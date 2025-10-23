"대전시 예산삭감, 시민 안전·복지부터 흔들린다"

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 23일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시의 원칙 없는 예산삭감은 잘못된 칼질"이라며 "재정위기 자초한 전시행정 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전시가 재정 효율화를 내세워 각 분야별 예산을 대폭 삭감할 방침을 세운 가운데, 시민단체들이 "시민 안전과 복지 예산부터 잘려나가고 있다"며 강하게 반발하고 나섰다.대전시민사회단체연대회의(이하 대전연대회의)는 23일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "원칙 없는 예산삭감은 잘못된 칼질이며, 지금 필요한 것은 총량 줄이기가 아니라 우선순위의 재설계"라고 밝혔다.대전연대회의는 "대전시가 이장우 대전시장의 지시에 따라 각 부서의 내년도 예산을 일괄적으로 삭감하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 재정 효율화가 아니라 무책임한 일괄 삭감"이라며 "위험도나 우선순위 분석 없이 동일 비율로 예산을 깎으면 시민의 생명과 복지를 떠받치는 예산부터 흔들린다"고 주장했다.이어 "대전시의 재정위기는 경기침체 때문이 아니라 민선 8기 행정의 선택이 초래한 구조적 위기"라고 지적했다. 이들은 "매년 늘어나는 시정 홍보비, 집행내역조차 불투명한 0시축제, 타당성 검증이 미흡한 보문산 개발사업과 3300억 원 규모의 클래식음악전용 공연장 등은 전형적인 치적사업"이라고 꼬집으며 "취약계층 복지보다 눈에 띄는 신규사업에 집중한 결과, 부채가 급증하자 뒤늦게 예산삭감으로 메우려는 것"이라고 비판했다.대전연대회의는 또 "2022년 민선 8기 공약 이행에 필요한 재정이 55조 원에 달했지만, 대부분 민간 자본으로 충당하겠다는 막연한 계획뿐이었다"며 "보문산 민자사업은 유찰을 거듭했고, 2023년 이월액은 4458억 원에 달하는 등 예산 집행 부진이 지속됐다"고 꼬집었다.실제로 대전시의 지방채 발행률은 2021년 54%에서 2023년 92%로 급등했으며, 올해도 90% 수준에 이를 전망이다. 이에 대해 "돈은 남기고 빚은 늘리고, 이자는 시민이 낸다. 이것이 대전 재정의 모순"이라고 비판했다.특히 이들은 안전·복지 예산의 감액을 심각한 문제로 지적했다. 대전연대회의는 "지하철 에스컬레이터 유지보수, 건축물 안전점검, 소방 장비 교체 등은 한 번의 부실이 대형사고로 이어질 수 있는데도, 대전시는 위험도 분석 없이 동일 비율 감액을 지시했다"며 "복지 예산 삭감은 공공임대 공급, 돌봄 서비스, 장애인 이동권, 성평등 정책 등 사회안전망 전반을 약화시킬 것"이라고 우려했다.그러면서 "재정안정화를 진정으로 원한다면, 부채 감축 계획과 시민 부담 완화 방안을 먼저 제시해야 한다"며 "행사성·브랜딩 사업, 중복 SOC, 무리한 치적사업은 전면 재검토하고, 안전·돌봄·기초복지 예산은 감액 예외로 두어야 한다"고 제안했다.아울러 "세입은 현실적으로 편성하고, 이월·불용을 줄여 집행력을 높이며, 지방채는 필수 인프라에 한해 제한적으로 발행해야 한다"고 강조했다.이날 규탄발언에 나선 임도훈 대전충남녹색연합 자연생태팀장은 "이장우 시장 취임 이후 대전의 산림과 하천이 무분별한 개발로 몸살을 앓고 있다"며 "보문산 개발과 노루벌 국가정원 조성, 하천 준설 등은 시민 의견도 없이 추진된 전형적 치적사업"이라고 비판했다. 그는 "기후위기 대응 예산은 8천만 원에 불과하다"며 "시정의 우선순위가 완전히 뒤바뀌었다"고 지적했다.강영미 참교육을위한학부모회 대표도 "이장우 시장은 민생과 안전을 내세우지만 실제로는 복지와 교육 예산을 축소하고 있다"며 "양육 수당 감액, 세월호 관련 사업 지원 중단 등 시민의 안전과 교육을 외면하고 있다"고 말했다. 이어 "시민이 원치 않는 전시성 개발과 0시축제 같은 낭비성 행정을 중단하라"고 촉구했다.또한 이대희 대전복지공감 활동가는 "운영예산 부족으로 시립 치매전담 요양원이 개관조차 못 하는 상황에서, 시의 일괄적 예산삭감은 복지의 붕괴를 초래할 것"이라고 우려했다. 그는 "대전형 복지예산은 전체의 2%도 되지 않는다"며 "복지는 비용이 아니라 시민의 삶을 지탱하는 기반인 만큼, 예산을 줄일 게 아니라 확대해야 한다"고 강조했다.한편, 기자회견을 마친 이들은 대전시의 내년도 예산삭감을 반대하는 대전시민들의 온라인 서명을 대전시 민원실에 제출했다.