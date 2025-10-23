트럼프 곧 만나는 이 대통령, 또 한번 자주국방·방산 강조

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.10.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 23일 주재한 수석보좌관회의에서 "남에게 기대지 않고 우리의 자주적 방위산업 역량을 확고히 해야 우리 손으로 한반도 평화를 지키고, 국민 경제의 지속적 성장을 견인할 수 있다"며 방산 4대 강국 달성을 위한 범정부적인 노력을 강조했다.방위산업의 중요성을 강조하면서 자주국방 의지를 재차 다진 점이 눈에 띈다. 현재 대미투자방식 등을 놓고 교착 상태에 빠진 관세협상 탓에 발표하지 못하고 있는 한미 안보 분야 합의와 방산 분야가 연결되는 대목이 있기 때문이다.한미 양국은 지난 8월 정상회담 당시 한국의 국방비 증액, 우라늄 농축 제한 완화 등을 골자로 한 한미 원자력 협정 개정 등에 공감대를 이뤘던 것으로 알려져 있다. 특히 정부는 미국 요구대로 국방비를 증액해 미국산 무기 구매를 늘리되 우리 방산 분야에 대한 정부 투자도 늘리겠단 계획이다.이 대통령이 지난 20일 열린 방위산업 발전 토론회에서 "그냥 무기 잘 만든다 수준이 아니라 최대한 국산화하고 시장도 최대한 확대하고, 또 최대한 다변화해서 하나의 산업으로, 세계를 향한 산업으로 발전시켜야 된다"라며 "국방비를 대대적으로 대폭 늘릴 생각"이라고 밝힌 것도 이와 같은 맥락에서다.이 대통령은 이날도 "국내 주요 방산 기업의 수주 잔고가 상반기 기준 100조 원 넘었다고 한다. 방산 수출 규모도 오는 2030년에는 200억 달러에 달할 것으로 예측된다"라며 "그러나 여기에 만족하지 말고 한걸음 더 나아가야 한다"라고 독려했다.또한 "첨단 기술과 과학 그리고 제조산업 혁신이 융합된 방위산업은 이제 미래 경제 전장의 승패를 가를 핵심 동력으로 거듭나고 있다"라며 "대대적인 예산투자와 과감한 제도혁신 그리고 긴밀한 글로벌 연대를 바탕으로 세계 방위산업의 미래 지도를 우리 손으로 그려낼 수 있어야 한다"라고 강조했다.한편 이 대통령은 이날 회의에서 오는 24일이 유엔 창립을 기념하는 국제연합일임을 거론하면서 세계평화·공동번영·다자주의 등도 강조했다. 이달 말 예정된 경주 아펙(APEC) 정상회의는 물론, 대미투자방식 등을 놓고 줄다리기 중인 관세협상의 분수령이 될 한미정상회담도 연상되는 발언이었다.이와 관련 이 대통령은 "1945년 유엔 창설 이후 국제사회는 참으로 많은 변화를 겪어왔지만 전후 80년인 올해 세계 질서는 탈냉전 이후 가장 큰 전환점을 맞이하고 있다"며 "혼란하고 힘든 시기일수록 상호 신뢰와 연대를 토대로 세계 평화와 공동 번영을 향한 발걸음은 흔들림 없이 이어 나가야 할 것"이라고 했다.이어 "이번 경주 아펙 정상회의는 냉전의 장벽을 넘었던 서울올림픽처럼 세계가 다시 상생과 협력의 지혜를 모아나가는 새 장을 열어내야 한다"라며 "특히 인공지능전환, 인구 구조 변화와 같은 인류 공통의 도전 과제들을 다자주의적 협력을 통해 극복할 수 있도록 대한민국이 앞장서야 한다. 관계부처는 정상회의 준비 마무리에 총력을 다해주시기 바란다"고 당부했다.