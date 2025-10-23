헌재, 2022년 전북 장수군 선거구 획정 헌법불합치 결정

큰사진보기 ▲김상환 헌법재판소장과 헌법재판관들이 9월 9일 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 조지호 경찰청장 탄핵심판 사건 첫 변론기일을 열고 있다. 2025.9.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

헌법재판소가 2022년 지방선거 당시 인구편차 기준을 지키지 않은 전라북도 장수군의 선거구 획정이 위헌이라고 23일 판단했다. 9인 재판관 전원 일치였지만, 헌재는 2026년 2월 19일까지 법을 고치지 않으면 자동으로 효력이 사라지는 헌법불합치 결정을 내렸다.2018년 헌재는 기초자치단체 선거구 획정은 인구수가 가장 적은 곳과 많은 곳의 차이를 '3대 1'로 하는 것이 적정하다고 판단했고, 이에 따라 인구편차 상하 50% 기준으로 선거구 조정이 이뤄졌다. 하지만 이후 공직선거법 22조 1항에 '인구 5만 명 미만 기초자치단체의 도의원 정수는 최소 1명'이란 단서조항이 새로 붙었다.장수군 선거구는 이 조항과 헌재 결정이 충돌하는 사례였다. 선거구 획정 당시 인구수가 2만 1756명으로, 헌재 결정에 따른 인구편차 하한선인 2만 4883명에 못 미쳤기 때문이다. 그럼에도 장수군 선거구의 도의원 정수 1명은 공직선거법 단서조항 덕분에 유지됐다.김아무개씨는 이 일로 장수군 선거구 표의 가치가 과다 대표됐으므로 헌법 위반이라는 취지로 위헌확인심판을 청구했고, 헌재는 받아들였다. 인구가 아무리 적더라도 '1표'의 가치는 동일해야 한다는 취지였다. 헌재는 도농격차 등을 감안해 인구가 적은 지역의 대표성을 배려한 공직선거법 단서조항의 취지는 이해하지만, "인구비례의 원칙에 의한 투표가치의 평등은 헌법적 요청으로서 다른 요소에 비하여 기본적이고 일차적인 기준"이라고 강조했다.헌재는 "하나의 자치구·시·군에 1명의 시·도의원을 보장하기 위해 인구가 아무리 적어도 이를 전혀 고려하지 않을 수 있다고 본다면 '인구비례의 원칙에 의한 투표가치의 평등'이라는 헌법적 요청에 반하고, 이를 선거구 획정에 있어서 다른 요소에 비하여 기본적이고 일차적인 기준으로 삼아온 기존 결정 취지에도 반한다"고 했다. 따라서 입법 또한 인구편차 허용기준의 범위 내에서만 가능하다며 장수군 선거구 획정은 헌법에 어긋난다고 판단했다.다만 헌재는 장수군 선거구가 전북도 전체와 연관 있으므로, 2022년 지방선거 당시 전북도의회 선거구역 전체가 위헌이라면서도 단순 위헌 결정은 내리지 않았다. 헌재는 "정치세력 간의 이해관계가 첨예하게 대립하고 수많은 고려요소를 조정해야 하는 선거구구역표의 성격상 그 개정입법이 빠른 시일 내에 이뤄지기가 어려워 위 선거구구역표 부분이 존재하지 않게 되는 법의 공백이 생기게 될 우려"가 있다며 2026년 2월 19일 시한으로 하는 헌법불합치 결정을 내렸다.