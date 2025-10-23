전남서 여는 K-농업의 미래...2025 국제농업박람회 개막

'2025 국제농업박람회'가 23일 전남 나주 전남농업기술원에서 막을 올렸다.
29일까지 7일간 '농업이 세상을 바꾼다. AI(인공지능)와 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 K-농업'을 주제로 진행된다.
개막식에는 송미령 농림축산식품부 장관, 김영록 전남지사, 주철현 국회의원, 김태균 전남도의회 의장, 주한 외교 사절단과 해외 바이어 등 국내외 인사가 참석했다.
행사는 김 지사의 개회사로 시작했으며, 홍보대사 송가인의 축하공연으로 축제 열기를 더했다.
같은 날 열린 해외바이어 초청 수출상담회에선 전남 대표 브랜드 쌀 '새청무' 2000t(톤)을 영국·프랑스·일본·우즈베키스탄에 수출하는 내용의 협약이 체결됐다.
첨단 농업 기술을 소개하고 농업의 가치 확산을 위해 마련된 이번 박람회에는 25개국 380여 기관이 참여한다.
김영록 지사는 "AI로 혁신하고, 생명을 키우는 K-농업을 통해 전남이 대한민국 농업의 미래를 선도해 나가겠다"며 "농업을 더 똑똑하게, 더 건강하게, 그리고 세계와 함께 성장시키겠다"고 말했다.
