"지리산권 담수보 추진은 중복사업이자 세금낭비"

큰사진보기 ▲경남환경운동연합과 지리산지키기연석회의, 수달친구들이 23일 경남도청에서 기자회견을 열어 지리산권 담수보 건설 추진 중단을 촉구했다. ⓒ 최상두 관련사진보기

"지리산댐의 망령을 되살리려는가? 지리산권 담수보 추진 중단하라."경남도가 지리산 권역의 산청·함양 일대에 산불 대응용 다기능 담수보를 추진하기로 한 가운데, 경남환경운동연합과 지리산지키기연석회의, 수달친구들이 23일 경남도청에서 이같이 외쳤다.산불 대응용 담수보는 13억원을 들여 함양군 마천면 소재지 일원의 임천에 설치되고, 길이 60m에 높이 1.5~2m 정도 규모다.마천면은 지리산국립공원이 있는 산악지역으로 산불취약지역이라는 것이다. 이곳 하천은 유속이 빠르고 우기를 제외하고는 수량이 급격히 줄어 산불 발생시 안정적인 진화용수 확보에 애로가 있어, 담수용 가동보를 설치해 긴급 상황에서 진화용수로 활용하자는 것이다.경남환경운동연합, 지리산지키기연석회의, 수달친구들은 "산청‧함양 담수보 설치 계획을 즉각 중단"을 촉구했다.이들은 "해당 지역인 덕천강과 임천은 멸종위기 야생생물의 보고이자 지리산 상류 수생태계를 대표하는 하천이다"라며 "수자원관리, 생태보전의 명목 아래 전혀 생태적이지도 관리되지도 않는 담수보 설치가 추진되고 있어 지역사회에 논란이 되고 있다"라고 설명했다.담수보 사업에 대해 이들은 "지역사회의 협의 없이 생태적으로 건강한 하천을 인위적으로 막아 훼손하는 불필요한 공사이다"라며 "생명의 강을 단순하게 홍수가 나면 '재해복구', 산불이 나면 '소방용수' 공급원으로, 토목사업의 대상으로만 보고 있음을 여실히 보여주고 있다"라고 설명했다.이들은 "이번 사업은 과거 '지리산댐' 추진 때와 다를 바 없다"라며 "지리산댐과 규모는 다르다하지만 강의 생태적 근간을 훼손하는 것은 동일하다. 추가적인 공사나 다른 토목사업으로 변질되어 지역사회를 위협할 수도 있다"라고 밝혔다. 부산권 물공급 등을 위해 한때 거론되었던 지리산댐은 현재 추진 중단 상태다.소방용수 공급은 이미 충분한 상태라는 것이다. 환경단체는 "함양과 산청 일대에는 다수의 저수지, 농업용 댐, 소형 저수지가 존재한다. 2025년 3월 지리산 산불 당시에도 소방헬기는 하천의 자연 유수지와 저수지의 물로 진화작업을 수행했다"라며 "담수보를 설치하는 것은 불필요한 중복사업이자 세금낭비에 불과하다. 산불 대응에는 '보'가 아니라 이동식 펌프, 저수지 급수장, 산림 내 간이 수조 등 효율적 용수공급체계가 훨씬 현실적이다. 산불 대응을 위한 합리적인 판단과 정책 결정이 시급한 이 시기에 조급하게 지역사회를 논란에 빠뜨리는 '보' 사업은 당장 중단해야 한다"라고 설명했다.해당 사업의 주민 동의 여부 관련해, 이들은 "사업은 지역 주민의 공론화나 동의 없이 일방적으로 추진되고 있다"라며 ". 지금은 산불로 인한 재난복구라는 중차대한 시기이다. 단순히 행정 편의의 관점에서 강을 바라볼 것이 아니라, 우리의 강은 지역 주민과 자연이 공유하는 공공재라는 점을 알아야 한다. 행정은 토목업체의 경제 논리에 따를 게 아니라 생태적 가치와 민주적 절차를 따라야 한다"라고 밝혔다.덕천강과 임천은 멸종위기 생물의 보고라는 것이다. 이곳에서는 환경부 지정 멸종위기 야생생물인 여울마자, 큰줄납자루, 얼룩새코미꾸리가 서식하고 있다.수달친구들 등 단체들은 "담수보 설치로 강의 유속이 느려지면 퇴적·부영양화가 가속되고 하천의 홍수 위험이 증가할뿐만 아니라, 멸종위기 야생생물의 서식지 파괴로 이어진다"라며 "한마디로 국가 보호종의 생명을 위협하는 행위이자 국제사회의 지탄을 받을 일인 것"이라고 걱정했다.경남환경운동연합, 지리산지키기연석회의 , 수달친구들은 "지역 주민·전문가·환경단체가 참여하는 공론화 절차를 마련하라", "기존 댐·저수지·하천 저류지를 활용한 대체 용수체계 구축 방안을 검토하라"라고 촉구했다.