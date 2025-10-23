'5900억 채무 감축' 홍보하려고? 오세훈 취임 2년 '선택적 제외'

▲서울시가 지난 9월 서울도서관 외벽에 건 대형 현수막에서 중앙정부의 적자성 채무(왼쪽)와 서울시 채무 현황(오른쪽)을 비교한 그래프. 서울시는 오세훈 시장 취임 다음 해 정점을 찍은 2022년 채무를 기준으로 2025년까지 ‘5962억 원 감축’으로 표시했다. ⓒ 서울시 관련사진보기