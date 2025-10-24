주민이 주체가 된 도시재생 성공사례, 합덕백쌀카페

큰사진보기 ▲합덕마을관리 사회적협동조합 관계자들이 합덕백쌀카페 매장에서 지역 농산물로 만든 베이커리를 소개하며 인사를 나눴다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲합덕 마을관리 사회적협동조합 김용문 이사장은 직접 커피를 내리고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲합덕 백쌀카페 매장에서는 지역 농산물로 만든 다양한 베이커리를 맛볼 수 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025충청남도 도시재생 주민참여 경진대회 우수상을 수상했다. ⓒ 합덕마을관리 사회적협동조합 관련사진보기

충남 당진 합덕읍 중심에 자리한 합덕백쌀카페는 단순히 커피를 마시는 공간이 아니다. 합덕 도지재생 뉴딜사업의 일환으로 100년 넘는 것으로 추정되는 미곡창고를 리모델링해 조성된 시설로 이곳은, 지역 주민과 어르신이 한 팀을 이루어 마을의 일상을 다시 잇는 공동체 회복과 지역경제활성화의 거점으로 자리 잡았다.무엇보다 지역 쌀을 활용한 음료 및 베이커리 메뉴로 지역 경제 순환에 기여하고, 세대가 어우러지는 문화공간으로 성장한 합덕백쌀카페는 이제 합덕 도시재생의 상징이자 주민이 참여하는 경제활성화 재생 모델의 성공 사례로 주목 받고 있다.이어 충청남도 도시재생지원센터가 주관한 [2025 충청남도 도시재생 주민참여 경진대회]에서 합덕 마을관리 사회적협동조합(이사장 김용문)이 우수상(사업지원금 300만원)을 수상했다.이번 경진대회는 지난 21일 오후 1시부터 4시 40분까지 충남도청 4층 대회의실에서 진행되었으며, 도내 각 시·군의 도시재생 공동체 단체들이 참여해 공동체 활성화와 경제 활성화 부문으로 서류 심사를 거쳐 본선에 5개 팀이 선정됐다.본선에서는 단체별 20분(발표 10분, 질의응답 10분)으로 진행되었으며, 심사위원단의 현장 평가를 거쳐 최우수상 1팀, 우수상 1팀이 선정됐다. 합덕마을관리 사회적협동조합은 합덕백쌀카페를 중심으로 한 경제활성화 마을재생 모델을 제시해 우수상을 수상하며 높은 평가를 받았다.합덕 마을관리 사회적협동조합 김용문 이사장은 "이번 수상은 건물을 새로 짓거나 고치는 것이 아닌, 주민이 주체가 되어 마을의 관계망을 회복하고 공동체 문화를 복원한 결과"라고 말했다. 아울러 "합덕백쌀카페를 중심으로 '마을을 넘어 지역으로' 라는 조합의 미션을 실현하는 것이 도시재생의 본질 이라는 것을 다시 한번 확인할 수 있어서 기쁘다"고 말했다.김용문 이사장은 수상 소감에서 "앞으로도 주민이 중심이 되는 경제활성화형 도시재생 모델을 발전시켜 합덕형 도시재생 사례로 전국의 마을들이 벤치마킹할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.합덕 마을관리 사회적협동조합 류승민 사무국장은 "이번 경진대회는 합덕읍 도시재생현장지원센터 조용호 사무국장의 헌신적인 지원이 큰 힘이 되었으며, 특히 우리 마을 주민들의 역량 중심이 된 성과를 보여주는 자리였다"고 말했다.이어 "우리는 발표 자료를 준비하는 데 그치지 않고, 거점 공간을 만드는 과정에 참여한 사람들의 이야기와 실제 운영을 넘어 향후 경영 방향까지 담는 데 집중했다"고 말했다.류승민 사무국장은 "이번 성과의 주역은 카페를 운영하며 지역을 지탱해 온 중장년 바리스타들과 주말장터에 함께한 가족들이다. 이분들이야말로 합덕 도시재생의 진정한 주인공"이라며, "이번 수상을 계기로 중장년층과 청년 바리스타가 중심이 되어 공동체가 플랫폼의 기능을 적극 활용하고, 지역 경제를 활성화해 지속 가능한 마을 자립 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.한편 수상 단체는 향후 중앙 경진대회에 참가할 경우 3년 이내 컨설팅 지원을 받을 수 있으며, 오는 12월 충청남도 도시재생 성과 공유회에서 우수사례 발표와 함께 충청남도지사 표창을 수여받을 예정이다.합덕 마을관리 사회적협동조합은 앞으로도 합덕백쌀카페를 중심으로 지역문화공간의 기능과 당진 농산물 F&B 플랫폼 역할을 통한 순환경제 모델제시 등 보다 지속 가능한 도시재생 사업을 추진할 계획이다.