대통령실, '이상경 손절론'에 "국민 목소리 엄중히 귀 기울이고 있다"

정치

25.10.23 17:36최종 업데이트 25.10.23 17:36

대통령실, '이상경 손절론'에 "국민 목소리 엄중히 귀 기울이고 있다"

여권 일각의 사퇴 요구에 '여론 청취 중' 입장... 이상경은 국토부 유튜브서 대국민 사과

김남준 대통령실 대변인이 23일 서울 용산 대통령실에서 이날 열린 수석보좌관회의 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.10.23
김남준 대통령실 대변인이 23일 서울 용산 대통령실에서 이날 열린 수석보좌관회의 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.10.23 ⓒ 연합뉴스

대통령실이 최근 부적절한 발언과 배우자 갭투자 논란으로 물의를 빚은 이상경 국토교통부 1차관의 사퇴를 요구하는 안팎의 여론에 대해 "대통령실은 관련해서 여러 사안들, 국민들의 목소리를 신중히, 그리고 엄중히 귀 기울이고 있다"고 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인은 23일 오후 브리핑에서 관련 질문을 받고 "오늘 대통령 주재 수석보좌관회의는 방위산업에 대한 회의라서 부동산 관련 내용이 나오지 않았다"라면서 이러한 입장을 밝혔다.

이 차관은 10.15 부동산 대책 직후인 지난 19일 유튜브 채널 '부읽남TV'에 출연해 "시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다" 등의 발언을 해 논란을 자초했다.

서울 전역과 경기도 12곳을 토지거래허가구역으로 묶고 대출을 제한하는 이번 대책으로 '내 집 마련'이 사실상 어려워진 실수요자들에 대한 조롱이라는 비판이었다. 특히 이 후보자의 배우자가 경기 성남 30억 원대 고가 아파트를 구입하면서 '갭투자'로 이익을 봤다는 의혹이 불거져 논란은 더 커진 상황이었다.

이에 대해 더불어민주당은 "부적절한 발언이었다"면서 고개를 숙였다. 특히 박지원 민주당 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 한 인터뷰에서 "국민 비위 상하게 하는 소리를 하면 책임을 지고 사퇴하는 게 좋다"고도 말한 바 있다.

한편, 이 차관은 이날 국토교통부 유튜브 채널에 출연해 "정책을 보다 소상하게 설명드리는 과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하시는 국민 여러분의 입장을 충분히 헤아리지 못했다. 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

배우자 갭투자 논란에 대해서도 "배우자가 실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분의 눈높이에는 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들이고 재차 사과의 말씀 올린다"고 했다.

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

