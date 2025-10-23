LG유플러스도 해킹 정황 신고…"침해사실 발견된 건 아냐"

엘지(LG)유플러스가 23일 서버 해킹과 관련해 피해 사실을 사이버 보안 당국에 신고했다. 이로써 에스케이텔레콤(SKT)·케이티(KT) 등 이동통신 3사 모두 해킹 피해를 입었거나 공격을 당한 것으로 확인됐다.
LG유플러스는 이날 오전 한국인터넷진흥원(KISA)에 해킹 의심 정황을 공식 신고했다고 밝혔다. 지난 21일 국정감사 이후 이틀 만에 내려진 조치다. 이에 따라 과학기술정보통신부는 '정보통신망법'에 따라 민관합동조사단을 구성하고 공식적인 조사에 착수할 수 있게 됐다.
LG유플러스는 "이번 신고는 현재까지 조사에서는 침해 사실이 발견되지 않았지만, 국민적 염려와 오해를 해소하는 차원에서 국회의 의견에 따라 적극적으로 대응하기 위함"이라며 "진행되는 조사에도 적극 협조하겠다"고 설명했다.
그동안 LG유플러스는 "유출은 있었으나 침해 정황은 없다"며 신고를 거부해왔다. 지난 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서도 홍범식 LG유플러스 대표는 증인으로 출석해 여러 의원들로부터 해킹 정황 축소 의혹 관련 질의를 받았지만 기존 입장을 고수했었다.
하지만 이해민 조국혁신당 의원이 LG유플러스 서버 취약점을 처음 공개하며 집중 질의하면서 '한국인터넷진흥원(KISA)에 신고하겠느냐'고 물었고, 결국 홍 대표가 국회의 요구를 받아들여 "그렇게 하겠다"고 답변했다(관련 기사 : 입장 바꾼 LG유플러스...홍범식 대표 뒤늦게 "당국에 해킹 피해 신고하겠다" https://omn.kr/2fqic
).
이 의원은 "많이 늦었지만 LG유플러스가 이제라도 신고하고 조사 받을 수 있게 되어 다행"이라며 "국민 신뢰를 되찾기 위해선 빠르고 투명하게 조사 받고, 소비자를 위한 보안 강화 인식 개선 및 관련 투자 등 할 수 있는 모든 노력을 다해야 할 것"이라고 강조했다.
최수진 국민의힘 의원도 "국내 기업들이 해킹을 당하고도 신고와 대응을 적극적으로 하지 않아 국민적인 피해가 커지는 일들이 반복되고 있다"고 지적했다. 이어 "과기부는 지난 8월부터 관련 조사에 들어갔지만, 해킹의 원인과 문제점을 밝혀내지 못하고 있는 만큼 조사 강화를 통해 적극적인 대응이 필요하다"고 주문했다.
한편, 이 의원은 LG유플러스처럼 신고 거부 사태가 재발하지 않도록 '유플러스 방지법'을 마련해 발의할 예정이라고 전했다.