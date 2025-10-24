AI가 조율한 일주일, "언제 하지"가 사라졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲첫날엔 생활의 뼈대를 넣었다. ⓒ solenfeyissa on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲나의 패턴을 발견하다. ⓒ loic on Unsplash 관련사진보기

하루를 미루지 않게 만드는 기술이 정말 있을까. 나는 건국대학교 산업디자인과 1학년이다. 중간고사와 기말고사 사이, 과제와 팀플(팀을 이루어 과제를 수행하는 것), 동아리와 아르바이트가 달력 위에서 서로 자리를 차지하려고 밀치고 받는다. 그래서 지난 15일부터 22일까지, 달력이 "스스로 정리된다"는 한 루틴 설계 AI 프로그램에 내 생활에 통째로 끼워 넣어 봤다. 개발 얘기보다 먼저 결과부터 말하면, 시작이 빨라졌다. 이유는 단순했다. 결심에 쓰던 에너지를 달력이 대신 먹어 주었기 때문이다.이 AI가 하는 일은 어렵지 않다. "레포트 초안 쓰기, 2시간, 금요일 마감"처럼 적으면 할 일, 마감, 대략의 시간, 움직일 수 없는 제약 등을 AI가 뽑아 낸다. 그 다음 수업, 아르바이트 같은 고정 일정을 피해서 빈 칸을 찾고, 거기에 작업 블록을 끼운다. 충돌이 생기면 옆 칸으로 밀어 내고, 마감이 다가오면 앞으로 당긴다. 내가 블록을 당기거나 줄이면 그 행동을 기억해 다음 배치에 반영한다. 한마디로 "입력 → 블록 배치 → 내가 수정 → 다시 학습"이 빠른 속도로 반복되는 구조다. 사용자인 내가 해야 할 일을 작은 조각으로 적어 주기만 하면 된다.첫날엔 생활의 뼈대를 넣었다. 수업과 아르바이트 같은 절대 못 움직이는 시간, 팀 회의처럼 길이를 대략 아는 일정, 마감이 있는 과제들. 그리고 취향도 붙였다. 오전엔 글이 잘 써지고, 오후엔 이동이 많아 무거운 작업은 피하고 싶다는 점, 운동은 주 2회면 충분하다는 점. 저장을 누르자 화면이 먼저 움직였다. 과제와 습관, 식사와 이동이 네모난 블록으로 쪼개져 빈 칸에 차례로 끼워졌다. 마감이 가까운 과제는 앞으로 당겨졌고, 겹치면 블록이 미끄러지듯 옆 칸으로 이동했다. 그 장면을 보는 순간, 하루 중 가장 귀찮던 질문 하나가 사라졌다. "언제 시작하지?"라는 물음이다.둘째 날부터 체감이 확 왔다. 점심 직전 35분이 비면 그 자리에 이미 작업 블록이 기다리고 있었다. "짧게라도 해볼까"가 쉬워졌다. 특히 레포트는 '자료 25분 - 구조 20분 - 본문 45분'처럼 잘게 나뉘어 있었다. 막연한 부담이 사라지니 손이 먼저 갔다. 여기서 배운 건 분명했다. 시간을 크게 던져 넣으면 달력에도 큰 직사각형이 생기고, 그 앞에서 다시 미루고 싶어졌다. 시간을 쪼개 넣을수록 달력은 똑똑해졌다.셋째 날에는 자동 재배치의 진가를 봤다. 스튜디오 크리틱(디자인 비평) 수업이 길어져 뒤 일정이 밀렸는데, 내가 한 것은 스케치 블록을 60분에서 75분으로 고친 것 뿐이었다. 나머지 블록들이 도미노처럼 새 자리를 찾아갔다. 마감 임박 과제가 앞으로 당겨지고, 자잘한 블록들은 저녁 틈으로 스르륵 들어갔다. 예전 같으면 "그럼 뭐부터 하지"하며 시간을 날렸을 텐데, 이번엔 달력이 먼저 결심해 줬다.습관 관리도 달라졌다. 운동 30분, 독서 20분 같은 반복 작업을 등록하면 빈 칸에 알아서 꽂힌다. 수업이 늘어난 날엔 운동이 다음 날로 이사했고, 저녁 식사가 밀리면 운동이 아침 공강 시간으로 옮겨 앉았다. 이런 자동 이사 덕분에 "오늘은 넘길까"가 줄었다. 반대로 습관을 욕심껏 많이 넣으면 자리 싸움이 났다. 