재판소원 도입 반대하는 대법원이 숨기려는 진실

▲헌법재판소 도착하는 윤석열 호송차2025년 1월 21일 오후 서울 종로구 헌법재판소에서 내란 우두머리 혐의로 구속된 윤석열 대통령 탄핵사건 변론기일이 열리는 가운데, 수감중인 서울구치소에서 윤 대통령을 태운 법무부 호송차가 헌법재판소에 도착하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기