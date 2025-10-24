길모퉁이서 만난 따뜻함,달콤한 팥앙금의 기억

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲붕어빵갓 구워 낸 붕어빵에서 단단한 생명을 보다. 구워내기가 바쁘게 봉지게 담긴다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲붕어빵 포장마차찬바람 이는 깊어지는 가을 밤, 붕어빵 포장마차 앞이 붐비다 ⓒ 김재근 관련사진보기

기온이 뚝 떨어졌다. 몇 번의 비가 지나가자, 계절은 성큼 겨울의 문턱에 섰다. 지난 여름 그토록 간절히 기다렸던 겨울의 초입이지만, 찬바람 앞에서 뜨거웠던 날들을 문득 그리워했다.동네 산책길, 익숙한 겨울 풍경이 자리를 잡았다. 바로 붕어빵 포장마차다. 깊어지는 가을 밤, 싸늘한 기온에 찬바람까지 가세하자 따뜻한 온기를 찾아 모여든 사람들로 마차 앞은 북적거린다. 한 마리 칠백 원, 세 마리에 이천 원. 입맛 따라 취향 따라 팥, 크림, 치즈. 예전의 소박함은 간직한 채 시대의 입맛을 더한 붕어빵은 그렇게 겨울의 시작을 알린다.누구에게나 붕어빵에 얽힌 추억 하나 쯤 간직하고 있을 터. 항상 장날만 기다렸다. 설탕을 듬뿍 뿌린 붕어빵 때문이다. 아버지가 장사를 하셨기에 어머니께서도 같이 장에 가셨는데, 무슨 수를 내든 나를 떼어 놓고 가려 하셨고, 나는 어떻게든 따라나서려 했다. 틀에서 갓 나온 붕어빵에 설탕 솔솔 뿌려낸 그 뜨거운 달콤함은 봉지 안에서 식어버린 축축한 빵과 감히 비교할 수 없는 황홀함이었다.따라나선 날은 횡재나 다름없었다. 하지만 그런 행운은 좀처럼 오지 않았다. 대개 자라목처럼 목을 빼고 하염 없이 기다릴 뿐이었다. 장 보따리에 붕어빵이 들어있는 경우는 반반이었다. 못 사 오셨을 때마다, '붕어빵 장수가 죽었다'라고 말씀하셨다. 나는 한없이 서러웠다. 다음 장날에는 사 오셨다. 죽었다는 붕어빵 장수가 부활한 것이다. 그때는 왜 생각을 못 했는지, 지금 떠올려 봐도 아련한 기억이다. 세월이 흘러 이제 아버지도 어머니도 하늘나라 주민이 되셨다. 사평장에 사람이 줄면서 다리 아래 붕어빵 가게도 오래 전에 사라졌다.붕어빵은 일본의 '타이야키(도미 구이)'에서 유래했다. 일본에서 '축복의 물고기'로 여겨지는 도미 모양을 본뜬 것인데, 당시 귀하고 비쌌던 도미를 서민들이 빵으로라도 먹고자 했던 소망을 담았다. 이것이 한국으로 건너와 붕어의 모습으로 바뀌었다. 1930년대 경성 거리에 처음 등장했다. 1990년대 복고 열풍과 IMF 외환위기를 거쳐 실직자들의 생계 수단으로 유행하며 우리네 겨울의 단짝으로 자리매김했다.크림, 피자, 고구마 등 새로운 붕어빵들이 등장했지만, 나는 여전히 팥이 좋다. 맛을 넘어 그 시절 어머니의 정이 담겨있기 때문이다. 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 빵, 그 안을 꽉 채운 팥 앙금의 달콤함이란. 입천장이 델 듯한 뜨거움이야말로 겨울 거리의 명작 붕어빵이 주는 최고의 매력이 아닐까. 꼬리까지 팥이 가득 차 있는지 여부는 여전히 '진짜배기'를 가르는 기준이 되기도 한다.마지막 잎새마저 떨어진 앙상한 가지처럼, 마음 한쪽이 허전해지는 계절. 때로 붕어빵은 작은 위로가 된다. 지나온 시간의 향기와 추억이 담겨 있어서다. 골목길 포장마차에 들어선다. 김이 모락모락 피어오르는 철판 위, 붕어빵들이 단단한 생명처럼 느껴진다. 한입 베어 물면, 달콤한 팥소가 터지며 온몸이 따스해진다. 늦가을 찬바람이 스며드는 저녁, 그렇게 붕어빵 속에서 어린 날의 나를 만난다.