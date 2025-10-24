둔산여고 석식 중단 해결될까... 설동호 교육감 중재 나서

큰사진보기 ▲간담회 후 학교와 노동조합 간의 대화 자리를 마련하겠다고 밝힌 설동호 대전시교육감. 옆은 정혜경 진보당 의원 ⓒ 전국학교비정규직노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전국학교비정규직노동조합 정책국장입니다.

대전 둔산여고 석식 중단과 관련해 설동호 대전시교육감이 국정감사와 노조와의 간담회를 통해 잇따라 중재 의지를 밝혔다. 설 교육감은 "학교장과 조리원 간 대화가 필요하다"며 교육청이 직접 나서 조속히 협의가 이뤄지도록 하겠다고 약속했다.설 교육감은 23일 국회 교육위원회의 2025년 대전교육청 등 충청권 4개 시·도교육청 국정감사에서 김민전 국민의힘 의원의 질의에 "둔산여고에서 발생한 조리원 쟁의 행위는 노동조합과의 직종 교섭 결렬에서 비롯된 것"이라며 "현재 중식은 비교적 잘 제공되고 있으나 석식은 제공되지 않고 있다"고 설명했다.그는 "석식은 학부모 부담으로 운영되며, 재개 여부는 학교운영위원회가 결정한다"며 "학교운영위원회가 석식 재개 중지를 계속 유지하고 있는 상황"이라고 밝혔다. 이어 "둔산여고와 대전교육청이 협력해 조리원들의 어려움을 덜고, 노동조합과도 충분히 논의해 조속히 문제를 해결하겠다"고 강조했다.앞서 22일에는 정혜경 진보당 의원의 주선으로 전국학교비정규직노동조합과 설 교육감의 간담회가 열렸다. 노조는 "둔산여고 학교장이 4월 이후 단 한 차례도 간담회를 열지 않았고, 조합원 고충 전달 직후 석식을 중단시킨 것은 사실상 직장폐쇄"라며 "이는 명백한 부당노동행위"라고 주장했다.또 영양교사가 조합원을 모욕죄로 고소하고, 학교장이 파업을 업무방해 혐의로 고발한 사실을 문제 삼으며 "정당한 쟁의행위를 형사 문제로 몰아간 전례 없는 일"이라고 반발했다.이에 설 교육감은 "학교장이 조리원들과 단 한 차례도 대화하지 않은 것은 문제라고 생각한다"며 "교육청이 나서 대화가 이뤄지도록 하겠다"고 답했다. 그는 고소·고발 사안에 대해서도 유감을 표하며 "이른 시일 내 학교장과 조합원 간 대화 자리를 마련하겠다"고 약속했다.한편, 노조는 교육청의 책임 있는 개입을 요구하며 석식이 재개될 경우 업무에 복귀하겠다는 입장이다.