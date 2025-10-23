LG유플러스도 해킹 정황 신고…"침해사실 발견된 건 아냐"

▲홍범식 LG유플러스 대표가 21일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 정보통신기술 분야 산하기관 국정감사에 증인으로 출석해 해킹 사태 관련 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기