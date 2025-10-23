'5900억 채무 감축' 홍보하려고? 오세훈 취임 2년 '선택적 제외'

오세훈 서울시장 취임 이후 서울시 채무가 3조 2천억 원 증가했는데도 오히려 "지난 4년 동안 채무 5962억 원을 줄였다"고 주장해 '눈속임'이란 비판이 제기된 가운데, 서울시 해명이 오히려 '통계 짜맞추기' 논란을 키웠다.
발단은 지난달 서울도서관에 걸린 대형 현수막이었다. 오 시장이 말한 '5962억 원 감축'은 2021년 4월 취임 다음 해 정점을 찍은 2022년 채무 11조 8900억 원을 기준으로 집계한 것이었고, 취임 이전인 2020년 말을 기준으로 하면 서울시 채무는 2024년 말까지 오히려 약 3조 2천억 원(39.2%) 증가했다(관련 보도 : 오세훈, 서울시 채무 줄였다? "취임 후 3조 증가 눈속임" https://omn.kr/2fqjw
).
서울시, 2021~22년 '선택적 제외'... "5600억 채무 감소 짜맞추기 인정한 셈"
서울시는 22일 <오마이뉴스> 보도 관련 설명 자료
에서 "서울시 채무 '22년 이후 5605억 원 감소는 명백한 사실"이라면서 "시장 취임 이후부터 2022년도까지 채무가 증가한 주된 사유는 교통공사 채무 이관 8천억 원, 코로나19 지원 5천억 원 규모의 지방채를 발행하였기 때문"이라고 해명했다.
이에 국회 행정안전위원회 소속 정춘생 국회의원(조국혁신당 정책위의장)은 23일 "서울시의 해명은 책임 회피를 위한 억지 논리에 불과하다"라면서 "21년·22년 채무를 선택적으로 제외해서 5605억 원 채무 감소를 짜맞춘 사실을 스스로 인정한 셈"이라고 반박했다.
정 의원은 "채무가 줄면 본인 성과, 늘면 전임 시장·산하기관·정부 탓이라는 선택적 논리"라며 "유리한 부분만 편집해 내놓는다고 시민들이 속을 것이라 생각한다면 큰 오산"이라고 지적했다.
도시철도공채 매입 감소로 '나쁜 빚' 늘었는데, 채무 상환 많아 문제 없다?
정작 서울시 채무는 채무가 줄어든 2022년 이후 도시철도공채와 같이 금리가 낮은 매출공채 발행은 크게 줄어든 반면, 금리가 높은 모집공채 발행은 오히려 늘었다.
도시철도 매출공채는 도시철도법 제21조에 따라 서울시에서 차량을 구매할 때 의무적으로 매입해야 하는 공채로, 만기가 7년으로 긴 데다 금리가 연 1.0% 정도에 불과해 매입한 시민이 대부분 수십 만 원씩 손해를 보고 할인해서 매도하기 때문에 세금이나 다를 바 없다고 해서 '준조세'라고 불린다. 서울시로선 시중금리보다 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있어 '좋은 채무'인 셈이다.
앞서 서울시가 지난 2021년과 2022년 서울교통공사에서 이관 받았다는 채무 8천억 원도 서울시민이 의무 매입한 도시철도 매출공채였다. 당시 경영난을 겪고 있던 교통공사는 공사채 발행을 위해 부채비율을 낮추려고 서울시와 나눠 상환하던 도시철도 매출공채를 서울시로 이관했다. 다만 도시철도 매출공채는 만기가 돌아와도 신규 발행한 매출공채로 상환하기 때문에 서울시 부채비율만 높아질 뿐 재정 부담은 크지 않았다.
그런데 윤석열 정부가 지난 2023년 3월 배기량 1600cc 미만 차량도 도시철도공채 의무 매입을 면제하면서 서울시의 매출공채 수입이 크게 줄었다. 당시 서울시는 2022년 도시철도공채 발행 규모 7560억 원을 기준으로, 연간 약 835억 원의 세입 감소를 예상했다. 서울시는 매출공채 매입액 감소분만큼 금리가 더 높은 모집공채를 발행해 기존 채무를 상환해야 했다. 이른바 '나쁜 채무'가 증가한 이유였다.
서울시는 "2022년부터 2024년까지 도시철도 매출공채 발행 감소분 1582억 원보다 훨씬 더 많은 5605억 원의 서울시 채무를 감축하였으므로 도시철도 매출공채 발행 감소로 서울시 채무가 자동 감축했다는 것은 사실이 아님"이라고 주장했다.
이에 정 의원은 "금리에 대해서는 언급조차 회피하며 엉뚱한 설명만 늘어놓았다"고 비판했다.