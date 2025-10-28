사업비 급증 한강버스에 SH이사회 "136%나 뛰었다, 아주 곤혹"

정식운항 열흘 만에 멈춘 오세훈 서울시장의 한강버스를 논할 때 SH(서울주택도시개발공사)를 빠트릴 수 없다. SH는 한강버스 운영 회사에 출자금을 냈고, 무려 876억 원을 대출해줬다. 사실상 사업을 떠맡게 된 SH의 이사회는 한강버스 사업에 대한 우려의 목소리를 냈었다. <오마이뉴스>는 세 차례에 걸쳐 과거 SH 이사회 회의록 속 '예견된 미래'를 살펴본다.

SH가 이 프로젝트를 끌어안고 참 힘든 입장이다. (SH는) 주택공급을 위한 것이 주특기인데 선박 사업에 관련해서 한강 프로젝트 부분을 SH가 인벌브(involve, 연루)돼서 아주 곤혹을 치르고 있다. 3월 이후에 사업비가 벌써 136%나 뛰어버렸잖나. 시작한 지 얼마나 됐는데, 법인 설립한 지 몇 달 됐는데 사업비가 136%나 넘어갔다.

제일 중요한 부분을 차지하는 것이 선박건조비하고 부대사업비가 증가했다. 기반시설비도 마찬가지다. 선박 관련된 부분도 자세히 들여다보면 예비선이 추가됐어요. 네 척이 추가됐고... (중략) 그다음에 예비선이 추가되면서 하이브리드에서 전기로 바꾸면서 올라갔잖나. 이런 부분들이 전부 친환경 정책에 부응하기 위한 것이다.

