"육아에서 환경까지, 일상의 모든 순간이 배움이었습니다"

큰사진보기 ▲러닝하면서 마주한 쓰레기도 그냥 지나치지 않고 양손에 담아 분리수거 한다 ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲지구위해 리앤에코 설거지바 친환경 설거지비누 ⓒ 김정아 관련사진보기

"우유팩은 일반 종이와 달리 안쪽에 알루미늄 코팅이 되어 있어서 그냥 버리면 재활용이 어렵습니다. 하지만 세척하고 펼쳐 말리면 종이 휴지나 노트로 다시 활용될 수 있어요."

"오늘도 달리며 쓰레기를 주워 담고, 다시 쓸 자원으로 돌려보냅니다. 작은 실천이지만, 이렇게 지구를 위해 움직이는 것이 제게는 약속이자 책임입니다."

큰사진보기 ▲지구위해 스마트스토어에 판매하고 있는 커피박 업사이클링 호랑이 케데헌 더피 키링를 구입할 수 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

제로웨이스트(Zero Waste)는 말 그대로 쓰레기를 '0'으로 만든다는 의미처럼 들리지만, 현실적으로는 완전한 제로가 아니라 쓰레기를 최대한 줄이며 순환시키는 삶의 방식을 뜻한다. 무엇보다 일회용품을 덜 쓰고, 재사용 가능한 물건을 선택하며, 버려지는 자원을 다시 살리는 작은 행동들이 핵심이다. 최근에는 개인 차원을 넘어 기업·지자체·학교에서도 중요한 가치로 자리 잡고 있다. 그럼에도 제로웨이스트의 진정한 의미는 거창한 캠페인이 아니라 "내가 오늘 무심코 쓰레기를 버리지 않았는가"를 스스로 묻는 생활의 철학에 가깝다.이러한 철학을 일상으로 구체화해 온 사람이 있다. 17년간 강단에서 리더십과 소통을 전해온 프리랜서 강사이자, 10년간 두 아이의 조아빠 '육아대디'로 살아온 조상호 대표가 바로 그 주인공이다. 그는 최근 자신의 브랜드 '지구위해' 스마트스토어를 통해 제로웨이스트 제품을 선보이고, 블로그 '조아빠'를 운영하며 육아와 환경을 연결하는 기록도 꾸준히 남기고 있어 지난 22일 직접 만나 이야기를 들어보았다.생활 속 제로웨이스트 플랫폼 조상호 대표가 운영하는 '지구위해' 스마트스토어(네이버 쇼핑)는 단순히 친환경 제품을 파는 쇼핑몰이 아니다. 여기에는 실천의 흐름이 담겨 있다. 예컨대 제품 포장부터 배송까지 최소화된 친환경 포장을 적용하고, 상품 사용 후에는 재활용 가능한 구조를 갖추었다. 무엇보다 조 대표는 제로웨이스트 설거지용 비누를 만드는 방법을 발달장애인 작업장에서도 지도한다. 스스로 작업할 수 있도록, 안정적인 일자리 제공과 자립을 돕는다. 또한 제품의 수익 구조는 지역사회로 재투자되는 선순환 구조를 갖추고 있어, 환경과 사람, 지역이 함께 연결되는 지속 가능한 시스템을 실천한다.매일 아침, 조 대표는 운동화를 신고 달린다. 그런데 그의 손에는 집게와 작은 봉투가 없어도 꾸준히 쓰레기를 줍는다. 조 대표는 말한다. "운동과 함께 쓰레기를 수거하는 플로깅(plogging)이 저에게는 자연스러운 하루의 시작입니다." 그는 동네 한 바퀴를 꾸준히 달리면서 길가에 흩어진 캔, 플라스틱, 종이 조각을 주저하지 않고 주워 담는다."누군가 흘린 쓰레기를 내가 주워 오는 게 이상할 수도 있어요. 그러나 제겐 그 순간이 몸과 마음을 맑게 만드는 시간"이라고 말한다. 이러한 습관은 단순히 운동 중 뉴트럴타임이 아니라, 지구를 위한 진짜 활동이다. 사실, 플로깅을 통해 "버려질 뻔한 자원을 다시 살려, 미래 세대에게 조금이나마 도움이 되고 싶다"는 마음을 적극적으로 실천하고 있다.