대통령실, '이상경 손절론'에 "국민 목소리 엄중히 귀 기울이고 있다"

대통령실이 최근 부적절한 발언과 배우자 갭투자 논란으로 물의를 빚은 이상경 국토교통부 1차관의 사퇴를 요구하는 안팎의 여론에 대해 "대통령실은 관련해서 여러 사안들, 국민들의 목소리를 신중히, 그리고 엄중히 귀 기울이고 있다"고 밝혔다.
김남준 대통령실 대변인은 23일 오후 브리핑에서 관련 질문을 받고 "오늘 대통령 주재 수석보좌관회의는 방위산업에 대한 회의라서 부동산 관련 내용이 나오지 않았다"라면서 이러한 입장을 밝혔다.
이 차관은 10.15 부동산 대책 직후인 지난 19일 유튜브 채널 '부읽남TV'에 출연해 "시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다" 등의 발언을 해 논란을 자초했다.
서울 전역과 경기도 12곳을 토지거래허가구역으로 묶고 대출을 제한하는 이번 대책으로 '내 집 마련'이 사실상 어려워진 실수요자들에 대한 조롱이라는 비판이었다. 특히 이 후보자의 배우자가 경기 성남 30억 원대 고가 아파트를 구입하면서 '갭투자'로 이익을 봤다는 의혹이 불거져 논란은 더 커진 상황이었다.
이에 대해 더불어민주당은 "부적절한 발언이었다"면서 고개를 숙였다. 특히 박지원 민주당 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 한 인터뷰에서 "국민 비위 상하게 하는 소리를 하면 책임을 지고 사퇴하는 게 좋다"고도 말한 바 있다.
한편, 이 차관은 이날 국토교통부 유튜브 채널에 출연해 "정책을 보다 소상하게 설명드리는 과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하시는 국민 여러분의 입장을 충분히 헤아리지 못했다. 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.
배우자 갭투자 논란에 대해서도 "배우자가 실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분의 눈높이에는 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들이고 재차 사과의 말씀 올린다"고 했다.