오세훈 서울시장의 한강버스 사업에 참여한 서울주택도시개발공사(SH) 이사회 내부에서 사업비 급증에 대한 우려가 진즉에 제기돼온 사실이 확인됐다.<오마이뉴스>는 이영실 더불어민주당 서울시의원(중랑구 제1선거구)을 통해 2024년 2월~2025년 7월 사이 열린 한강버스 관련 SH 이사회(396회·404회·406회·412회·414회) 회의록·속기록·보고안건 등 자료를 확보했다. 이에 따르면 이사회에서는 중도에 급증한 사업비, 재무 건전성, 사업의 높은 리스크와 낮은 수익성 등에 대한 문제가 지속적으로 제기됐다.2024년 2월 기준으로 한강버스의 총 사업비 지출 규모는 3440억 원(2024년~2045년)이었다. 선박 건조사업비로 542억 원, 운영사업비로 2898억 원을 잡았다. 승선료 및 임대사업 등 운영수입은 3777억 원으로 전망했다. 지출보다 수입이 크다는 계산이다. 그러나 불과 8개월 뒤인 2024년 11월엔 상황이 바뀌었다. 선박 건조사업비가 542억 원에서 1284억 원으로, 742억 원이나 증가했다.한강버스 운영사인 (주)한강버스는 SH가 51%, 민간기업 이크루즈(이랜드그룹 계열사)가 49%를 출자해 설립한 민관합작법인이다. 이 법인은 지난해 6월 설립됐는데 늘어나는 사업비를 충당하기 위해 SH에 대여금을 받을 수밖에 없었다. 이크루즈는 출자금 49억 원 외에는 대여금 등 지출을 하지 않았다.2024년 10월 8일 열린 404회 이사회에서는 '한강버스 사업 추진현황 보고'가 안건에 올랐다. SH 이사회를 상대로 보고를 한 사람은 한강개발사업단장이었다. 한강개발사업단은 SH가 "속도감 있는 한강 개발 사업 추진을 위해" 애초 도시정비본부에 있던 것을 사장 직속으로 2025년 1월 이동편제한 조직이다.이날 회의에서는 사업비 급증이 도마 위에 올랐다. 한 참가자는 "사업을 검토하면서 당초 서울시와 이크루즈가 만든 사업에 있어 누락된 부분이 발생하기 시작했다. 대표적인 게 하이브리드라는 선박이다. (선박이) 배터리를 사용하는데 운항 일정 자체가 전부 경유 기준으로 돼 있었다"고 설명했다. 쉽게 말해 배터리 충전을 할 설비가 없었던 것.배터리 충전시 대체 투입할 대체 선박도 없고, 고장 발생시 투입될 예비선박도 없어 사업비가 증가했다. 또 사업 초기에 하이브리드 엔진 선박이 아닌 전기 추진 선박을 도입하면서도 사업비가 늘었다. 한 이사는 "3월 이후 사업비가 벌써 136%나 뛰어버렸다"라며 SH가 매우 곤란해졌다고 설명한다.현재 한강버스는 총 12척으로 하이브리드 선박 8척(101~108호), 전기선박 4척(109~112호)이다.사업비 급증의 원인과 배경, 그에 따른 우려는 이어지는 이사회 속기록 곳곳에서 나타난다. 한 달 뒤 진행된 이사회 회의(406회 이사회, 2024년 11월 21일)에선 사업비 증가의 원인들이 더 논의됐다.사업비 증가 이유는 크게 세 가지로 ① 추가 선박 발주 ② 부대시설 사업비 증가 ③ 기반시설 설치 등이다. 추가 선박이라 함은, 전기충전, 로테이션 선박 등을 배치해야 해 초기 8척으로 예정됐던 배가 4척 늘어 12척이 됐다는 것. 또 고객 화장실 등 선착장 필수시설 설치로 인한 추가부담, 친환경 선박 충전을 위한 설비 추가 등이 증가 원인으로 꼽혔다.이 회의에서 한 이사는 "사업은 진행이 돼야 되는 사업이고 반드시 성공해야 되는 사업"이라면서 "사업이 큰 가르마를 덜 탄 상태에서 진행하다 보니까 정책환경 변화에 따라서 사업비가 증가됐다"라고 짚었다. '정책환경 변화'에 대해서는 '친환경 전환'이라는 명분을 댔다.그는 "부대시설 부분도 87억이 326억으로, 무려 239억 증가됐다"라고 설명했다. 세부적으로 "충전시설을 보완하기 위해서 시설을 증가한다거나, 서울시 디자인 심의에서 '엘리베이터를 설치해라, 경관조명을 설치해라' 요구사항을 다 들어주다 보니까 부대시설 관련 비용들이 늘어날 수밖에 없다"라고 부연했다. 그는 "서울시책에 대해서 따라가는 노력이다. 이런 부분들을 당연히 서울시가 지속적으로 지원해줘야 된다"라고 당부했다.이날 또 다른 이사는 "초기 542억이, 선박이 4척이 늘어나긴 했지만 전기로 바꾸는 등 각종 이유가 있어서 (선박 건조사업비가) 1284억 원으로 (총) 742억이 증가되는데, 우리 초기사업비보다 200% 이상 증가되는 사업구조"라면서 지출 필요성은 알겠으나 서울시가 사업의 안정성 확보에 무엇을 담보할 수 있는지 답해야 한다고 지적했다.이에 담당자는 "SH(공사)로부터 재정 지원 방안에 대한 요청이 공문으로 정식으로 있었고, 검토 중"이라며 "서울시 입장에서는 재무구조의 안정성을 위해 서울시가 할 수 있는 것, (즉) 적극적으로 재정 지원 검토하고 반영하겠다는 공문을 1차로 회신한 바 있다"라고 답했다.또다른 참가자는 "이사들이 한강버스가 열심히 고생하고 힘든 걸 다 안다"라면서 "협조해야 된다는 생각들이 많으신 건 명명백백한 것 같다"라고 말했다. 이날 SH이사회는 사업비 급증에 따라 495억 원을 (주)한강버스에 빌려줄 것을 의결한다.이영실 서울시의원은 <오마이뉴스>에 한강버스의 사업비 급증과 관련해 "친환경 전환과 디자인 변경 등을 이유로 예산이 커졌지만 관리와 통제가 제대로 이뤄지지 않았다"라면서 "사업비 증가의 책임 주체가 불분명하고, 결국 SH가 시 정책의 후폭풍을 홀로 감당하게 된 구조다. 이 자체가 이미 공공사업으로서 심각한 위험 신호"라고 진단했다.