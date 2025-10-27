"대중교통 명분 떨어져"... SH이사회, 이미 한강버스 사업성 우려했다

정식운항 열흘 만에 멈춘 오세훈 서울시장의 한강버스를 논할 때 SH(서울주택도시개발공사)를 빠트릴 수 없다. SH는 한강버스 운영 회사에 출자금을 냈고, 무려 876억 원을 대출해줬다. 사실상 사업을 떠맡게 된 SH의 이사회는 한강버스 사업에 대한 우려의 목소리를 냈었다. <오마이뉴스>는 세 차례에 걸쳐 과거 SH 이사회 회의록 속 '예견된 미래'를 살펴본다.

큰사진보기 ▲운항을 재개한 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다. 한강버스는 서울·경기지역 집중호우로 팔당댐 방류량이 늘자 전날 하루 운항을 임시 중단한 바 있다. 2025.9.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7월 11일 SH가 서울 강남구 본사 대강당에서 ‘서울주택도시개발공사 출범식 및 비전 선포식’을 열고 있다. ⓒ SH 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 9월 18일 한강버스 잠실선착장으로 향하는 길목 바닥에 안내문구가 그려져 있다. ⓒ 정초하 관련사진보기

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

'오세훈표 한강버스' 사업에 참여한 서울주택도시개발공사(SH) 이사회 내부에서 한강버스 졸속 추진 및 사업성에 대한 우려가 제기된 사실이 확인됐다. 그중에는 대중교통보다 관광에 비중을 두고 사업을 추진해야 한다는 목소리도 있었다. 새로운 수상 대중교통을 표방했지만 여전히 출퇴근용으로 부적합하다고 비판받는 한강버스에 대한 문제 제기가 이미 운항 전부터 제기됐고 실제 운항 후 현실이 된 것이다.<오마이뉴스>는 이영실 더불어민주당 서울시의원(중랑구 제1선거구)을 통해 2024년 2월부터 2025년 7월까지 SH공사 이사회 회차별(396회·404회·406회·412회·414회) 보고안건·회의록·속기록을 입수했다. 한강버스 사업과 관련해 SH공사 이사회 회의자료가 공개되는 건 이번이 처음이다. 속기록상 발언자들은 모두 익명으로 처리됐다.지난해 2월 19일 열린 제396회 이사회 안건은 '한강 리버버스 사업 출자 시행(안)'이었다. SH가 51%(51억 원), 이크루즈가 49%(49억 원)의 지분을 출자해 한강버스를 소유·운영하는 법인을 설립한다는 사업 계획이 담겼다. 이날 출석 임원 명단엔 의장(남진)과 사장(김헌동)을 비롯해 이사 10명(심우섭·김영준·조대원·김미정·김장수·김남식·장신자·장문익·강감창·한기영), 감사 1명(이병한)이 올랐다. 이중에는 현재 임원이 아닌 이도 있다.이날 회의에서 가장 먼저 나온 우려는 한강버스의 사업성 부족이었다. 한 이사는 "리버버스 관련된 부분은 단위 사업으로 봐선 사업성이 염려된다"라며 "서울시에서 (한강버스 사업을) 하고자 하는 걸 알고 있다. 그런데 SH가 51% 지분을 갖고 참여하는 사업이고 토탈(전체) 사업비는 3440억 원 규모의 사업인데 이 부분만 갖고 이사회에서도 이사로서도 그냥 자연스럽게 통과시켜 주기엔 상당히 부담스러운 프로젝트"라고 지적했다.사업성이 우려되는 이유로는 한강버스가 대중교통으로서의 명분이 부족하다는 점을 꼽았다. 이 이사는 "대중(교통)을 8로 보고 관광을 2로 보고 있는데 이런 구도로 가선 안 된다"라며 "오히려 관광을 높여야 명분이 생긴다. 대중교통 측면에선 명분을 찾아보기엔 가능성이 떨어진다고 본다"라고 주장했다. 한강버스의 용도로 출퇴근용보단 관광 유람용이 돼야 한다는 지적이다.