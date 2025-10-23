지독한 가뭄 이어 지독한 비... 극과 극 오가는 강릉

큰사진보기 ▲강릉 영진해변파도가 치는 해안가에 하늘의 먹구름이 가득차있다(2025/10/23) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲맑게 갠 해안가한 달여 만에 햇빛으로 멀리 대관령과 경포호수가 드러나 보인다(2025/10/23) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 극심한 가뭄으로 메말랐던 오봉저수지(2025/9/7) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 달 전 메말랐던 오봉저수지가 가득 메워졌다(2025/10/23) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲소나무에 내리는 비강릉은 20여 일간 비가 내렸다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지저수율이 90%를 넘어 물을 방류하고있다(2025/10/23) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲한달내내 먹구름이 끼었던 강릉 ⓒ 진재중 관련사진보기

"이제 살 것 같아요. 햇빛이 이렇게 소중한 줄 몰랐어요."20여 일 만에 맑게 갠 하늘 아래, 강릉 시민의 얼굴에 미소가 번졌다.23일 오전 오랜만에 내리쬔 햇살이 거리를 덮자 사람들은 우산 대신 선글라스를 꺼내 들었다. 장장 20일 동안 이어진 비와 흐린 하늘 끝에 찾아온 햇빛이었다. 눅눅했던 공기는 서서히 마르고, 시민들의 표정도 환해졌다.경포호수 위로는 잔잔한 물결이 반짝였고, 바닷가 모래사장에도 오랜만에 햇살이 비쳤다. 시민들은 "정말 오랜만에 하늘이 열렸다"며 서로 얼굴을 바라보며 웃었다.불과 한 달 전, 강릉은 '물 없는 도시'였다. 식수원이 말라붙고, 논바닥은 거북이 등처럼 갈라졌다. 시민들은 급수차로 받아온 물 한 통으로 하루를 버텼고 식수원인 오봉저수지는 바닥을 드러냈다.그런데 지금은 반대다."비가 멈추질 않아요. 물 걱정하던 때가 언제였는지 모르겠어요."강릉 교동시장에서 만난 한 주부의 말이다.추석 연휴 첫날이던 10월 3일부터 22일까지 강릉은 단 하루도 쉬지 않고 비를 맞았다. 기상청에 따르면 20일 연속 강수, 누적 419.2㎜. 1911년 기상 관측이 시작된 이후 114년 만의 일이다.도심 곳곳은 물웅덩이로 변했고 산자락은 흙탕물에 잠겼다. 하늘은 매일 회색빛, 낮에도 짙은 먹구름이 내려앉았다."가뭄 때는 하늘만 바라봤는데 이젠 비만 그쳤으면 좋겠어요."강릉 남문동에서 만난 시민 박 아무개(58)씨는 허공을 바라보며 말했다.한때 절망의 상징이던 오봉저수지는 지금 물로 가득 찼다. 저수율은 한 달 새 10%대에서 90%를 넘어섰다. 가뭄 때는 전국의 소방차와 군 급수차가 동원되어 물을 끌어왔지만, 이젠 넘치는 물을 방류하느라 분주하다."물이 없어 울던 도시가, 이젠 물 때문에 또 걱정해야 하는 도시가 됐죠."강릉시 관계자의 말처럼 강릉은 한 계절 사이에 '극단의 기후'를 몸소 겪었다.영진해변의 바람은 여전히 습기를 머금고 있었다. 그곳에서 만난 김영화(68)씨는 하늘을 가리켰다."이젠 계절이 없어요. 봄, 가을이 사라지고 극단만 남았어요. 가뭄이 지나면 폭우, 더위가 지나면 한파예요. 하늘이 우리에게 경고하는 것 같아요."기상청은 이번 기록적 장마의 원인을 "찬 공기와 따뜻한 해류가 강릉 인근에서 부딪히며 비구름이 장기 정체한 결과"라고 설명했다. 특히 "최근 동해안 해수면 온도 상승이 이런 현상을 더 잦게 만든다"라고 덧붙였다.오늘은 모처럼 맑다. 하지만 저녁부터 또 비 예보다. 해가 반짝이는 짧은 순간, 시민들은 하늘을 올려다보며 잠시 숨을 고른다. 그들의 얼굴에는 안도와 불안이 뒤섞여 있다."기후가 아니라, 이제는 재난이에요."그 말처럼, 강릉의 2025년 가을은 기후위기의 '극단'을 증명하는 시간이다.