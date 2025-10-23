안양시, 배출가스 5등급 경유차 매연 저감 장치 등 지원

큰사진보기 ▲안양시청 ⓒ 안양시 관련사진보기

경기도 안양시가 미세먼지 등 대기오염물질 저감을 위해 노후경유차 저공해 조치 명령을 다음 달 실시할 예정이다.저공해 조치 명령 대상은 배출가스 5등급 경유차이다. 2006년 이전에 제작된 경유 차량으로, 자동차배출가스 종합전산시스템(www.mecar.or.kr)을 통해 소유한 차량의 배출가스 등급을 알아볼 수 있다. 현재 안양시에 164대가 5등급 경유차로 확인됐다. 11월 중 차량 소유자에게 저공해 조치 명령을 통보할 예정이다. 저공해 조치 명령을 받은 차량은 조치 기간(6개월) 내 조기 폐차, 매연 저감 장치 부착 등 저공해 조치를 완료해야 한다.저공해 조치 명령 미이행 시 수도권 대기관리권역(서울 전역 및 경기・인천 일부) 내 운행이 제한되고, 1회 경고 후 2회부터 월 20만 원의 과태료가 최대 200만 원까지 부과될 수 있다.안양시는 2005년부터 올해까지 총 1100억원을 투입, 노후 경유차 조기폐차 지원, 배출가스 저감장치 부착, 건설기계 엔진교체 등 약 4만2000대의 차량에 대한 저공해 조치를 지원했다.