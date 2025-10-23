"지역경제활성화" 이천시, 지역화폐 캐시백 5% 이벤트 실시

큰사진보기 ▲경기 이천시는 행정안전부가 주관하는 ‘2025 코리아그랜드페스티벌(KOREA GRAND FESTIVAL)’에 맞춰 지역화폐 이용을 장려하고 지역 상권을 활성화하기 위한 ‘이천사랑 지역화폐 캐시백 5% 이벤트’를 진행한다고 23일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 행정안전부가 주관하는 '2025 코리아그랜드페스티벌(KOREA GRAND FESTIVAL)'에 맞춰 지역화폐 이용을 장려하고 지역 상권을 활성화하기 위한 '이천사랑 지역화폐 캐시백 5% 이벤트'를 진행한다고 23일 밝혔다.이번 이벤트는 10월 29일부터 11월 9일까지 12일간 전국적으로 펼쳐지는 소비촉진 캠페인의 일환으로, 이천시는 국비 1억 5천만 원을 확보해 지역화폐 사용자에게 실질적인 혜택을 제공할 예정이다.행사 기간 동안 이천사랑지역화폐로 충전금 결제를 한 경우에 한해 결제금액의 5%를 적립금으로 지급하며, 인센티브나 정책수당 등으로 충전된 금액은 지급 대상에서 제외된다.이용자는 별도의 신청 없이 자동으로 적립금을 받을 수 있으며, 1인당 최대 20,000원까지 지급된다. 적립금의 사용 유효기간은 5년으로, 이천시 지역화폐 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있다.이천시는 이번 이벤트를 통해 시민들에게 실질적인 소비 혜택을 제공함과 동시에 지역 내 소상공인의 매출 회복과 상권 활성화를 도모할 계획이다.김경희 이천시장은 "이번 캐시백 이벤트가 지역 소비를 촉진하고, 소상공인들에게는 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 지역화폐 기반 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.