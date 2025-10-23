고양시에 '경기 AI캠퍼스+북부' 개소... 김동연 "AI산업 인력 육성에 전력"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 23일 오후 고양 창조혁신캠퍼스에서 열린 '경기 AI캠퍼스+북부' 개소식에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"경기도와 고양시, 글로벌 기업들, 국내 대학들이 함께 대한민국 AI산업 육성에 필요한 인력을 양성하고 산업을 견인할 수 있는 좋은 계기를 만들겠습니다."

AD

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 23일 오후 고양 창조혁신캠퍼스에서 열린 ‘경기 AI청년 커넥트(Connect)’ 행사에 참석해 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김현곤 경기도경제과학진흥원장이 23일 오후 고양 창조혁신캠퍼스에서 열린 '경기 AI캠퍼스+북부' 개소식에 참석해 "경기도 전역으로 AI 역량을 넓혀가겠다"고 말했다. ⓒ 경기도경제과학진흥원 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 23일 오후 고양 창조혁신캠퍼스에서 열린 ‘경기 AI청년 커넥트(Connect) - AI 청년 토크 랩(Talk Lab)'에서 참석자들과 대화를 나누고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

민생경제 현장투어를 진행 중인 김동연 경기도지사가 23일 오후 고양시 창조혁신캠퍼스에서 열린 '경기 AI청년 커넥트(Connect)' 행사에 참석해 한 말이다.이날 경기 북부지역 인공지능(AI) 융합 생태계 구축의 거점 역할을 할 '경기 AI캠퍼스+북부'가 고양 창조혁신캠퍼스 16층에 문을 열었다.'경기 AI캠퍼스+북부'는 빅테크기업, 대학 등 AI 전문가들의 네트워크 구축과 청년들의 취·창업 지원 및 교육 프로그램을 제공하기 위한 AI 교류 거점이다. 전용면적 533㎡에 강의장, 빅테크 체험존, 네트워킹 공간 등이 마련돼 있다.이곳에서는 아마존웹서비스(AWS), 구글클라우드, IBM, 네이버클라우드, 마이크로소프트, 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업과 협력해 세계 선도 수준의 AI교육 및 교류협력 기회를 제공하며 청년들의 AI 실무 역량을 키워나갈 방침이다.김동연 지사는 개회식에서 "작년 남부에 이어 오늘 북부 캠퍼스를 열게 되어서 대단히 기쁘다"며 "경기도 AI캠퍼스는 세계적인 유수 AI 빅테크기업들과 함께 협업하고 있다"고 소개했다.김 지사는 이어 "경기도는 AI에 있어 가장 적극적으로 대한민국을 견인하고 있다. 새 정부가 국정 과제로 AI를 가열차게 하고 있지만 경기도는 1년 전 이미 AI국을 만들었고, AI스타트업들과 함께 앞길을 개척해 왔다"면서 "AI산업 자체, 또 다른 산업과의 연계, 융합을 통한 대한민국 미래의 퀀텀 점프, 그리고 이를 뒷받침하는 인재 육성에 있어서 전력을 다하겠다"고 강조했다.경기도는 '경기 AI캠퍼스+북부'를 지난해 10월부터 성남 판교에서 운영 중인 '경기 AI캠퍼스+남부'와 함께 경기도와 글로벌 AI생태계를 연결하는 허브로 발전시킬 계획이다.