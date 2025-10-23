'농지 맡기고 안정적 노후생활' 하는 고령 농업인 또 생겨

큰사진보기 ▲한국농어촌공사. ⓒ 한국농어촌공사 관련사진보기

소유 농지를 한국농어촌공사의 농지은행에 임대한 뒤 농지연금을 받아 안정적 노후생활을 할 수 있는 고령 농업인이 생겨나고 있다.한국농어촌공사 진주산청지사는 지난 2일 '은퇴직불형 농지연금사업'의 두 번째 가입자가 탄생했다고 23일 밝혔다.산청군에 거주하는 고령 농업인 정아무개(76)씨는 소유농지 3186㎡를 농어촌공사에 매도하는 조건으로 9년간 매월 100여 만원의 농지연금과 13만원 상당의 농지이양 은퇴직불금, 또 해당 농지를 20대 농업인에게 같은 기간 동안 장기임대해 990만원의 임대소득을 거두게 되었다는 것이다.은퇴직불형 농지연금사업은 고령 농업인의 소유 농지를 농지은행에 임대 후 농지연금에 가입하고, 연금 지급기간 종료 시 공사에 매도하는 농지이양 방식이다.지원 혜택으로는 최대한도 월 300만원의 농지연금과 1ha 기준의 월 40만원으로 최대한도 160만원인 농지이양 은퇴직불금, 농지임대료, 농지매도대금(농지연금 채무액 제외)을 지원받는 것이다.정아무개씨는"고령 농업인으로 농사짓기 힘든 상황에서 영농 은퇴를 고민하던 중 좋은 제도를 통해 노후생활을 계획하는 데 있어 많은 보탬이 되었다며, 한국농어촌공사에 감사하다"고 전했다고 농어촌공사가 밝혔다.이은수 지사장은"은퇴직불형 농지연금사업의 적극적인 추진으로 고령 농업인의 은퇴 후 안정적인 노후생활을 보장하고, 청년농업인의 성공적인 농촌 정착을 도와 농촌 지역의 활력 제고와 지속가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.