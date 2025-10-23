집단학살과 무기박람회: 피와 고통을 내거는 ADEX

현재 서울 ADEX 2025가열리고 있다. 팔레스타인 집단학살에 가담하고 있는 이스라엘 기업들의 참여를 규탄하며 무기박람회에 대한 다른 이야기를 전한다.
# 1
집단학살과 무기박람회 피와 고통을 전시하는 ADEX
# 2
국내 최대 규모의 '살상 무기 전시회'
전 세계 무기기업과 군 관계자들이 모이는 곳
여기서 전시되고 거래되는 무기들이
어디서, 무엇을 위해, 누구를 향해 사용되는지
ADEX는 이야기하지 않습니다.
# 3
세계 주요 전쟁기업이 한자리에 모였다!
순위 기업명 국가 2023 무기 판매액(단위: 미화 백만 불)
1 Lockheed Martin 미국 60,810
2 Raytheon Technologies 미국 40,660
3 Northrop Grumman 미국 35,570
4 Boeing 미국 31,100
5 General Dynamics 미국 30,200
6 BAE Systems 영국 29,810
7 Rostec 러시아 21,730
8 AVIC (중국항공공업그룹) 중국 20,850
9 NORINCO (중국북방공업) 중국 20,560
10 CETC(중국전자과학기술그룹)중국 16,050
출처: THE SIPRI TOP 100 ARMS-PRODUCING AND MILITARY SERVICES COMPANIES, 2023
# 4
이스라엘의 팔레스타인 집단학살 2년
이스라엘의 무차별 폭격으로 살해당한 팔레스타인인 최소 6만 7천 명 (2025.10.7 기준)
이스라엘의 가자지구 전면 봉쇄로 기근으로 사망한 사람 최소 460명 (2025.10.9 기준)
2023년 10월 7일 이후 10번 이상 피란을 떠나야 했던 가자지구 주민 190만 명, 가자지구 전체 인구의 90% (2025.9 기준)
# 5
이스라엘 전범 기업들이 서울 ADEX에 모였다!
엘빗 시스템, IAI, 라파엘
이스라엘군이 사용하는 드론과 지상 장비의 85% 이상 공급
이들 기업의 드론과 폭탄, 가자지구에서 민간인, 구호단체 차량, 피란민 천막 등을 표적 살해하고 파괴하는 데 사용
2023년 10월 7일 이전부터 이스라엘의 팔레스타인 절멸 정책에 적극 가담
# 6
팔레스타인인 절멸 정책에 가담해 온 이스라엘 기업들
엘빗 시스템즈(Elbit Systems)
감시·정찰용 드론 헤르메스 900(Hermes 900), 해변에서 놀던 네 명의 어린이 살해 2014.7
헤르메스 450 (Hermes 450), 인도적 지원을 위해 이동하던 월드센트럴키친(World Central Kitchen) 구호 차량 공격, 구호 활동가를 비롯한 7명 살해 2024.4.
아이에이아이(IAI)
헤론(Heron) TP 드론, 감시·정찰과 동시에 공격 무기 탑재 가능, 2023년 10월 7일 이후 가자지구에 투입하여 현재까지 운용 중
라파엘 (Rafael)
SPICE 2000파운드급 대형 폭탄, 2023년 10월~12월 가자지구 폭격에 사용
공격 유도형 드론 스파크(Spark), 가자지구에서 광범위하게 운용 중
# 7
민간인 살해 영상을 홍보로?
"전장에서 실전 검증된 무기"
연일 초토화 된 가자지구와 무차별적 공격과 고의적인 기아로 살해당하는 사람들 그리고 자사의 제품들이 '팔레스타인 실험실'에서 자행한 학살과 파괴로 그 성능을 '검증' 받았다며 홍보하는 이스라엘 무기회사들.
라파엘은 자사 소형 드론 '스파이크 파이어플라이(Spike Firefly)' 홍보를 위해 가자 북부에서 걷고 있던 비무장 남성을 살해하는 영상을 홍보 영상으로 게시했습니다. 민간인을 표적으로 한 공격은 명백한 국제법 위반
입니다.
# 8
KICK ISRAEL OUT OF OUR COUNTRY
각국에서는 팔레스타인 집단학살에 가담한 이스라엘의 무기 회사 입국을 금지하고 있습니다. 프랑스는 2025년 6월 세계 최대 항공우주 무기박람회 파리 에어쇼에서 이스라엘 기업의 공격형 무기 전시를 금지했습니다. 6월과 10월에도 자국의 무기박람회에 이스라엘 기업의 참여를 금지하기도 했어요. 폴란드는 무기박람회에 참석한 이스라엘 무기 회사 직원이 가자 학살에 연루되었다는 고발에 따라 관련자들을 잠시 억류 한 후 출국시켰습니다.
