이 대통령 "사정기관 공직자들이 불법 덮어? 진상 밝히라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.10.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 23일 "누구보다 공명정대해야 할 사정기관 공직자들이 질서 유지와 사회 기강을 확립하는 데 맡긴 공적 권한을 동원해서 누가 봐도 명백한 불법을 덮어버리거나 없는 사건을 조작하고 만들어서 국가질서를 어지럽히고 사적이익을 취하고 있다"며 철저한 진상조사와 엄단을 주문했다.이 대통령은 이날 오후 수석보좌관회의를 주재하면서 "최근 국정감사에서 일부 사정기관들의 문제에 대한 지적이 이어지고 있다. 국민들이 그 실상을 보고 참으로 입을 벌릴 정도로 놀라고 있다"며 이렇게 말했다.어떤 사건인지에 대한 구체적인 언급은 없었다.하지만 '사정기관 공직자' 등의 표현을 볼 때 이번 국정감사를 통해 제기되거나 추가로 사실관계가 확인된 쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 사건 수사 관련 지휘부의 불기소 외압 의혹과 쌍방울 대북송금 사건 수사 관련 수원지검 연어·술 파티 회유 의혹 등을 가리킨 것으로 보인다.이 대통령은 "이러한 행태는 민주주의와 법치주의를 파괴하는 결코 용서할 수 없는 기강문란 행위"라며 "철저히 그 진상을 밝히고 그 잘못들에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 처리하고 단죄해야 되겠다"고 밝혔다.또한 "사정기관뿐만 아니라 모든 공직자들의 권한은 주권자인 국민들로부터 온 것이고 주권자의 감시 아래 공정하고 정당하게 행사해야 한다"면서 사정기관을 비롯한 모든 공직 사회에 경각심을 가질 것을 주문했다.이에 대해 이 대통령은 먼저 "사정기관 공직자들의 권한은 사회 질서를 유지하는 소금 같은 최후의 보루다. 사회 질서와 기강을 유지하라고 준 권한을 특정 이익을 위해 사용하는 행위는 용납되어선 안 된다"고 짚었다.그러면서 "모든 공직자가 이 점을 명확히 인지하고 최소한 지금부터 공적 권한을 남용하거나 그 권한을 이용해 억울한 사람 만들거나 사회질서를 어지럽히는 일이 없도록 해 달라"고 주문했다.