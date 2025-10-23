"김장환 목사는 특검에 출석하라"

큰사진보기 ▲극동방송 앞 기자회견범종교개혁시민연대가 23일 오전 10시 서울 마포구 상수동 극동방송 사옥 앞에 기자회견을 통해 “김장한 목사의 특검 출석과 국가조찬기도회 폐지”를 촉구했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

종교단체 관계자들이 23일 극동방송 앞에 모여 "극동방송 이사장 김장환 목사는 특검 출석해 정교유착을 소명하라"고 촉구했다.28개 종교단체로 구성된 범종교개혁시민연대가 23일 오전 10시 서울 마포구 상수동 극동방송 사옥 앞에서 기자회견을 열고 "김장환 목사의 특검 출석과 국가조찬기도회 폐지"를 촉구했다.성명을 통해 "국가조찬기도회는 정교분리 원칙을 정면으로 위반했다"며 "김장환 목사를 통해 정교유착의 실체가 드러났다"고 주장했다.이어 대한민국의 헌법 정신을 수호하고 진정한 종교의 자유를 보장하기 위해 ▲정부와 대통령실은 정교유착 행사 개최 금지 행정명령 발령 ▲극동방송 이사장 김장환 목사 채상병 특검 즉각 출석 ▲'정교유착 방지 특별법' 및 '이해충돌방지법 개정안' 즉각 발의 등을 촉구했다.이날 발언을 한 김디모데 기독교회복센터 목사는 "저도 목사지만, 목사로서 수치스럽고 참담한 심정"이라고 했다.기자회견에는 손상훈 교단자정센터 대표, 이태범 작가, 기독교회복센터 김디모데 목사, 박광제 종교자유정책연구원 사무처장과 기숙영 교회개혁실천연대 국장, 김집중 종교투명성센터 사무총장, 김영미 종교자유정책연구원 연구원, 서경혜 성평등불교연대, 박경선 교단자정센터 회원 등이 참석했다.한편 극동방송 이사장 김장환 목사는 해병대 채상병 사건으로 임성근 사단장이 위기에 몰리자 구명 로비를 한 의혹을 받고 있다.기자회견을 한 범종교개혁시민연대는 개신교(7개 단체), 천주교(7개 단체), 불교(5개 단체), 원불교(4개 단체), 천도교(1개 단체) 등과 범종교 학술연구 및 시민단체(4개 단체)가 참여한 단체이.