 금강둔치의 공기가 젓갈 냄새와 군고구마 냄새로 가득 찼다. '제29회 강경젓갈축제'의 막이 올랐다. 논산시립합창단의 합창으로 시작된 개막식은 나경필 강경젓갈축제추진위원장의 개막선언과 함께 화려하게 열렸다.
무대에는 백성현 논산시장, 조용훈 시의회 의장, 황명선 국회의원(논산·계룡·금산), 김병주 의원, 백선희 의원, 오인환·윤기형 도의원 등 주요 인사들이 함께 섰다.
특히 백성현 시장은 "강경젓갈의 짠맛과 상월고구마의 단맛이 만나 최고의 궁합을 이룬다"며 "젓갈과 고구마가 만들어내는 건강한 조화를 온 국민이 맛보는 축제가 되길 바란다"고 강조했다.
젓갈의 짠맛, 고구마의 단맛이 춤추는 축제
이번 축제의 주제는 '강경젓갈과 상월고구마, 어우렁더우렁'. 논산시 강경읍의 대표 특산물 젓갈과 상월면의 명품 고구마가 함께 무대를 나눈다.
행사장 한편에서는 젓갈을 맛보고 사 가는 관광객들로 북적였고, 다른 한쪽에서는 상월고구마를 굽는 연기가 피어올랐다. 축제장에서는 젓갈과 고구마를 20% 할인해서 판매하고 있다.
서울에서 온 한 관광객은 "젓갈 사러 왔다가 고구마 향에 이끌려 한 상자 샀다"며 웃었다.
김장 퍼포먼스와 함께한 '젓갈의 도시' 선언
개막식 무대에서는 내빈들이 김치담그기 퍼포먼스를 펼치며 축제의 의미를 더했다. 황명선 국회의원은 "강경젓갈 덕분에 피부가 좋아졌다는 얘기를 듣는다"며 "논산의 젓갈과 상월고구마가 대한민국을 대표하는 건강 먹거리로 자리 잡길 바란다"고 말했다.
이어 김병주·백선희 의원도 축하 인사를 전하며 "강경젓갈은 대한민국 전통 발효식품의 자존심"이라고 치켜세웠다.
젓갈 김장 페스타와 고구마 바비큐 캠프 '대인기'
젓갈축제는 보는 축제가 아니라 직접 참여할 수 있는 체험형 행사로 가득했다.
'글로벌 강경젓갈 김장 페스타 2025'에서는 관광객들이 직접 젓갈 김치를 담그며 전통의 맛을 배우고, '강경젓갈 바비큐 캠프'에서는 상월고구마를 구워 먹으며 가족 단위 캠핑을 즐겼다.
한 어린이는 "젓갈 냄새는 처음엔 이상했는데, 김치에 넣으니까 맛있다"며 엄지손가락을 치켜세웠다.
'맛과 멋, 정'이 함께 익어가는 논산의 가을
올해 강경젓갈축제는 단순한 먹거리 행사가 아니다. '젓갈의 짠맛과 고구마의 단맛'이 어우러진 이 축제는 논산의 농업과 문화, 그리고 사람의 온기가 함께 익어가는 자리다.
백성현 시장은 "강경젓갈처럼 숙성된 논산의 전통이 시민의 손으로 이어지고 있다"며 "젓갈과 고구마가 K-푸드의 중심으로 자리 잡도록 더욱 키워가겠다"고 말했다.
