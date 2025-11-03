끼이고 깔리고... '산재사망' 한솔제지 공장, 5년간 사고 계속 있었다

▲한솔제지 산업재해 현황. 한솔제지 생산공장 4곳에서는 지난 7월 사망사고를 포함해 모두 43건(신탄진공장 8건, 장항공장 3건, 천안공장 13건, 대전공장 19건)의 산재가 보고됐다. 이 중 상해로 30일 이상의 휴업이 필요하다고 판단된 사고만 20건(46.5%)이다. ⓒ 이주영 관련사진보기