국감장에서 오세훈 만난 명태균 "(내 앞에서) 바로 울더라"

이해식 : "증인은 김영선 전 의원 소개로 오세훈 시장을 처음 만났나."

명태균 : "김영선 의원이 오세훈 시장을 소개시켜주려고 하길래 제가 '얼굴이 배반형이라서 난 안 만나겠다'고 도망 갔다. 그런데 2020년 12월 9일에 반기문 전 UN사무총장을 만났는데 김영선 전 의원이 계속 오 시장을 만날 것을 독려했다. (중략) 광진구 구의동 쪽에서 오 시장을 만났다."

윤건영 : "작년 국정감사에서 오세훈 시장에게 '증인(명태균) 앞에서 운 적이 있냐'라고 물었다. 오세훈 시장은 '그런 적 없다'고 했다. (오 시장이) 운 적 있나, 없나."

명태균 : "운 적 있다. 송셰프에서도 그랬다. 질질 짰다. 바로 울더라고."



윤건영 : "2021년 1월 20일, 증인이 중식당 송셰프에서 오세훈 시장을 만났다고 했는데 그때 당시 오 시장이 '큰일하시는데 서울에 계셔야 되는데 혹시 숙소 있냐'고 물으며 '나의 멘토가 되어 달라'면서 증인에게 반대급부 제시한 적 있나?"

명태균: "있다. 아파트 사준다고 했다."



윤건영 : "(2021년 1월 22일) 오 시장이 울면서 증인에게 전화를 해 '나경원이 이기는 것으로 여론조사 결과가 나온다고 하는데 큰일 났다, 나경원을 이기는 조사가 필요하다'라고 이야기했다고 하는데 맞나?"

명태균 : "'(이기는) 조사가 나오는 게 아니고 나왔다. (윤건영 : 오세훈이 이기는 여론조사를 하나 만들어달라는 취지?) 저한테 그렇게 전화했다."

고동진 : "2016년 창원시 6급 공무원에 금전을 요구하며 5급 승진 로비를 하려다가 사기죄로 징역 10월 집행유예 2년을 선고 받았다. 맞는가?"

명태균 : "선고는 다른데 내용은 다르다. (중략) 그런 이야기 하지 마시라. 국민의힘이 감당 안 될 텐데. 다 까버리겠다. 사람 불러놓고 인신공격하지 말라."

오세훈 서울시장과 명태균씨가 국정감사장에 함께 자리했다. 명태균씨는 오세훈 시장이 먼저 자신을 찾아 도와달라 했고, "나경원을 이기는 여론조사가 필요하다고 했다"고 강조했다. 반면 오 시장은 정치자금법 위반 혐의 등에 대해 "사실관계에 대한 이야기는 말하지 않겠다"며 모든 질문에 답하지 않았다. 두 사람은 오는 11월 8일 김건희특검(민중기 특별검사)에서 대질 신문이 예정돼 있다. 오 시장은 피의자, 명씨는 참고인 신분이다.오 시장은 명씨와 관련해 2021년 4.7 서울시장 보궐선거 관련 여론조사 비용 대납 등 정치자금법 위반 혐의를 받고 있는데, 국회 행정안전위원회는 23일 서울시 국정감사장에 명태균씨를 증인으로 불렀다.서울시 국정감사 기관 증인 질의응답이 끝나고 보충질의가 시작되자 명태균씨는 바로 증인석에 불려나갔다. 더불어민주당 의원들은 명태균씨에게 오세훈 시장과 어떻게 인연을 맺었는지, 둘 간의 어떤 연관 관계가 있는지 추궁했다.명태균씨는 오 시장을 일곱 차례 만나고, 네 차례 전화 통화를 했다는 입장이다. 반면 오 시장은 명씨를 만난 건 두 차례고, 만남 이후 절연했다는 입장이다.국민의힘은 명태균씨가 국정감사장에 나온 것 자체가 문제라고 봤다. 국민의힘 소속 위원들은 "수사·재판에 영향을 줄 수 있는 사람을 어떻게 증인으로 부를 수 있는가"라고 문제를 제기했다.또한 국민의힘 의원들은 명씨를 증언대에 불러 세워 과거 범죄 이력을 언급했는데, 명씨는 "국민들이 궁금한 것을 물어봐야지, 개인의 신상을 공격하는 것은 하지 않았으면 좋겠다"라며 "나도 국민의힘 이야기를 해볼까"라고 크게 반발했다.오세훈 시장은 명태균씨와 관련한 질문에 대해선 일절 답하지 않았다. 오 시장은 "김건희 특검에서 대질신문 신청을 받아들여줬다"면서 "사실 대질신문에서 제가 밝히고 싶은 게 많다. 여기서 미리 밑천을 이용할 이유가 없기 때문에 사실관계에 대해서 물어보더라도 답변을 자제할 수밖에 없다는 점을 양해바란다"고 말했다.