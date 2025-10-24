"공단의 불빛이 꺼지면, 골목의 불빛도 꺼진다"

큰사진보기 ▲23일, 서산 지역 인사들과 소상공인들이 참여한 ‘서산시 고용위기 선제대응 자영업자 대책위원회’가 공식 출범했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

한기남 위원장(서산시 고용위기 선제대응 자영업자 대책위원회)

23일, 서산 지역 인사들과 소상공인들이 참여한 '서산시 고용위기 선제대응 자영업자 대책위원회'가 공식 출범했다.대산공단의 가동률 하락과 신규 투자 축소, 협력업체의 연쇄 도산으로 지역경제 전반이 흔들리자, 시민들이 스스로 고용과 민생의 위기에 대응하기 위해 나선 것이다.위원회는 대산공단의 산업 위기를 단순한 기업의 경영난이 아닌 고용과 민생, 지역경제 전반의 구조적 문제로 보고 있다.공단의 위축은 곧 노동자들의 일자리 감소로, 나아가 상권 붕괴와 자영업자·소상공인의 생계 위기로 이어진다는 판단에서다.대산공단은 수십 년간 대한민국 석유화학 산업의 중추 역할을 해왔다. 그러나 최근 글로벌 경기침체와 유가 불안, 탈탄소 전환, 중국 저가 공세 등이 겹치며 산업 전반이 흔들리고 있다. 가동률이 낮아지고 신규 투자가 줄면서 협력업체 도산이 이어지고, 지역 상권은 빠르게 얼어붙고 있다.대산읍·예천동·성연면 일대에서는 음식점과 숙박업, 서비스업 매출이 급감하고 공실률이 높아졌다.한기남 위원장은 "서산은 관광 중심 도시가 아니라 산업 중심 도시"라며 "노동자와 소상공인의 생계를 함께 지키는 것이 지역경제 회복의 출발점"이라고 말했다.현재 서산시는 산업통상자원부로부터 '산업위기 선제대응지역'으로 지정돼 있으나, 지원 체계는 여전히 기업 중심 구조가 우세하다.중소·중견기업을 중심으로 한 금융·투자 지원이 추진되고 있지만, 실직자·자영업자·소상공인이 체감할 수 있는 정책은 여전히 부족하다는 지적이 많다.위원회는 이 같은 한계를 넘기 위해 '고용위기 선제대응지역' 지정 확대를 요구하고 있다. 이를 통해 고용유지지원금과 전직지원, 생활안정 정책을 종합적으로 시행하고, 산업과 고용을 함께 살리는 모델을 만들자는 구상이다.또한 위원회는 ▲소상공인 및 자영업자 지원을 위한 특별법 제정 ▲대산공단 첨단화 및 지역기업 동반 성장 ▲폐업 소상공인 재도전 지원 ▲중앙정부·지자체 협력 체계 구축 등을 핵심 과제로 제시했다.위원회는 오는 11월 국회에서 고용노동부와 산업통상자원부 소관 상임위원회 의원들과 간담회를 열 예정이다.이 자리에서 △대산공단 석유화학산업 위기의 실태 △지역경제 파급효과 △노동자·자영업자·소상공인 지원 방안 등을 논의한다.위원회는 "지금이 바로 서산과 대산공단을 지켜낼 마지막 골든타임"이라며, "산업의 침체는 단지 한 산업의 문제가 아니라, 지역사회의 생존과 직결된 문제"라고 강조했다.한기남 위원장은 "정부와 국회가 지역의 절박한 목소리에 응답해달라"며 "서산형 민생 회복 모델을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 위원회는 한기남 전 청와대 행정관이 위원장을 맡았으며, 이국찬 전 더불어민주당 충남기본사회위원회 부위원장과 강석환·조한권 전 제21대 대통령선거 서산연락소장이 부위원장으로 참여했다. 간사는 송치윤 전 더불어민주당 충남도당 대학생위원장이 맡았다. 이 밖에도 서산 각지의 소상공인과 시민들이 함께 이름을 올려, 지역의 현안을 시민 스스로 해결하겠다는 뜻을 모았다.