'소녀상 혐오' 단체, 학교 시위 강행..."이건 학생 정서학대"

큰사진보기 ▲C단체가 뿌리고 있는 홍보물 ⓒ 제보자 관련사진보기

AD

'소녀상 혐오' 극우단체들이 경찰의 제한 통고에 아랑곳없이 오는 29일부터 학교 안에 '평화의 소녀상'을 세운 서울 두 고교 앞에서 시위 강행 움직임을 보이자, 교육 관련 기관이 "학생 정서학대 행위를 멈추길 바란다"라고 <오마이뉴스>에 밝혔다. 해당 두 고교는 곧 학부모들에게 '학생 안전을 위한 가정통신문'을 보낼 예정이다.23일, 관련 기관 등에 따르면 위안부법폐지국민행동 등 극우 성향의 단체가 오는 29일부터 11월 19일까지 집회 신고서를 낸 것에 대해 경찰이 오후 4시 30분 이후 집회로 시각 제한을 통보하자, 이들 단체가 반발하고 있다. 위안부법폐지국민행동 김병헌 대표는 <오마이뉴스>에 "경찰의 집회 제한 통보 자체가 위법이고 말이 안 되는 것이기 때문에 기존 신고대로 수요일 오후 2시에 집회를 진행할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "다른 날 평일 집회는 시간이 지난 뒤 생각해 볼 것"이라고도 했다.설혹 경찰의 제한 조치대로 이들 단체가 오후 4시 30분 이후 집회를 진행해도 학생 피해는 여전할 것으로 보인다. 고교생들 귀가 시간과 거의 겹치는 시각이기 때문이다. 집회가 예고된 서울 M여고와 S고의 경우 방과후학교와 야간 자율학습에 참여하는 학생 등이 수백 명에 이를 것으로 보여 2차 피해도 우려된다. 게다가 서울 M여고 옆엔 M중이 붙어 있고, 길 건너편엔 H초가 있어 다른 학교 학생들에 대한 3차 피해도 우려된다.서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "소녀상에 대한 혐오 시위가 진행되면 학생들에 대한 2차, 3차 피해가 우려되어 해당 학교들이 비상 상태에 들어가 있다"라면서 "우선 M여고와 S고는 이른 시간 안에 학부모들에게 학생 안전을 위한 가정통신문을 보낼 예정"이라고 설명했다.한 교육기관 관계자는 "소녀상 혐오 단체들이 경찰의 집회 제한 시각을 지키지 않을 경우, 경찰이 집회 해산 방침을 세운 것으로 안다"라면서 "역사적 판단이 끝나 교과서에도 실린 소녀상에 대한 학교의 철거를 밀어붙이려는 단체들의 행동은 학생 정서학대다. 혐오 집회를 멈추길 바란다"라고 요구했다.한편, 서울 대림동 학교 주변에서 혐중(중국 혐오) 시위를 벌인 단체 등은 오는 24일부터 서울교육청 앞에서 벌이는 '서울교육청 규탄' 집회 신고서를 경찰에 낸 것으로 알려졌다.이에 대해 위안부법폐지국민행동의 김 대표는 <오마이뉴스>에 "우리가 학교 앞에서 집회하는 것이 학생 정서학대가 아니라 학교 안에 위안부상, 매춘부상을 세워놓는 것이 정서학대"라면서 '위안부 관련 소녀상은 이미 교과서에도 실려 있지 않느냐'는 질문에 대해서는 "지금 내가 하고 있는 운동의 최종 목표가 교과서에 실린 위안부 관련 서술을 모두 삭제하는 것"이라고 밝혔다.