그럴 땐 우선순위를 낮추고 길이를 15분으로 줄였더니 충돌이 금방 잦아들었다. 알림은 "다음 블록 10분 전 한 번"만 남기고 전부 껐다. 알림이 줄자 집중이 길어졌다. 결심에 쓰던 에너지가 남으니 미루기도 덜했다.프로그램 속 학생 전용 루틴 플래너의 장점은 기본기였다. 수업, 과제, 시험이 같은 언어로 묶여 입력과 확인이 빠르고, "다음 주 월요일 마감" 같은 경고가 수업표 맥락 속에서 정확히 보였다. 자동 재배치의 유연함은 덜하지만 하루 골격을 세우는 데는 이만한 게 없었다. 나는 이 플래너로 뼈대를 잡고, 마감이 있는 과제 자리 찾기는 자동 배치가 강한 도구에 맡겼다. 주말에는 노트 한 페이지에 링크, 이미지, 초안을 붙이며 완성물로 모았다. 주중에 흩어진 블록들이 주말에 하나의 결과로 합쳐지는 흐름이 자연스러웠다.실패도 있었다. 어느 날은 블록을 촘촘히 깔아 두는 욕심 탓에 교실 이동 시간이 빠졌다. 다음 수업으로 뛰어가다 보니 10분이 모자랐다. 그날 밤 블록 간 최소 간격을 10분으로 두고, 이동이 많은 날엔 작업 블록을 25분 이하로만 배치했다. 또 어떤 날은 90분짜리 블록을 45분 두 개로 쪼개니 끝까지 집중이 유지됐다. 이런 미세 조정이 바로 다음 날 달력에 반영되는 점이 마음에 들었다.숫자도 남겨 봤다. 지난주엔 마감 당일 새벽 몰아치기가 세 건이었는데 이번 주엔 한 건으로 줄었다. 팀 회의 지각은 1회에서 0회. "언제 시작하지, 뭘 먼저 하지"를 고민하다 날리던 20분짜리 빈 시간이 거의 사라졌다. 시작이 빨라지니 끝도 빨라졌다. 물론 번거로움은 남는다. 과제를 쪼개 입력해야 하고, 서로 싸우는 블록의 우선순위를 손 봐야 한다. 그래도 그 수고만큼 시간이 남았다면, 해 볼 만한 투자라고 느꼈다.일주일을 돌리고 나니 나의 패턴도 보였다. 나는 오전 10시부터 낮 12시가 집중이 가장 잘 됐다. 카페인이 없어도 이 시간대엔 글이 잘 써졌다. 이동 20분은 짧은 과제를 끼워 넣기 좋았다. 전철에서 참고 링크만 모아 두거나 팀플 회의록 제목만 통일해도 다음 작업이 훨씬 쉬워졌다. 이런 발견을 선호 시간, 블록 길이에 반영하자 다음 주 배치가 더 현실적으로 바뀌었다. 거창한 말로 과학이라기보다, '관찰→가설→실험→조정'이 매일 작은 단위로 돌아가는 느낌이었다.현실적인 걱정도 적어 둔다. 개인 일정과 메모는 외부 서버에 저장된다. 민감한 내용은 키워드나 이니셜로만 적었다. 앱 의존이 불안해져서 주간 목표 세 개는 종이에 따로 써서 책상에 붙여 두었다. 모델이 잠시 멈춰도 방향은 남기기 위해서다. 그리고 처음 쓰는 사람에게는 욕심을 줄이라고 말하고 싶다. 앱은 하나, 습관은 두 개, 알림은 한 번. 블록은 25~45분. 금요일 밤 20분은 회고. 이 정도만 지켜도 다음 주 달력은 확 달라진다.결론을 다시 정리한다. 루틴 설계 AI는 더 똑똑한 달력을 자랑하려는 기술이 아니다. 의사 결정에 드는 비용을 숫자로 흡수하고, 제약 안에서 지금 당장 가능한 것을 눈앞에 놓아 주는 도구다. 내게 남은 건 화려한 그래프가 아니라 작은 시작들이었다. 점심 직전 20분, 수업 사이 30분, 집에 도착하기 전 버스 안의 18분. 그 빈칸들이 네모난 블록으로 바뀌자 하루에 여러 번 시작할 수 있었다.시작이 많아지니 끝도 많아졌다. 거창한 비법 대신, 누구나 오늘 당장 따라 할 수 있는 한 줄의 변화. 달력이 스스로 한 칸 움직이면, 미루기는 줄고 하루는 가벼워진다. 다음 주에도 나는 같은 방식으로 살 것이다. 수업과 시험의 골격은 학생용 플래너가 잡고, 마감이 있는 과제의 근육은 자동 배치가 움직이며, 주말엔 노트가 결과물을 모은다. 알림은 한 번, 블록은 짧게, 입력은 자세히. 이 정도면 대학생에게 충분히 유용한 과학기술이다. 그리고 내게는, 내일 아침 다시 시작할 힘이 된다.