오승철 하남시의원, K-스타월드 사업 강도 높은 비판

큰사진보기 ▲하남시의회 오승철 의원은 지난 21일 열린 제343회 임시회 시정질문에서 민선8기 이현재 시장의 핵심 공약인 K-스타월드 사업에 대해 강하게 비판하며, 사업의 타당성과 재정 건전성에 대한 철저한 검토를 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

경기 하남시의회 오승철 의원은 지난 21일 열린 제343회 임시회 시정질문에서 민선8기 이현재 시장의 핵심 공약인 K-스타월드 사업에 대해 강하게 비판하며, 사업의 타당성과 재정 건전성에 대한 철저한 검토를 촉구했다.오 의원은 K-스타월드가 외형만 화려한 '속 빈 강정'에 불과하며, 실질적인 수익 구조 없이 미래세대에 재정적 부담을 안길 수 있는 위험한 사업이라고 지적했다. 그는 공연장 중심의 사업 구조가 현실성과 수익성을 결여하고 있으며, 규제 협의, 재정 여건, 주민 수용성, 주택사업으로의 변질 가능성 등 다양한 리스크가 존재한다고 밝혔다.특히 해외 및 국내 유사 사례를 들어 공연사업의 수익성 문제를 강조했다. 그는 라스베이거스 스피어는 2023년 약 6800억 원, 2024년 약 5800억 원의 영업손실을 기록했으며, 인천 영종도 인스파이어 리조트 역시 2024년 1500억 원의 영업적자와 4400억 원의 누적결손금, 446%의 부채율을 보이고 있다고 설명했다. 오 의원은 이러한 사례들이 K-스타월드의 벤치마킹 대상으로 적절하지 않다고 지적하며, "화려한 외형 뒤에 숨겨진 적자 구조를 간과해서는 안 된다"고 말했다.재정 상황에 대한 우려도 제기됐다. 오 의원은 "2022년 1623억 원이었던 재정안정화기금이 2025년 10월 기준 298억 원으로 급감했고, 지방채는 194억 원에서 452억 원으로 증가했다"며 "이처럼 어려운 재정 상황에서 19조 원 규모의 프로젝트를 추진하는 것은 무책임하다"고 질타했다.도시계획 측면에서도 문제를 제기했다. 그는 "2040년 하남 도시기본계획에서 시가화용지 물량을 감북에서 미사로 변경한 것은 균형발전 원칙을 훼손한 것"이라며 K-스타월드가 공연시설이 아닌 주택사업으로 변질될 가능성이 크다고 주장했다. 또한 "개발이익 환수금을 앵커시설 기부채납금으로 전환하려는 방식은 시민의 이익을 침해하는 것"이라며 "개발이익은 시민에게 돌아가야 한다"고 강조했다.사업 재원 구조에 대해서도 우려를 나타냈다. 오 의원은 PFV(프로젝트금융투자회사)의 자본금이 50억 원 수준에 불과해 안정성이 낮고, 투기성 자금이 유입될 가능성이 있다고 지적하며, 사업의 재정 구조 전반에 대한 재검토가 필요하다고 밝혔다.사업 추진 과정에서의 갈등 관리 부재도 비판 대상이 됐다. 그는 "사업 대상지 주민들과 하남시민들 사이에 찬반 갈등이 지속되고 있음에도 불구하고, 하남시는 '공공갈등 예방과 해결에 관한 조례'에 따른 영향 분석이나 조정협의회 구성 등 갈등 해소를 위한 노력을 하지 않고 있다"며 "일방적인 사업 추진은 행정에 대한 신뢰를 무너뜨린다"고 말했다.오 의원은 "공약사업이라 하더라도 시민과 의회의 동의와 수용성을 확보하지 못한 채 추진하는 것은 바람직하지 않다"며 "행정이 절차를 무시하면 그 부담은 결국 시민에게 돌아간다"고 경고했다.시정질문을 마무리하며 오 의원은 "K-컬처의 투자와 육성에는 공감하지만, K-스타월드는 앵커시설의 재무적 투자유치 없이 주택사업만 진행될 우려가 크다"며 "하남시가 보여줘야 할 진정한 'K-스타'는 건축물이 아니라 시민이 신뢰할 수 있는 행정"이라고 강조했다. 그러면서 "이 사업은 하남시의 미래가 아닌, 부담이 될 것"이라고 덧붙였다.