조상호 대표의 하루는 플로깅으로 시작되지만, 집에 돌아와서도 멈추지 않는다. 아파트 분리수거장에서 눈에 띄는 우유팩을 발견하면, 집으로 가져와 하나씩 펼치고, 깨끗이 씻은 뒤 햇볕에 말린다. 단순한 정리처럼 보이지만, 버려질 뻔한 자원을 다시 사용할 수 있도록 흘려 보낸다. 그리고 주방 한켠에서 말라가는 우유팩 사이로, '제로웨이스트(Zero Waste)'를 실천하는 상징이 됐다. 아이들은 자연스럽게 손을 보태며 배운다. 일상의 작은 행동이 환경 교육이 되고, 아이들은 가족이 함께하는 삶의 이야기로 이어졌다.조 대표는 이런 과정을 아이들과 함께 직접 실천하며, 우유팩이 다시 쓰임을 얻는 모습을 몸소 보여준다. 작은 실천이지만 이렇게 모은 우유팩은 당진 에코생협이나 면사무소로 가져가면 500g당 종이 휴지 1개로 교환되는 자원순환 정책에도 참여할 수 있다.무엇보다 "아이들과 함께 우유팩을 씻고 말리는 일은 단순한 분리수거가 아니라, 일상 속에서 낭비를 줄이고 자원을 순환시키는 작은 약속입니다." 조상호 대표에게 제로웨이스트는 거창한 환경운동이 아니라, 매일의 작은 행동으로 실천하면서 쌓아가는 삶의 습관이었다.매일 카페에서 버려지는 커피박(커피 찌꺼기)도 조 대표의 손에 들어가면 더 이상 쓰레기가 아니다. 당진시 지역의 여러 카페와 협력해 커피박을 수거하고, 이를 탈취제나 비누 원료로 재가공한다. 조 대표는 설명한다. "커피 한 잔을 마신 뒤 남는 흔적도 또 다른 쓰임이 될 수 있습니다. 우리는 새로운 형태로 다시 활용될 수 있도록 길을 찾아주고 있다."고.'지구위해'의 대표 캠페인 중 하나인 커피박 키링 프로젝트는 철학을 담고 있다. 사용된 커피박을 소재로 가방고리(키링)를 만들어내는 과정에서 업사이클링과 자원순환의 가치를 일상 속 소비로 자연스럽게 연결한다. 조 대표는 "작은 물건 하나에도 버려진 자원의 이야기가 담기길 바란다"며, 지속 가능한 삶의 메시지를 전하고 있다.전업 육아 10년 동안, 조 대표는 수많은 '돌봄'의 순간을 몸으로 배웠다. 아침마다 아이들을 깨우고, 식탁을 차리고, 분주한 일상으로 마음껏 뛰놀지 못하는 아이들을 바라보며 느낀 책임감과 섬세함은 그의 일상에 자연스럽게 스며들었다. 조 대표는 말한다. "아이를 돌보듯 지구를 아끼면, 세상은 조금 더 깨끗해집니다. 환경운동은 거창한 슬로건이 아니라, 매일의 생활 속 실천 입니다"라고.특히 우유팩을 씻고, 커피박을 모으며, 길가의 쓰레기를 줍는 모든 행동은 단순한 실천을 넘어 조 대표의 철학이자, 아이들과 함께하는 살아있는 환경교육의 장이 됐다. 무엇보다 일상생활의 작은 순간들은 돌봄과 책임을 일상 속에서 구체적으로 실천하는 방식이 된다.'지구위해'라는 이름 아래, 오늘도 조용히 그러나 확실하게 자신의 길을 이어간다. 많은 사람들이 '환경'이라고 하면 분리 배출부터 시작하자는 마음으로 머릿속으로만 생각하지만, 조 대표에게 환경은 몸으로 실천하고, 말로 나누며, 제품으로 구현하는 삶 그 자체다.조상호 대표의 하루는 여전히 '일상의 버림이 아닌 되살림'으로 채워진다. 아침 러닝을 시작하며 자연스럽게 길가의 쓰레기를 주워 담고, 집 안 베란다 한켠에는 세척해 말린 우유팩이 가지런히 쌓인다.묵묵히 이어지는 그의 일상 속 행동은 단순한 실천을 넘어, 삶과 철학이 맞닿는 자리다. 이제는 조 대표가 만들어갈 다채로운 삶의 생활 속 이야기와 실천이, 우리 일상에도 조용히 스며들길 기대하게 된다.