특히 SH의 한강버스 사업 참여를 정당화하기 위해 '리버버스 공공참여 해외사례'로 언급된 런던 우버보트, 뉴욕 NYC페리를 두고서는 구체적인 검토 없이 섣부르게 활용됐다는 비판이 나왔다. 한 참석자는 "만약 이걸 올려주셨다면 이용률·이익률·접근성 등 데이터가 좀 나와줘야 하는데 이건 안 올린 것만도 못하다"라고 지적했다.앞서 언급한 이사는 "우리가 시에서 하는 일에 대해선 지나치게 반기 들 필요 없다. 그러나 냉정하게 따질 건 따져봐야 하고 논의할 건 논의한 다음에 가야지, 이런 게 다 생략된 채 지나가는 건 맞지 않다"라고 밝혔다.다만 부정적인 의견만 있었던 것은 아니다. 한 참석자는 "SH가 (한강버스 사업에) 참여해 이익이 생기면 요금 등으로 사회 환원이 되고 앞으로 한강 주변에 여러 가지 개발사업을 추진함에 있어서 동력이 될 것 같다"라며 "리버버스 사업은 여러 가지 이유로 SH가 참여하는 게 맞겠다"라고 긍정적인 전망을 내놨다.이후 이사회에서도 문제 제기는 이어졌다. 지난해 10월 8일 열린 제404회 이사회 속기록을 보면, 한 참석자는 한강버스 사업과 관련해 "이건 출자사업이기 때문에 재검토 대상이 아닌데, 그럼에도 불구하고 내부적으로도 사업성을 다시 따져봐야 할 것 같다"라며 "거기에 따라서 사업 계획도 많이 바뀌어야 할 것 같다"라고 짚었다.이날 회의는 한강버스 사업 추진 현황을 보고받고 의견을 나누는 자리였다. 안건엔 승선 목표 기준에서 '관광'의 비중을 늘리는(승선률 43.97% 중 12.21%→승선률 60% 중 28.24%) 내용이 담겼다. 그러자 한 참석자는 당초 비중(12.21%)을 거론하며 "어쨌든 런칭(실행)을 했는데 계속 적자가 나고 관광이 안 되면 후속 조치가 있어야 될 것 아니냐. 그런 걸 다 준비해 놓고 하는 게 맞다"라고 소홀한 사전 준비를 지적했다.의장으로 추정되는 한 참석자는 이날 회의를 마무리하면서 "지금 누가 봐도 이건 당초 계획하고 너무 합의점이 없다. 완전 다른 사업처럼 들린다"라고 비판했다. 그는 기존 선박(8척)에 예비 선박(4척)이 추가된 안건 내용을 언급한 뒤 "바뀐 거 너무 잘 아시잖아요"라며 "지금 제가 보기에 전부 낙관론적인 얘기만 있다. 전부 다 좋은 그림만 있다"라고 지적했다.그러면서 "저희 이사진 입장이나 여기에서 참여하는 사람 입장에서 보면 보수적인 입장도 있어야 한다. 전부 다 낙관론으로 봐서, 지금 하는 얘기가 나중에 굉장히 리스크(위험요소)가 큰 얘기다. 쉬운 얘기가 아니다"라며 "제가 볼 때 너무 리스크 관리가 하나도 없다. 이런 보고서는 사실 없다"라고 우려를 표했다.한강버스가 첫 운항(2025년 9월 18일) 이후 무승객 시범운항(2025년 9월 29일)에 들어가기까지 민주당에서도 "정시성과 안정성도 담보할 수 없다"(허영 원내정책수석부대표), "저렴한 공공 유람선이라고 인정하라"(박주민 의원)라는 비판이 잇따랐다. 서울환경연합은 "기존 육상 대중교통에 현저히 떨어지는 정시성과 정속성은 대중교통의 탈을 쓴 유람선에 불과하다는 걸 증명한다"라며 한강버스가 교통수단으로서 효용이 있는지 의문을 제기했다.이러한 비판에도 오세훈 시장은 한강버스가 '대중교통'과 '관광' 기능을 모두 할 수 있다는 입장을 유지하고 있다. 오 시장은 지난 23일 서울시 국정감사에서 "한 6개월 지나면 이용 패턴이 안정되고 내가 대중교통으로 이용하는지, 유람선으로 이용하는지 설문을 해보면 아마 결과가 나올 것"이라며 "(관광과 교통이) 절반 정도 될 것으로 기대한다"라고 말했다.이영실 서울시의원은 <오마이뉴스>에 "주택 공급이 본업인 SH가 수천억 원 규모의 수상운송 프로젝트에 51% 지분으로 참여한 건 본연의 역할에서 벗어난 일"이라며 "한강버스는 교통 기능의 명분이 빈약한 상태에서 무리하게 추진된 사업인데도 오세훈 시장 혼자서 대중교통이라고 우겨대고 있는 상황"이라고 비판했다.