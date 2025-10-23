"'성희롱·폭행 발생시 작업 중단', 이 한마디 넣는 데 2년이 걸렸어요"

특수고용직, 프리랜서, 플랫폼 노동자는 근로기준법상 노동자가 아니라는 이유로 사회보장제도 사각지대에 놓여 있습니다. 이들의 생생한 현장 이야기와 외침을 여러분에게 전합니다.

"예전엔 일하다 성희롱을 당해도, 개에게 물려도, 그냥 참고 끝까지 일을 해야 했어요. 이제는 중단하고 나올 수 있습니다. 그 한마디를 단체협약에 넣기까지 2년이 걸렸어요."

"아이들이 크고 남편도 퇴직을 앞두고 있어서 일을 찾아보다가, 친구가 'LG케어솔루션 일은 편하다'고 권했어요. 그런데 막상 시작해보니 위험한 상황이 너무 많았죠."

"평균 하루 9시에 나가서 7~8시까지 일해요. 고객마다 원하는 시간이 다르니까 점검이 끝나고 다음 집 갈 때까지 차 안에서 한두 시간씩 대기하기도 해요. 그렇다고 빨리 끝난다고 쉬는 것도 아니에요. 수수료는 정해져 있으니까요."

큰사진보기 ▲LG케어솔루션 매니저는 LG가 생산한 정수기·공기청정기·냉장고 등의 렌탈제품을 주기적으로 점검·관리하는 방문 노동자다 ⓒ LG케어솔루션지회 관련사진보기

"그런데 정해진 점검 시간을 채우지 못하면 수수료가 지급 안 됩니다. 그래서 무릎 꿇고, 허리 굽히고, 손목 비틀며 닦다 보니 모두들 근골격계 질환에 시달리고 있구요."

"'고객님, 저희는 원래 일요일에 근무하지 않습니다'는 한마디를 했다가 폭행, 무단침입으로 신고까지 당한 조합원도 있었습니다."

"혼자 사는 남자 고객이 '보고 싶다', '언제 만날까' 문자를 보내도 그냥 참았어요. 거절했다가 고객이 불만 점수를 주면 바로 불이익이 돌아오니까요."

"성희롱 당했을 때 회사 담당자가 '그럼 사진 찍어서 증거를 남겨라'고 했어요. 그 말을 듣고 정말 기가 막혔죠. 그래서 그때부터 싸우기 시작했습니다."

큰사진보기 ▲2021년 금속노조와 한국노동안전보건연구소의 결과 보고 중 매니저들이 가지고 다니는 공구 현황 ⓒ 금속노조 관련사진보기

"회사는 끝까지 '그건 근로자성을 인정하는 것'이라며 거부했어요. 그래도 계속 요구했죠. 여성이 현장에서 폭언, 폭행을 당해도 멈출 수 없다면 그건 노동이 아니라 인권침해라고요."

"작업중지권은 우리에겐 '위험을 거부할 수 있는 권리'예요. 예전엔 그게 없어서 다들 울면서 참고 일했어요."

큰사진보기 ▲2022.4.14. 서울행정법원이 ‘LG전자 케어솔루션 매니저의 노조법상 노동자성을 인정한다’라는 판결을 내렸다. 노동조합이 단체교섭 요구 2년만이다. ⓒ 금속노조 관련사진보기

"우린 여전히 법의 바깥에 있다."

"유류비와 차량 유지비는 대부분 사비로 충당해요. 한 달에 기름값만 20만 원은 들어요. 2023년 처음으로 한 달 유류비를 평균 16,000원으로 만들어 냈고, 2025년 교섭에서 2만원 인상된 36,000원으로 인상 합의했어요. 작년까지 유류비 지원이 0원이었는데, 교섭으로 겨우 3만6천 원까지 올렸어요."

"특수고용직이라 외면받지 않도록, 우리 스스로 법을 만들어야 해요. '노동자도 인간답게 일할 권리'그 단순한 말을 현실로 만드는 게 노동조합의 일입니다."

"우리가 안전해야, 고객도 안전합니다. 사람의 집에 들어가 일하는 노동이 '서비스'가 아니라 '노동'이라는 걸, 이젠 사회가 알아야 할 때입니다."

덧붙이는 글 | 인터뷰에 응해주신 김정원님은 민주노총 전국금속노동조합 LG케어솔루션지회 지회장입니다

