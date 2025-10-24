논산 금강둔치에 울려 퍼진 가을의 맛… 2025 강경젓갈축제 개막

큰사진보기 ▲강경젓갈축제장에서 한 상인이 탐스러운 새우젓을 들어 보이며 전통의 맛을 자랑하고 있다. 200년 숙성의 지혜가 깃든 강경젓갈은 천일염으로 절여 깊은 감칠맛과 풍미를 더한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲좌측부터 황명선 국회의원, 김병주 국회의원, 임장식 논산시어르신회장, 백성현 논산시장, 조용훈 논산시의회 의장, 백선희 국회의원, 나경필 강경젓갈축제추진위원장, 최호경 상월고구마축제추진위원장이 김치담그기 퍼포먼스에서 자신들이 담근 김치를 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다. 짭조름한 젓갈 향과 아삭한 김치의 맛깔스런 조화가 가을 축제의 풍미를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제장을 찾은 관광객들이 다양한 젓갈을 살펴보고 있다. 용기에 새우젓을 담는 순간 퍼지는 향이 금강둔치를 가득 채우며, 가을 논산의 미각을 한층 더 깊게 물들였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제장에서 상월고구마의 인기도 뜨겁다. 시중가보다 20% 할인된 가격에 판매돼 관광객들이 달콤한 상월고구마를 고르며 발걸음을 멈추고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 국방위원회 소속 더불어민주당 김병주 의원과 조국혁신당 백선희 의원이 황명선 의원의 초대로 강경젓갈축제에 함께했다. 이날 두 의원은 계룡대에서 국정감사를 마친 뒤 축제장을 찾아 자신들이 직접 담근 김치를 들어 보이며 활짝 웃고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲젓갈김치담그기 프로그램에 참여한 한 관광객이 정성스레 김치를 버무리고 있다. 1만 원을 내면 2kg의 젓갈김치를 직접 담가 가져갈 수 있어 현장에서 큰 인기를 끌고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 개막식에서 젓갈김치담그기 퍼포먼스를 마친 뒤 강경젓갈의 깊은 맛과 우수성을 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 강경젓갈축제 개막식에 참석한 내빈과 시민, 관광객들이 한자리에 모여 축제의 시작을 함께하고 있다. 1천여 명의 참여로 금강둔치가 환호와 박수로 물들며 가을 논산 강경의 밤이 더욱 풍성해졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲나경필 강경젓갈축제추진위원장이 금강 둔치 무대에서 “강경젓갈과 상월고구마와 함께 멋진 추억을 만들어 가시길 바란다”며 힘찬 개막선언을 하고 있다. 그의 외침과 함께 가을 논산의 미식 축제가 본격 막을 올렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲황명선 국회의원이 김병주 의원과 함께 젓갈김치를 정성스레 버무리고 있다. 황 의원은 국회의정 활동 틈틈이 강경젓갈과 상월고구마를 널리 알리며 “이 두 가지가 제 건강의 비결”이라고 웃음 지었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제 개막식 무대에서 논산시립합창단이 아름다운 화음을 선보이며 축제의 서막을 열고 있다. 맑은 목소리가 금강둔치 가을 하늘에 울려 퍼지자 관광객과 시민들이 뜨거운 박수로 화답했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경젓갈축제장에는 논산시농업기술센터에서 가꾼 다채로운 국화가 함께 전시돼 있다. 은은한 국화 향이 젓갈의 짭조름한 풍미와 어우러지며, 축제장을 찾은 관광객들의 발길을 붙잡고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

10월 23일 저녁 6시, 논산시 강경읍 금강둔치의 공기가 젓갈 냄새와 군고구마 냄새로 가득 찼다. '제29회 강경젓갈축제'의 막이 올랐다. 논산시립합창단의 합창으로 시작된 개막식은 나경필 강경젓갈축제추진위원장의 개막선언과 함께 화려하게 열렸다.무대에는 백성현 논산시장, 조용훈 시의회 의장, 황명선 국회의원(논산·계룡·금산), 김병주 의원, 백선희 의원, 오인환·윤기형 도의원 등 주요 인사들이 함께 섰다.특히 백성현 시장은 "강경젓갈의 짠맛과 상월고구마의 단맛이 만나 최고의 궁합을 이룬다"며 "젓갈과 고구마가 만들어내는 건강한 조화를 온 국민이 맛보는 축제가 되길 바란다"고 강조했다.이번 축제의 주제는 '강경젓갈과 상월고구마, 어우렁더우렁'. 논산시 강경읍의 대표 특산물 젓갈과 상월면의 명품 고구마가 함께 무대를 나눈다.행사장 한편에서는 젓갈을 맛보고 사 가는 관광객들로 북적였고, 다른 한쪽에서는 상월고구마를 굽는 연기가 피어올랐다. 축제장에서는 젓갈과 고구마를 20% 할인해서 판매하고 있다.서울에서 온 한 관광객은 "젓갈 사러 왔다가 고구마 향에 이끌려 한 상자 샀다"며 웃었다.개막식 무대에서는 내빈들이 김치담그기 퍼포먼스를 펼치며 축제의 의미를 더했다. 황명선 국회의원은 "강경젓갈 덕분에 피부가 좋아졌다는 얘기를 듣는다"며 "논산의 젓갈과 상월고구마가 대한민국을 대표하는 건강 먹거리로 자리 잡길 바란다"고 말했다.이어 김병주·백선희 의원도 축하 인사를 전하며 "강경젓갈은 대한민국 전통 발효식품의 자존심"이라고 치켜세웠다.젓갈축제는 보는 축제가 아니라 직접 참여할 수 있는 체험형 행사로 가득했다.'글로벌 강경젓갈 김장 페스타 2025'에서는 관광객들이 직접 젓갈 김치를 담그며 전통의 맛을 배우고, '강경젓갈 바비큐 캠프'에서는 상월고구마를 구워 먹으며 가족 단위 캠핑을 즐겼다.한 어린이는 "젓갈 냄새는 처음엔 이상했는데, 김치에 넣으니까 맛있다"며 엄지손가락을 치켜세웠다.올해 강경젓갈축제는 단순한 먹거리 행사가 아니다. '젓갈의 짠맛과 고구마의 단맛'이 어우러진 이 축제는 논산의 농업과 문화, 그리고 사람의 온기가 함께 익어가는 자리다.백성현 시장은 "강경젓갈처럼 숙성된 논산의 전통이 시민의 손으로 이어지고 있다"며 "젓갈과 고구마가 K-푸드의 중심으로 자리 잡도록 더욱 키워가겠다"고 말했다.