여주초등학교 학교복합시설 착공… 교육·복지 융합 공간 조성 본격화

큰사진보기 ▲경기 여주시는 22일 여주역세권 여주초 이전 부지(여주시 교동 646-1)에서 ‘여주초등학교 신설대체이전 학교복합시설’ 착공식을 개최하고 본격적인 공사에 돌입했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시는 22일 여주역세권 여주초 이전 부지(여주시 교동 646-1)에서 '여주초등학교 신설대체이전 학교복합시설' 착공식을 개최하고 본격적인 공사에 돌입했다.이날 행사에는 이충우 여주시장을 비롯해 김상성 여주교육지원청 교육장, 박두형 여주시의회 의장과 시의원, 한국자산관리공사 및 시공 관계자, 여주초 교육 가족, 관내 학교 교장, 인근 주민 등 약 100명이 참석해 새로운 교육·복지 복합공간의 첫 삽을 함께 축하했다.이번 사업은 교육환경 개선과 지역 주민 복지 증진을 목표로 추진되며, 학생들에게는 쾌적한 학습 및 체육 공간을, 시민들에게는 평생학습과 생활체육, 문화활동 공간을 제공하는 복합시설로 조성된다. 총 사업비는 335억 원으로, 이 중 여주시가 182억 원을 부담한다.학교복합시설은 연면적 6,774㎡ 규모로 지하 1층, 지상 4층으로 건립되며, 주요 시설로는 수영장, 대강의실, 돌봄공간, 체육관, 메이커스페이스 등이 포함될 예정이다. 여주시는 2027년 하반기 준공을 목표로 공사를 진행 중이며, 완공 후에는 여주역세권을 대표하는 교육·체육·문화 복합시설로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.이충우 여주시장은 기념사에서 "이번 학교복합시설은 단순한 교육시설을 넘어 아이들과 지역주민 모두가 함께 배우고 즐길 수 있는 열린 공간이 될 것"이라며 "앞으로도 시민과 아이들의 미래를 위한 생활 기반 확충에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.