황소제 광주시의원, "공원 관리 부실 심각... 시민 안전 위협 수준"

황소제 광주시의원은 지난 21일 열린 제320회 임시회 제1차 본회의에서 광주시 내 주요 공원의 관리 실태를 강하게 비판하며, 시의 책임 있는 대응과 실질적인 개선책 마련을 촉구했다.

황소제 광주시의원은 지난 21일 열린 제320회 임시회 제1차 본회의에서 광주시 내 주요 공원의 관리 실태를 강하게 비판하며, 시의 책임 있는 대응과 실질적인 개선책 마련을 촉구했다.황 의원은 "공원은 시민의 삶과 가장 가까운 공간이자 일상 속 휴식처임에도 불구하고, 현재 광주시의 공원들은 관리 부실로 인해 시민들로부터 외면받고 있다"고 지적했다. 그는 광주시가 세계관악컨퍼런스, 산림박람회 개최, 도민체전 유치 등을 통해 체육·문화도시로 성장하고 있음에도 불구하고, 정작 시민의 일상과 직결된 공원 환경은 방치되고 있다고 강조했다.특히 팔당 물안개공원에 대해서는 "광주8경 중 하나로 꼽히는 대표 생태공원이 흙탕물로 가득한 주차장, 부식된 안내 표지판, 파손된 화장실 등으로 인해 시민 불편이 극심하다"고 지적했다.이어 "서울지방국토관리청으로부터 매년 유지관리비를 지원받고 있음에도 불구하고, 최근 몇 년간 관리가 제대로 이루어지지 않아 시민들의 행정 불신이 커지고 있다"며 "이대로라면 시민들이 찾지 않는 공원으로 전락할 수 있다"고 우려했다.또한 황 의원은 수년째 착공되지 못하고 있는 허브섬 조성사업을 언급하며, 이는 행정의 무관심을 보여주는 대표적인 사례라고 지적했다. 그는 "관광명소로 조성하려던 공간이 오히려 시민에게 외면받는 장소로 변하고 있다"고 비판했다.도척 사정교쉼터와 중대물빛공원에 대한 문제도 함께 제기됐다. 황 의원은 "사정교쉼터는 과거 어르신, 아이, 장애인, 다문화가족 등 다양한 계층이 어울리던 복합문화공간이었지만, 현재는 관리 주체가 없어 주민 간 갈등이 발생하고 있으며, 위생과 안전 문제로 인해 시민 건강까지 위협받고 있다"고 말했다.그러면서 "중대물빛공원의 경우, 일부 시설물이 안전진단 결과 D등급 판정을 받아 이용이 제한되고 있는데, 이는 단순한 노후화가 아닌 명백한 관리 부실의 결과"라고 지적했다.황 의원은 "팔당 물안개공원과 사정교쉼터, 중대물빛공원 등 주요 공원의 실태를 정확히 진단하고, 유지보수와 정비계획을 신속히 마련해야 한다"며 "행정의 형식적인 답변이 아닌, 시민이 체감할 수 있는 실질적 대책 마련에 나서야 한다"고 말했다.