경기도로부터 위탁받아 '경기 AI캠퍼스'를 관리, 운영하는 경기도경제과학진흥원의 김현곤 원장은 "경기북부 AI캠퍼스는 단순한 교육장이 아니라 지역 혁신의 거점이 될 것"이라며 "남부에 집중됐던 AI 교육과 혁신 인프라를 북부까지 확산해 청년은 물론 도민 누구나 참여할 수 있는 교육을 통해, 도 전역으로 AI 역량을 넓혀가겠다"고 말했다.경기도와 경기도경제과학진흥원이 개최한 이날 '경기 AI청년 커넥트(Connect)' 행사는 '경기 AI캠퍼스+북부' 개소식과 AI 청년 토크 랩(Talk Lab)으로 구성돼, 경기도가 추진 중인 인공지능 인재양성 사업의 성과를 공유하고 도민과 함께 미래 비전을 나누는 소통의 장으로 마련됐다.이날 개소식에서는 경기도와 10개 기관이 '경기도 인공지능(AI) 인재양성 파트너십'을 체결했다. 협약에 따라 경기도와 고양시, 경기도경제과학진흥원, IBM, 시스코, 마이크로소프트, 한국아마존웹서비스(AWS Korea), 네이버클라우드, 성균관대학교, 한국항공대학교, 한국공학대학교 등 11개 기관은 ▲AI 교육과정 공동개발 ▲AI 실무인력 양성 ▲AI 교육 콘텐츠 확산 등 AI 인재양성을 위한 산학협력을 강화하기로 했다.2부 행사로 열린 AI 청년 토크 랩(Talk Lab)에서는 경기도가 추진 중인 AI전문인력 양성과정 교육생, AI리터러시 교육생, AI 도민강사 등 청년 교육생들이 김동연 지사와 AI 학습 경험과 진로 비전을 주제로 대화를 나눴다.패널로 참석한 한 교육생은 "경기도에서 제공하는 AI교육을 들으면서 생각보다 훨씬 다양한 AI기술과 활용 방법이 있다는 것을 알게 됐고 직접 다뤄보면서 역량도 한층 더 높일 수 있다. 앞으로 배웠던 AI기술을 활용해서 지금 하고 있는 온라인 쇼핑몰 사업을 더 확장하고 싶다"고 말했다.AI 도민강사 과정을 수료한 교육생은 "공공기관에서 25년 근무했었는데 나이가 많다 보니 재취업이 정말 쉽지 않았다. 이번에 도민강사 양성과정을 통해서 제가 진짜 전문가로 거듭난 것 같다"면서 "다음 주부터 도민강사 과정에서 강사로 활동하게 됐다. 인생 제2막을 다시 시작할 기회를 주셔서 감사드린다"고 전했다.김동연 지사는 "피할 수 없는 변화 속에서 우리가 해야 할 일은 더 가열차게 정면돌파하는 것"이라며 "이 과정에서 과감한 투자를 통해 기업들이 대한민국 미래 먹거리를 만들 수 있도록 마음껏 뛰게 해주고, 도민들께서도 잘 준비할 수 있는 역량을 갖추게끔 인력양성을 하는 것이 경기도의 일이라고 생각한다"고 밝혔다.경기도는 AI산업 경쟁력 강화를 위해 인공지능 인재 양성을 추진하고 있다.지난해에는 ▲도내 대학 연구활동을 지원하는 '인공지능 전문 연구인력 양성 지원'(116명) ▲취업준비생 대상 빅테크기업 연계 실무형 교육인 '인공지능 현장 전문인력 양성 교육'(100명) ▲도민 대상 생성형AI 활용교육과 AI도민강사를 양성하는 '인공지능 리터러시 교육'(1,582명) ▲초·중·고등학생 대상 맞춤형 AI교육인 '인공지능·소프트웨어 미래채움 교육'(54,932명) ▲계층별·수준별 맞춤형 AI·디지털 기초 역량 교육인 '인공지능·디지털 배움터 운영'(78,796명) 등 13만 5천여 명의 도민을 대상으로 교육을 실시했다. 올해는 인재양성 사업을 확대 추진해 더 많은 도민에게 AI 교육을 제공할 예정이다.한편, 김동연 지사는 이날 민생경제 현장투어와 관련해 "고양은 경기북부 대개조에 있어서 핵심 축이다. 단순히 고양뿐만 아니라 경기북부를 위한 4종 선물세트를 드렸다"며 "첫 번째는 일산대교 무료화, 두 번째는 고양시민의 숙원이었던 K-컬쳐밸리 우선협상자 선정, 세 번째는 킨텍스 제3전시관, 그리고 마지막 네 번째가 북부 AI 캠퍼스를 이곳 고양에 만든 것"이라고 밝혔다.