# 9
이스라엘의 전쟁범죄 공모 기업들 ① 록히드 마틴
"록히드 마틴은 이스라엘 국가 안보에 중대한 역할을 수행해 온 것을 자랑스럽게 생각합니다" (록히드마틴 홈페이지)
록히드 마틴의 F-16, F-35 = 이스라엘 공군의 핵심 전략
F-35 전투기는 가자지구에 대한 무차별적인 공습에 사용되며, 다수의 민간인 사망과 민간 시설 파괴를 초래했습니다.
이스라엘은 2024년 7월 칸유니스의 알마와시 지역의 '안전지대'에 F-35 전투기를 동원해 2천 파운드(907kg) 폭탄 3발을 투하, 90명을 살해했습니다. (덴마크 NGO 단체 Danwatch)
# 10
이스라엘의 전쟁범죄 공모 기업들 ② 보잉
(이미지) 라파 공습
(사진 출처= Reuters TV/Reuters)
GBU-39 소구경 정밀 유도탄, 합동정밀직격탄(JDAM)
유엔 팔레스타인난민기구(UNRWA)가 운영하는 학교, 라파 지역 난민촌 공습 등 가자지구를 광범위하게 폭격하는 데 사용되었습니다.
#11
이스라엘의 전쟁범죄 공모 기업들 ③ HD현대
(이미지) HD현대 굴착기
(이미지 설명) 점령된 팔레스타인 아그지와(Aghziwa) 마을에서 가넴 가족의 가옥을 파괴하는 데 사용되고 있는 HD현대 굴착기 (사진 출처 = B'Tselem)
"HD현대 굴착기는 최소 10년 이상 팔레스타인 주민들의 가옥과 농지 등을 파괴하며 불법 유대인 정착촌 건설에 사용되어 왔다." 프란체스카 알바네제 유엔 팔레스타인 특별보고관, 2025.7
동예루살렘을 포함한 서안지구의 가옥 파괴, 토지 몰수, 불법 유대인 정착촌 건설 등은 국제법상 명백한 전쟁 범죄입니다. 2019년 9월부터 2024년 7월까지 최소 54건의 건물, 주택, 사업장 철거에 HD현대와 HD현대인프라코어 중장비가 동원되었습니다. (국제앰네스티).
# 12
STOP ARMING ISRAEL
(이미지) stop arming israel
한국이 이스라엘의 무장을 돕고 있습니다. 한국은 가자지구에서 대규모 학살이 있었던 2014년부터 2023년까지 10년 동안 5,200만 달러(약 710억 원)어치의 무기를 이스라엘로 수출했습니다. 팔레스타인 집단학살이 격화된 작년 10월 이후로도 무기 수출을 멈추지 않았습니다.
"집단 살해, 인도에 반한 죄, 제네바협약의 중대한 위반, 민간 목표물 또는 민간인에 대한 공격, 그 국가가 당사자인 국제 협정에 규정된 그 밖의 전쟁 범죄 수행에 사용될 것임을 인지하고 있다면, 무기를 이전해서는 안 된다." 무기거래조약(ATT)
전쟁범죄를 저지르고 있는 이스라엘에 지속적으로 무기를 수출하는 것은 무기거래조약 위반
입니다.
#13
전범국 이스라엘과 군사협력 지속하는 기업들
(이미지) 이스라엘 군사협력
한국은 1990년대 이후 이스라엘과의 군사 협력을 강화해왔습니다.
한화는 2021년 엘타 시스템즈, 엘빗 시스템즈와 '상호 기술협력 및 수출 기회 모색을 위한 업무협약'을 체결했고, 한화디펜스 오스트레일리아는 2024년 엘빗 시스템즈와 8천 억 규모의 계약을 체결, 호주 레드백(Redback) 전차에 보호·전투 능력과 센서를 공급하기로 했습니다.
한국항공우주산업(KAI)는 2021년 엘빗 시스템즈와 '차세대 무인기 사업 협력을 위한 업무협약'을 체결했어요. 이스라엘과의 군사협력 강화는 집단학살 공모입니다.
# 14
군사 활동에서 배출되는 온실가스 = 기후 변화의 주범!
(이미지) 군사부문 온실가스
(사진 출처 = Cpl Neil Bryden RAF)
전 세계 군사 부문 배출 온실가스 = 연간 27억 5천만 톤! (전쟁없는세상, 군대와 탄소발자국 핸드북 2025.9)
국가로 치면 세계 네 번째 규모에 해당하지만 유엔기후변화협약(UNFCC)에서 예외적 지위를 누려왔어요. 탄소 배출 감축 의무에서도 제외되었죠.
