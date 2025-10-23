논산확산탄공장 반대 시민대책위, 감사원에 공익감사 청구

큰사진보기 ▲8일, 양촌지킴회(폭탄공장반대양촌면주민대책위)와 비인도적대량살상무기생산업체논산입주반대시민대책위 소속 시민들이 집회를 열고 위험천만한 확산탄 공장 허가를 내준 백성현 시장의 퇴진을 요구하고 있다. ⓒ 양촌지킴이 관련사진보기

'비인도적 대량살상무기 생산업체 논산입주반대 시민대책위원회(대표 배용하, 아래 시민대책위)'가 논산 양촌일반산업단지 추진 과정에 대한 공익감사 청구서를 감사원에 제출했다.시민대책위는 24일 "감사원에 국가유산청, 금강유역환경청, 논산시를 대상으로 한 감사를 청구했다"라며 "양촌면 주민과 시민 등 571명이 참여했다"고 밝혔다. 시민대책위는 논란의 확산탄 탄두 생산시설 입주 과정에서 관계 기관들이 법령을 위반하고 직권을 남용했다고 주장했다.국가유산청과 관련 시민대책위는 직무유기 의혹을 제기했다. 시민대책위는 사업시행자가 사업부지에 대한 문화재조사를 하기도 전에 대부분을 훼손한 위법 행위를 했는데도 국가유산청이 묵인·방조해 직무를 유기했다고 주장했다.금강유역환경청에 대해서는 "사업시행사 측이 일반산업단지 조성에 필요한 환경영향평가 절차를 피하기 위해 소규모 환경영향평가만으로 사전 공사를 강행하고 건물을 준공, 환경영향평가법의 '사전 공사 금지' 조항을 위반했다"고 지적했다. 이어 "금강유역환경청이 공사 중지 요청 등 필요한 조치를 취하지 않아 법의 실효성을 훼손했다"며 직무 유기 의혹을 제기했다.논산시장에 대해서는 직권남용 및 유착 의혹을 제기했다. 논산시가 시민들의 반대 현수막을 위법하게 강제 철거하고, 위법 가능성이 높은 조례를 근거로 과태료를 부과하는 등 직권을 남용했다고 주장이다. 시민대책위는 또 "논산시장 선거캠프 본부장이 사업시행자 고문 자격으로 시청에 협조를 요청한 사실이 확인됐다"라며 인허가 과정에서의 부당한 영향력 행사와 유착 의혹을 제기했다.시민대책위 관계자는 "이번 공익감사 청구를 통해 국가기관과 논산시의 위법·부당한 행위를 바로잡아, 주민 안전을 위협하는 사업 추진의 문제점을 밝혀달라"고 요구했다.