아주 오랜만에 간 카페, 사장님의 한마디가 놀라웠다

주변을 둘러보면 사람들의 모습이 다 다르다. 타인에게 어떤 모습으로 비치는가는 자신의 말과 행동에서 비롯된다. 기분을 좋게 만들어 주는 사람은 온 마음에 긍정 에너지가 가득 묻어 있다.동네 근처에는 대형 프랜차이즈 카페와 포장 판매 커피 전문점이 서너 개 있다. 한 번씩 방문해서 커피를 마셔 보았다. 맛은 특별히 다르지 않다. 대부분 손님은 직원의 태도를 보고 다음에 또 갈지 말지를 정한다. 가게를 연 지 얼마 지나지 않은 카페 두 군데가 문을 닫았다. 하지만 여전히 잘 되는 가게도 있다. 비법이라면 사람을 대하는 방법일 것이다.지금은 일곱 살이 된 큰 손자는 세 살부터 네 살까지 우리 집에서 같이 살았다. 어린이집을 마치면 마트에 가서 간식을 사는 날이 더러 있었다. 마트 옆에는 커피 전문점이 하나 있었는데 종종 아이를 데리고 갔다. 나는 커피를 마시고 녀석은 높은 의자에 앉아 다리를 앞뒤로 살랑살랑 흔들며 쫀득쫀득한 젤리를 오물오물 씹어 먹었다. 우리 둘은 참새처럼 조잘거리며 서로를 보며 함박웃음을 지었다. 그 모습을 가게 주인이 관심 있게 지켜보았던지 다음에 갔을 때 단박에 손자를 기억했다. 몇 마디 말을 걸어주기도 하고 웃어주기도 했다. 아이 돌보는 것이 힘들게 느껴질 때 카페인을 보충하기 위해 아주 가끔 방문했다.해 질 무렵 산책을 나섰다. 동네 몇 바퀴를 걷는 것은 내가 나에게 주는 선물이자 유일한 숨구멍이다. 바람이 살랑거려 산책하기 아주 좋은 날씨였다. 한 시간을 걸으니 이마에 송골송골 땀이 맺히고 입이 바짝 말랐다. 시원한 커피 한 잔이 생각났다. 평소에 산책할 때 전화기도 지니지 않고 빈손으로 다니는 것을 좋아한다. 그 시간만이라도 오롯이 나에게 집중하고 싶은 마음도 있고 손에 뭔가를 드는 것이 거추장스럽다는 생각에서다. 오늘은 마트에서 살 물건이 있어 카드 한 장만 달랑 주머니에 넣어서 갔다. 커피 한 잔 여유를 부려도 될 터였다.카페에 가서 아이스 아메리카노를 주문했다. 매장에서 마시고 갈 것이라고 미리 주인장에게 말했다. 활짝 열어 놓은 문 사이로 지나가는 사람들을 구경하며 느긋하게 커피를 마시려고 할 때였다.사장님이 묻는다. 거의 1년 넘게 가지 않았는데 나를 기억하고 손자의 안부를 물어보니 놀라울 따름이다. 오고 가는 손님이 하루에도 수백 명일 텐데 몇 년 전에 겨우 몇 번 온 나를 기억하다니. 오히려 내가 주인장을 알아보지 못했다. 예전에는 아주 꼬불꼬불한 파마머리를 질끈 묶고 있었는데 오늘은 모자를 쓰고 있어서 다른 직원인 줄 알았던 거다. 고맙고 반가운 마음에 가게 사장님에게 한마디 말을 건넸다.입에 침이 마르도록 칭찬을 했다. 햇살 같은 미소를 주인장이 머금고 있을 때 또 한 손님이 들어왔다. 주문한 커피를 내리는 주인에게 그녀가 말했다.나와 비슷한 말을 주인장에게 하는 것이다. 나보다 꽤 젊어 보이는 그녀와 한바탕 대화가 이어졌다. 내가 먼저 말을 꺼냈다.오랫동안 알고 지내온 사이인 것처럼 수다를 떨었다. 커피를 받은 그녀가 떠나고 남은 커피를 홀짝거리며 벽에 붙어 있는 가게 이름 뜻을 다시 한번 읽어보았다. '웃음소리가 끊이지 않고, 너와 나 우리 모두가 함께 어울려 행복한 시간을 만드는 이곳은 특별한 커피 전문점 000 커피입니다'.주인장의 말투나 표정, 행동 모두가 사람을 기분 좋게 만드는 매력을 가지고 있다. 찾는 사람들이 많은 것은 당연한 이치리라. 나는 어떤 사람으로 평가되었는지, 앞으로 어떤 사람으로 평가될지 생각해 볼 좋은 기회가 되었다.커피 마시러 갔다가 저녁 내내 기분이 좋아지는 마법을 선물로 받았다. 이왕이면 다홍치마라는 말이 있다. 들어서 기분 좋을 말만 하자. 주인장의 행동에 손님들의 칭찬 세례가 쏟아졌으니 그 역시 기분이 좋을 터이다. 카페도 날로 번창하길 바란다. 일부러 쥐어 짜는 가짜 마음이 아닌 표정과 말투에서 묻어 나는 진짜 마음은 사람을 유쾌하게 만든다. 그 마법을 나도 전파해야겠다. 돈 드는 일도 아니니까.