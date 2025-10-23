정부 "대통령실 용산 이전이 이태원 참사에 영향 미쳤다"

큰사진보기 ▲핼러윈 축제가 열리던 서울 용산구 이태원에서 2022년 10월 29일 밤 10시22분경 대규모 압사사고가 발생해 1백여명이 사망하고 다수가 부상을 당하는 참사가 발생했다. 구급대원들이 참사 현장 부근 임시 안치소에서 사망자 이송을 위해 길게 줄지어 대기하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영수 국무조정실 국무 1차장이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 10.29 이태원 참사 합동감사 결과를 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

10.29 이태원 참사가 발생한 지 3년 만에 합동 감사를 실시한 정부가 "예견된 대규모 인파 운집에 대한 경찰의 사전 대비가 명백하게 부족했으며, 그 과정에서 (윤석열 정부 시절) 대통령실의 용산 이전이 영향을 미쳤다"고 밝혔다.특히 정부는 경찰청이 참사 당일 대통령실 인근(삼각지 일대) 집회 관리를 위해 경비 인력을 집중적으로 배치했으나 이태원 일대에는 인력을 '전혀' 배치하지 않았고, 용산경찰서도 2020~2021년 수립했던 핼러윈데이 대비 '이태원 인파 관리 경비 계획'을 2022년 수립하지 않았다는 점을 발표했다.국무조정실은 23일 오전 11시부터 정부서울청사에서 '이태원 참사 합동 감사 결과'를 발표했다. 정부가 직접 각 기관의 ▲ 사전대비 ▲ 참사 대응·수습 ▲ 징계 등 후속조치 등 과정 전반의 적정성에 대해 조사를 실시한 것은 이번이 처음이다.정부는 "참사 대응 및 후속 조치 과정에서 비위가 확인된 공직자 62명(경찰청 51명, 서울시청 및 용산구청 11명)에 대하여 징계 등 책임에 상응하는 조치를 요구하기로 했다"고 밝혔다. 단, 이미 퇴직했거나 징계 처분을 받은 자는 조치 대상에서 제외하게 됐다.이 같은 합동 감사는 지난 7월 열린 사회적 참사 유가족과의 간담회에서 '참사에 책임이 있음에도 3년의 징계 시효 도과로 면책 받는 공무원이 없도록 해달라'는 유족들의 요청에 따라 시작됐다. 정부는 7월 23일부터 '이태원 참사 합동 감사 TF'를 만들어 3개월 간 감사를 실시했다.합동 감사 결과에 따르면, 대통령실 용산 이전 이후 용산경찰서 경비 수요가 증가함에 따라 서울경찰청과 용산경찰서 지휘부는 대통령실 인근 경비에 우선 순위를 두고 경비 인력을 운용했다.참사 당일엔 압사 위험을 알리는 다수의 112 신고 등 사전에 참사 발생 징후가 있었음에도 이를 간과하거나 부적절하게 처리했다. 이태원 파출소는 참사 발생 이전인 오후 6시 34분부터 오후 10시 12분까지 압사 위험 신고 11건에 대해 현장 출동 명령을 받았으나 현장에 1회만 출동했고, 시스템에는 출동 후 조치한 것처럼 허위로 입력을 했다.정부는 용산경찰서장과 서울경찰서장도 상황 인지가 늦었고, 신속한 현장 지휘 실패로 인해 적시에 대응하지 못했다고 판단했다. 용산경찰서장은 대통령실 인근 집회·시위 종료 후 교통 정체로 인해 2시간 뒤에야 이태원 파출소에 도착했고, 도착 후에도 참사 현장을 확인하지 않고 파출소에 머물면서 현장 지휘에 공백을 야기했다.한편, 서울경찰청장도 오후 11시 36분경 참사 상황을 인지해 다음날 오전 12시 25분에 이태원 파출소에 도착했지만, 오전 1시 19분까지 경찰청장에게 상황을 보고하지 않았다.