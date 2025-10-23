GDP 0.001%의 소금 산업, 그러나 40년간 지워진 인권이 있다

큰사진보기 ▲국가인원위원회 앞에서 집회를 여는 시민단체들 ⓒ 이건희 관련사진보기

"국가는 그들을 구한 적이 없습니다. 잠시 숨을 돌리게 했을 뿐이죠."

"노동자 구금, 임금체불, 이동 제한, 과도한 노동."

"2014년 약속은 지켜지지 않았다."

짠맛이 사라진 세상을 상상해본 적이 있는가. 국에 소금이 빠진다면, 김치는 존재하지 못하고, 바다의 생물도 사라질 것이다. 우리가 매일 먹는 음식 대부분에는 소금이 들어 있다. 그러나 그 소금의 존재를 인식하며 밥을 먹는 사람은 거의 없다. 소금은 늘 거기 있지만, 우리는 그것을 의식하지 않는 존재로 만든다.만약 세상에서 소금이 사라진다면, 우리의 식탁은 하루아침에 맛을 잃고, 우리의 몸은 서서히 생명을 잃어갈 것이다. 그러나 아이러니하게도, 소금은 그렇게 절대적인 존재임에도 경제 통계에서는 미미한 숫자로만 기록된다.국내 산업에서 차지하는 비중 0.001%, 전체 소비 중 0.015%도 되지 않는 작은 수치. 그러나 우리의 생명과 일상의 모든 맛은 그 위에 의존하고 있다.보이지 않지만 존재해야 하고, 존재해야 하지만 소중함을 알지 못하는 것. 그것이 소금이다. 그리고 어쩌면 염전노예 또한 이 사회에서 그와 닮아 있다. 존재하지만 보이지 않고, 우리의 일상을 가능하게 하지만, 그 존재의 고통은 누구의 인식 속에서도 허락되지 않았다.22일 오전 11시, 국가인권위원회 1층에는 공익법률센터 파이팅챈스, 공익법센터 어필, 법무법인 원곡, (사)장애우권익문제연구소, 그리고 (사)경기장애우권익문제연구소 등 인권단체들이 한자리에 모였다.이날 시민단체가 모인 이유는 "국가인권위원회가 신안 염전노예 사건 피해자에 대한 긴급구제조치를 시행하라"는 촉구를 위해서였다. 기자회견장에는 2014년 당시 피해자 구조에 참여했던 변호인들도 함께 했다. 그들은 여전히 "그때 구조된 사람 중 절반은 제대로 보호받지 못했다"며, 실제 한 명의 피해자가 40년 만에 발견되었다고 했다.2014년 당시 장 모 씨를 찾았던 김강원(법무법인 디엘지 공익법률센터) 부센터장은 이 자리에서"십 여년 전에도 이 문제로 문제를 제기했었습니다. 그때도 국가기관으로부터 '다시는 이런 일이 없게 하겠다'는 약속을 들었습니다. 그런데 2025년에, 또 한 명이 염전에서 발견되었습니다. 국가가 말한 '다시는'은 도대체 언제입니까?"라고 항변했다.이날 모인 참석자들은 기자회견자리에서 국가인권위원회에 긴급구제조치를 공식 요청했다. 피해자 장 모 씨의 상태가 심각하고, 그의 가족이 오랜 세월 '사망자'로 인식해 왔던 만큼 국가 차원의 심리치료·주거·법률지원을 요구했다.이건희 사무국장(경기장애우권익문제연구소)은 "이 사건은 단일 범죄가 아니라, 국가와 지방정부의 장기적 방조가 빚은 인권재난"이라며, "신안군과 전남지방경찰청, 그리고 고용노동부는 이미 2014년 장 씨의 존재를 알고도 아무 조치를 취하지 않았다. 그 방조가 10년의 추가 착취를 낳았다. 이 사건은 미필적 고의에 의한 국가 책임 사건이다"라고 주장했다.장 모 씨는 1988년 성남에서 '돈을 벌 수 있다'는 말만 믿고 신안으로 향했다. 그곳은 바다가 아니라, 사실상 감옥이었다. 그의 하루는 새벽 5시부터 시작됐다. 소금물을 길어내고, 소금을 뒤집고, 굳은 소금을 자루에 담았다. 점심은 짠 국물 한 그릇, 잠자리는 창고였다.그가 다시 세상에 모습을 드러낸 건 2024년, 염전이 폐업하면서였다. 누군가의 신고로 현장에 경찰이 왔고, 그제야 그는 사람의 이름으로 다시 기록됐다. 그러나 이 이야기는 새로운 것이 아니다.2014년에도 그는 이미 발견되었었다.당시 경찰은 신안 일대 염전을 전수조사 했고, 163명의 노동자를 확인했다. 그 중 절반이 장애인이었다. 그 중 한 명이 바로 장모 씨였다. 하지만 경찰은 그를 '근로자'로 분류했다. "임금을 받았으므로 자발적 노동"이라는 이유였다. 그 결정 하나가 그의 10년을 더 갯벌에 묶었다.2014년 이후 정부는 '재발방지 종합대책'을 내놓았다. 그러나 2021년, 2023년에도 착취는 이어졌다."근로자 10명 중 1명은 폭행이나 임금착취를 경험했다." 그것은 정부 스스로의 조사 결과였다. 구조된 피해자들은 대부분 임시 보호소로 옮겨졌지만, 평균 보호기간은 3개월이었다. 그 이후의 의료·주거·심리치료는 없었다. 