한국은 세계 11위 군사비 지출 국가 = 군사 부문 온실가스 배출량을 투명하게 보고하지 않는 나라
2023년 한국이 유엔기후변화협약(UNFCC)에 보고한 '군사 부문 온실가스 배출량(1A5 카테고리)'은 약 292만 톤CO₂e(2023 NIR), 그러나 이마저도 군사용으로 명시하지 않았습니다. 영국 시민단체 '분쟁과 환경 관측소(CEOBS)'는 한국의 UNFCC 군사부문 배출량 보고 실태를 '매우 현저히 축소 보고됨', 데이터 접근성을 '부족함(Poor)'으로 평가했습니다.
# 15
지구를 파괴하는 탄소폭탄 에어쇼!
(이미지) 탄소폭탄 에어쇼 피켓팅 사진
or 에어쇼 사진
기후위기 시대에 탄소폭탄 에어쇼가 정당화될 수 있을까요?
ADEX는 에어쇼(곡예비행)를 특화로 하는 무기박람회입니다.
대규모 탄소 배출로 인해 에어쇼를 하지 않기로 한 도시가 많아지고 있습니다.
2022년 영국 선덜랜드 시의회는 도시의 탄소 중립 목표 달성을 위해 선덜랜드 에어쇼를 더 이상 개최하지 않기로 했습니다. 2019년 영국의 서리 에어쇼도 코로나 등의 상황이 겹치면서 취소되었습니다.
참가자들은 귀를 막고, 아덱스 행사장 부스에는 방음실을 설치하는 등
소음 공해까지 일으키고 있는 에어쇼,
이제 그만해야 하지 않을까요?
# 16
분쟁과 긴장을 고조시키는 무기박람회
(이미지) 서울 아덱스 사진
지난해 한 해에만 전 세계 50개국에서 크고 작은 분쟁 20만 건이 발생했습니다. 우크라이나, 미얀마 등 대규모 분쟁과 수단, 멕시코, 예멘, 사헬 지역 국가 등 분쟁 발생률이 높은 국가들에서도 지속적인 폭력 사태가 발생했습니다. ACLED
"무기 수입은 분쟁의 직접적인 원인은 아니지만, 분쟁이 일어나기 쉬운 조건이 이미 존재하는 국가에서는 분쟁 발생 가능성을 높인다." <The build-up of coercive capacities: Arms imports and the outbreak of violent intrastate conflicts, 2018>
무기 거래는 전 세계 수많은 분쟁의 불씨를 부채질하고 있으며, 아덱스와 같은 무기박람회는 현재 무기 거래의 핵심 장으로 기능하고 있습니다.
#17
냉전 이후 가장 큰폭으로 증가한 전세계 군사비
(이미지) 전 세계 군비 지출 현황 그래프
활용하여 심플하게 표현이 가능할까요?
(이미지 설명) 전 세계 군비 지출 현황 1988~2024 (출처 : 스톡홀름국제평화연구소 SIPRI)
"세계는 평화 구축보다 전쟁 수행에 훨씬 더 많은 돈을 쓰고 있다" 안토니오 구테흐스, 2025. 9. 9
2024년 전 세계가 지출한 군사비는 2조 7,180억 달러 (한화 약 3,805조 원)
= 전 세계 인구 1인당 334달러를 군사비에 지출
가자지구 집단학살, 러시아의 우크라이나 침공 등
전 세계 분쟁으로 이익을 얻은 무기 회사들!
2023년 100대 무기 기업의 매출 = 6,320억 달러(한화 약 885조 원)
# 18
(제목) 한국 군사비 지출 세계 11위
(이미지) 세계지도 아래 TOP11 국가와 달러 텍스트
(1위 미국 9,970억 달러 2위 중국 3,140억 달러(추정) 3위 러시아 1,490억 달러(추정) 4위 독일 885억 달러 5위 인도 861억 달러 6위 영국 818억 달러 7위 사우디아라비아 803억 달러(추정) 8위 우크라이나 647억 달러 9위 프랑스 647억 달러 10위 일본 553억 달러 11위 한국 476억 달러)
(이미지 설명) 2024년 세계 군사비 지출 TOP 11 국가 (출처: 스톡홀름국제평화연구소 SIPRI)
2024년 한국의 군사비는 59조 4,244억, GDP 대비 2.6%
동아시아에서 가장 높은 수준!
2026년 국방 예산안은 전년 대비 8.2% 증액한 66조 2,947억 원!
#19
한정된 자원은 사람과 지구를 살리는데!
(이미지) GDAMS 캠페인 이미지
1분에 64억, 1초에 1억 원이 군사비로 쓰이는 지금,
한정된 자원은 전쟁 준비가 아닌
기후위기 대응과 사회 불평등 해소, 평화 구축에!
#20
서울 ADEX 2025 관람 전 꼭 기억해야 할 몇 가지
(이미지) QR
(로고) 무기박람회저항행동
https://stoparmsfairs.or.kr
덧붙이는 글 | 이 기사는 참여연대 블로그에도 실립니다.