경찰청은 관련 기관 중 유일하게 3개월 간 경찰청 특별감찰팀 아래 자체 감찰을 실시했으나 관련자 일부에 대해서만 수사 의뢰(8명), 징계하는 등 조치가 미흡했다는 지적도 나왔다. 또 공식적인 감찰 활동 보고서를 남기지 않고 활동을 종료했다.경찰청 특별감찰팀은 후속 조치를 맡은 감찰담당관실과의 인수 인계를 제대로 하지 않아 결국 참사에 책임이 있는 공직자가 징계 없이 정년 퇴직하는 결과를 낳기도 했다.정부는 참사 당일 용산구청의 재난 발생 초동 보고 체계가 작동하지 않았다고 보았다. 당시 용산구청 상황실(당직실) 근무자 5명 중에 2명은 참사가 발생한 오후 10시 15분경 구청장이 지시한 것으로 보이는 전쟁기념관 인근 담벼락 전단지 제거 작업을 하고 있었다. 전단지 제거 작업을 하던 2명 중 1명은 '재난 관리 담당자'였다.내근자는 서울종합방재센터로부터 오후 10시 29분경 압사 사고 관련 전화를 받았지만 방치했고, 10시 53분경 행정안전부의 사고 전파 메시지를 받고서 28분이 지난 11시 21분경 안전건설교통국장에게 보고했으나 용산구청장에게는 보고하지 않았다. 용산구청장은 오후 10시 59분 현장에 도착한 이후 2시간 동안 주요한 결정을 하지 않고 다음날 오전 1시에야 상황판단회의를 개최했다.이에 정부는 "구청장 등 재난 관리 책임자의 리더십 부재로 사고 수습을 위한 초기 대응 체계 신속 구축에 실패했다"면서 "재난 발생시 지자체는 ▲ 상황판단회의를 개최해 ▲재난안전대책본부를 설치하고 ▲현장 통합지원본부를 가동해서 ▲직원 비상소집을 결정하는 통합 대응 체계를 구축해야 했으나 용산구청은 주요 책임자가 제 역할을 수행하지 않아 대응체계 구축이 지연됐다"고 밝혔다.이어 "재난안전대책본부는 실무반 직원을 지정·배치해 동일 장소에서 근무하도록 해야 하지만 담당 부서별로 개별 대응했고, 현장 통합지원본부의 정확한 가동 시점이 불분명했다"고 덧붙였다.그럼에도 정부는 용산구청이 참사 대응 책임과 관련해 감사를 받거나 직접 감사를 실시한 적이 없는 등 진상 규명을 위한 활동을 하지 않았다고 판단했다. 특히 서울시청은 용산구가 2023년 5월 9일 징계를 요구한 재난 대응 책임자에 대해 공식 절차 없이 내부 보고만으로 징계를 보류하기로 결정했고, 결국 해당 책임자가 징계 없이 정년 퇴직하는 결과를 낳았다.또한 용산구청은 경찰 수사 결과 직무상 비위가 확인된 7명에 대해 '행정 처분'을 요청받았으나 종합 감사 때까지도 행정 처분을 하지 않았다. 7명 중 6명은 특별복무교육으로 행정 처분을 대체했고, 1명은 징계 절차를 보류 처리했다.정부는 이 같은 합동 감사 결과를 발표하면서 "유가족 분들과 국민 여러분의 의혹 해소 측면에서 조금이라도 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.10.29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 같은 날 논평을 내고 "늦어도 너무 늦었다. 그러나 지금이라도 정부가 참사의 진상 규명 일환으로 감사를 실시해 참사 당시 경찰과 지자체의 불합리한 행정과 문제점들을 명확히 하고 이를 바로잡고자 한 점에서 큰 의미가 있다"고 밝혔다. 또 "이번 합동 감사를 통해 확인한 것은 지난 3년 간 정부가 제대로 된 감사를 할 수 있었음에도 하지 않았다는 점"이라고 덧붙였다.그러면서도 "이번 합동 감사에서 참사의 원인과 지자체의 대응에 대해서만 감사가 이뤄졌을 뿐"이라며 "피해자 구조와 수습, 대응 전반의 과정에 대한 감사는 이번 합동감사에서도 이뤄지지 않았다. 재난대응 지휘체계의 상부인 행정안전부가 왜 중앙사고수습본부를 설치하지 않았는지, 또한 소방의 구조구급 활동에서 미흡함은 없었는지 등 재난 대응 및 사후수습 과정에 대한 감사도 이뤄져야 한다"고 지적했다.