몇몇은 다시 염전으로 돌아갔다.최정규 변호사(법무법인 원곡)의 이 말은, 10년이 지난 지금도 여전히 유효하다.신안군은 국내 천일염의 70%를 생산한다. 연간 20만 톤, 생산액은 약 1,800억 원. 염전은 지역의 경제적 뿌리이자 상징이다. 그러나 그 뿌리 아래에는 직업소개소, 염전주, 행정기관, 경찰, 기업이 얽힌 이익의 그물망이 존재한다.법은 그들을 노예라고 부르지 않는다. 대부분의 사건은 '근로기준법 위반', '임금체불'로만 기소됐다. 강제노동, 인신매매, 감금. 이 단어들은 한국 법정에서 좀처럼 쓰이지 않는다. 법원은 피해자들이 제기한 민사판결(2014년~2016년 사이의 민사소송)에서 반복으로 "임금을 받았으므로 근로계약이 있었다"고 판결했다.그러나 국제노동기구(ILO)의 정의는 다르다. 신체의 자유가 제한되고 이동이 금지된다면 그것은 강제노동이다. 한국의 법체계는 그 기준을 외면했다. 결과적으로, 피해자는 보호받지 못했고, 가해자는 법의 언어 속에서 면죄부를 받았다.2014년 이후 구조된 163명 중 실질적 보상을 받은 사람은 절반에도 미치지 못했다. 그마저도 일시금 200만~300만 원. 국가배상제도는 없었고, 가해자 대부분은 파산하거나 소재불명 상태였다. 판결은 있었으나 보상은 없었다.기자회견에 참석한 이건희 국장은 "국가가 책임을 져야 한다는 말을 수없이 들었습니다. 하지만 10년이 지나도 변한 건 없습니다. 보상도, 사과도, 회복도 없었습니다"라고 분통을 터뜨렸다.2025년 4월, 미국 관세국경보호청(CBP)은 신안 태평염전 제품의 수입을 전면 금지했다. 강제노동 의심이 이유였다. CBP 보고서에는 이렇게 적혀 있었다.이 사건은 단일 기업을 넘어 한국 천일염 산업 전체의 신뢰를 흔들었다. 한국 정부는 "수출용 소금은 인권침해와 무관하다"고 해명했지만, 국제 NGO는 반박했다.이 수입금지 조치로 인해 신안 일대의 수출 길은 막혔고, 지역의 염전시장의 노동력은 25% 이상 감소했다. 그러나 우리는 알아야 한다. 지역경제는 흔든 것은 막힌 수출 때문이 아닌 무너진 한국의 인권 신뢰도 때문이었다.소금산업의 경제적 규모는 작다. GDP의 0.001%, 전체 소비재의 0.015%. 그러나 그 영향은 절대적이다. 소금이 없으면 음식은 맛을 잃는다. 그리고 소금이 없으면 인간의 생명도 유지되지 않는다. 이처럼 경제적 비중은 미미하지만, 사회적·생리적 중요성은 절대적인 존재. 그 이중성은 염전노동자들의 처지와 닮아 있다. 통계에는 잡히지 않지만, 그들의 노동이 사라지면 세상은 제 맛을 잃는다.우리가 매일 사용하는 소금은 너무 흔해서 특별하지 않다. 그러나 그 흔한 소금이 누군가의 생애 전부를 집어삼켰다면, 우리는 그 흔함을 어떻게 정의해야 할까. 소금은 투명하지만, 그 투명함은 가려짐의 결과다. 깨끗한 식탁 뒤에는 염전 갯벌이 있고, 하얀 결정 속에는 이름 없는 사람들의 피로와 침묵이 굳어 있다. 그것을 모르고 먹는 우리의 일상은, 결국 타인의 고통 위에 만들어진 안락함이다.오늘 기자회견에 참석한 단체들은 국가인권위원회뿐 아니라 환경부·고용노동부·전남도청·신안군에 공동 책임을 묻겠다고 선언했다. "이 사건은 단순한 노동 착취가 아닙니다. 행정기관과 사법기관이 10년 동안 방관한 인권유린 사건입니다."이들은 또한 인신매매·강제노동 피해자를 위한 '피해자보호 및 배상 특별법' 제정을 요구했다. 이는 단지 신안 한 곳의 문제가 아니라, 노동과 인권의 문제를 함께 다루는 국가의 과제를 뜻한다.소금은 모든 음식의 맛을 만든다. 그러나 그 맛을 위해 누군가는 등뼈가 굽고, 손이 갈라지고, 이름이 지워졌다. 그렇기에 이 소금은 불편해야 한다. 입에 닿을 때마다, 그 짠맛의 근원을 한 번쯤 생각해야 한다. 편안함은 누군가의 불편함 위에 세워진다. 그 불편함이 구조화될 때, 사회는 스스로의 윤리를 잃는다. 소금의 투명함이 진짜가 되려면, 그 안에서 사람의 얼굴이 보여야 한다.염전의 햇살은 눈부시다. 하얀 소금 결정은 빛을 반사하며 세상을 밝히지만, 그 아래 누군가는 여전히 그림자 속에 있다. 이제 필요한 것은 사과가 아니라 구조의 재설계다. 인신매매 및 강제노동 피해자 특별법 제정, 공급망 인권실사 의무화, 피해자 장기 보호 및 자립지원 체계 구축, 지역 경찰·행정의 독립적 감시기구 설치 등 이러한 필요성은 더 이상 선택이 아니다.염전의 빛이 다시 사람의 얼굴 위로 비치게 하려면, 우리가 바꿔야 하는 것은 제도이자 양심이다. 하얗게 빛나는 소금이 우리에게 녹아들기 위해서는 그 소금 안에 인간의 존엄이 녹아들어야 한다.